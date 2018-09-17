上海地铁站悄然投放“语音售票机”，进博会前将覆盖到枢纽车站-不知该去哪一站?请对机器说出来

晨报记者 钟晖

乘客购买地铁车票，只要对着机器说出路名或知名景点，屏幕会显示购票金额，点击购票张数以及“确认”即可使用手机或现金购票，20秒即可购到单程票。这样的“语音售票机”，目前已在1号线上海南站站悄然设置，为试验投用。据悉，“语音购票机”将在进口博览会开幕前覆盖到地铁枢纽车站。

按提示操作20秒买好票

昨天午后2点，地铁1号线上海南站站客流熙熙攘攘。在站厅5号出入口处附近，一台“语音售票机”安放在一排普通购票机中间，看上去外观个头并无特殊，只有上方的“语音售票机”五个字显示出与众不同。

只见机器上方用醒目的文字提醒乘客：“说出你要去的地方”。“徐家汇。”一位购票者对着机器说出了目的地。屏幕上立刻出现票价“3元”。乘客选择点击“一张”，再点击“支付宝”，屏幕立即显示二维码，乘客用手机扫一扫，一张单程票即吐出。接着，一位乘客对着机器喊“外滩”，然后按照提示操作，最后拿到单程票，耗时仅20秒。

记者看到，支付方式既有手机支付，也可以用现金购票，机器上有纸币或硬币支付孔。

记者观察的一小时内，这台机器前始终有大约5至10位乘客在排队购票。初到上海的乘客对这台机器的使用尤其感到比较方便。“我不是上海本地人，我也不知道所要去的地方应该乘坐哪条地铁线，但只要说出目的地，机器就给你规划好乘坐哪条线，这样的确很方便。”一位乘客对记者说。

目的地识别范围有待扩充

在购票机器的摆放现场，购票客络绎不绝，环境较为嘈杂，但只要你对着机器说出目的地，屏幕上大都能准确出现经过路线规划后的车票金额，然后提示你扫码或现金支付。设备设计方透露，语音购票机使用模糊搜索功能，对不熟悉轨交线路的外地游客服务较为周到。“你对着机器说出‘东方明珠’，虽然地铁线路中没有一个车站叫做‘东方明珠’的，但有相对应的2号线陆家嘴站，因此在屏幕上所显示的就是到陆家嘴站的车票信息。”工作人员表示。

不过，也有机器不认可的“目的地”。一位乘客语音报出“大光明电影院”，屏幕上却显示出“光明路”，单价为“8元”，显然不是乘客所要去的地方。还有一位乘客要去“上海野生昆虫馆”，反复试了好几次，机器给出的页面始终是“没有正确的结果，请重新录入语音内容”。

为何报出“大光明电影院”“上海野生昆虫馆”“上海影城”等，机器却不能提供购票服务，而“上海火车站”“东方明珠”却能被机器接受？工作人员告诉记者，“大光明电影院”等名称所对应的地方还不算是上海最著名景点，机器系统内还没有将其纳入进去，“机器目前还在测试期间，一部分知名度相对不大以及距离车站较远的地点，暂时不能提供语音购票服务，今后机器接受的景点范围会逐步完善起来。”工作人员表示。

目前，全市只有轨交上海南站站和龙华路站悄然设置了“语音购票机”，而在进口博览会开幕前，“语音购票机”将推广到更多枢纽站点。“在进口博览会前，上海站、虹桥站、上海南站、浦东机场站、虹桥机场站等也可能推广这台机器。”申通集团运营管理中心票务管理部经理瞿斌表示。