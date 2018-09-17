上海长宁警方破获一起制售“高达”模型侵犯著作权案-这十卡车“正宗高达”全是假的

晨报记者 吴艺璇

近2000平方米的工厂内，存放着需要用10辆卡车装载的侵权复制“高达”模型5.6万件，他们打着“正宗高达模型”的旗号，却以不到正常零售价两成的价格，在实体店和网上肆意售卖获取利益。

近日，长宁公安分局结合大调研并会同版权部门，经过一个月的缜密侦查，在广东、福建警方的协助下，成功破获一起以制售“高达”模型侵犯著作权案件，一举查获位于广东、福建两省的2家侵权制假工厂及5处贩假窝点，抓获犯罪嫌疑人9名，累计涉案金额达2.3亿元人民币。

售价不到正版两成

2018年7月，长宁公安分局治安支队接到日本“高达”模型版权方举报称，国内一家名为“大班（DABAN MODEL）” 玩具生产厂家在未取得该公司动漫玩具著作权、使用权、商标权的情况下，生产相关动漫玩具产品，并在上海、浙江、广东等地线下线上销售。

接报后，长宁分局迅速抽调分局精干警力成立专案组全力破案。经过前期调查，办案民警发现在网上有多家出售与正版“高达”模型十分相似的店铺，且售价不到正版的两成。

随着案件调查的深入，一家位于广东汕头市的玩具公司逐渐浮出了水面，为此，专案组陆续安排10余名民警赴广东汕头等地开展调查取证工作。8月16日，经过前期线索收集、梳理，专案组在广东广州、汕头和福建漳州、浙江苍南四地同步开展抓捕工作，一举将谢某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获侵权复制的“高达”模型5.6万件。

累计涉案金额2.3亿

自2017年起，该团伙将版权方28款“高达”模型在广东省汕头市一家玩具厂进行复制生产后，运往福建漳州市玩具厂内进行包装、封箱，然后分发至广东广州及浙江苍南的一级代理商，通过实体店及网店渠道，以低于正版模型的价格对外销售，非法牟利。

据警方介绍，此犯罪团伙位于福建漳州的工厂有近2000平方米，厂内机床数量多，员工大多是当地居民，包装好的玩具被堆成柱体放在厂房里。据现场负责抓捕的民警向记者描述，最起码需要10辆载重15吨的卡车才能将这些模型运走。

记者查询了解到，一款正版的“高达”模型“强袭自由（STRIKE FREEDOM）”售价在1700-2400元之间，而上述几家侵权经销商出售的同一款模型售价仅300元左右，不到正品价格的两成。

长宁警方通过核查网店及实体店销售记录后发现，多名一级代理商在电商平台上的年销售额可达千万元级，自2017年1月起至案发，累计涉案金额达2.3亿元人民币。

目前，9名犯罪嫌疑人中，有3人因涉嫌侵犯著作权罪被长宁分局依法刑事拘留，6人因涉嫌销售侵权复制品罪被长宁分局依法刑事拘留。目前，案件正在进一步审理中。

“大班”侵权复制规模最大

经中国版权保护中心版权鉴定委员会鉴定，上述几家经销商销售的“大班”品牌旗下的“强袭自由”“元祖”“红异端”等多款模型与高达模型版权方的产品基本相同，构成复制关系。

据“高达”模型版权方工作人员张先生介绍，正版“高达”模型与“大班”公司侵权复制的模型最本质的区别在于他们的材质，版权方生产的模型材质包括硬塑、合金等，而“大班”公司仅生产易碎、拼接切合度差的硬塑材质模型。

“本公司的配件仅在日本生产，并未在中国设厂。”张先生表示，版权方从2016年至今共发现3家仿冒厂商，分别是“火龙”“龙桃子”和这次的“大班”。

“‘大班’也是我们发现仿造规模最大，种类最多，销售量最大的一家。”张先生表示，这些仿冒厂商复制速度快，往往在一款正版玩具发行后不久，便开始仿造生产：“他们并没有拿到所谓的产品模具，只是买了我们的产品，就可以实现复制。”