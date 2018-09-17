城事|上海5岁儿童患龋率为68.2%

吃得太精细，约八成孩子需牙齿矫正

晨报记者 陈里予

你的牙齿还好吗？9月20日是第30个“全国爱牙日”，今年的宣传主题是“口腔健康，全身健康”。昨天，上海市卫生和计划生育委员会组织上海市口腔病防治院开展市级主题宣传专家咨询活动。上海市口腔病防治院口腔专家透露，食品越来越精细，常吃精细食品的“钢箍牙”儿童越来越多，根据估计，约有八成孩子需要牙齿矫正！同时，上海5岁和12岁儿童的患龋率分别为68.2%和32.9%，也不容乐观。

提倡涂氟和窝沟封闭

孩子们的蛀牙少了吗？我国是口腔疾病发病率较高的地区，上海地区口腔健康总体水平优于全国平均水平，但也不容乐观。第四次全国口腔健康流行病学调查报告显示，上海5岁和12岁儿童的患龋率分别为68.2%和32.9%，低于全国平均水平的71.9%和38.5%，且较十年前分别下降了2.8和1.9个百分点，但仍处于较高水平。

专家透露，依然提倡给孩子涂氟，并进行窝沟封闭。目前，上海依托市-区-社区三级牙病防治网络，推进基本公共卫生服务“学生龋齿普查普治、学生口腔健康状况监测、适龄儿童窝沟封闭、重点人群口腔健康档案”项目，积极开展全民口腔健康教育。

在 2015-2017年期间，实施了“上海市3-5岁儿童免费涂氟防龋”和“上海儿童乳牙早失干预”两项上海市加强公共卫生体系建设三年行动惠民项目，共为全市46万余名3-5岁儿童进行免费涂氟，为符合适应症的乳牙早失学生安装了2000余付间隙保持器，为本市儿童乳牙龋病的预防控制和错合畸形的早期干预起到了积极的作用。

更值得一提的是，“钢箍牙”儿童越来越多。上海市口腔病防治院副院长陈栋透露，人们越来越懒得咀嚼硬东西，这使得牙齿和口腔内外的肌肉得不到应有的锻炼，导致肌肉无力、萎缩，进而颌骨也不能很好地发育，所以现在孩子们牙齿错颌畸形的发病率越来越多了，“牙齿不齐的孩子不要等到12岁再去医院矫正，在孩子8岁时候就要到医院进行矫正干预”。

老人牙周健康率仅7.4%

老年人牙周健康状况较差，65-74岁年龄组的牙周健康率仅为7.4%，低于国家平均水平的9.3%，较十年前下降了8.8个百分点。

研究表明，口腔疾病与心脑血管病、糖尿病等诸多全身疾病关系密切，进而危害全身健康。

本市在“全国爱眼日”期间，以口腔健康与全身健康的关系为切入点，组织开展全市范围的主题宣传活动。昨天一早，来自本市各大医院及各区牙防所的近40位资深口腔医学专家为市民现场解答口腔疾病相关问题，并提供免费口腔检查。

上海市口腔病防治院提示广大市民，口腔疾病是可防可治的，防控口腔疾病需要个人口腔维护和专业维护相结合。请牢记国家卫生健康委员会发布的“爱牙八条”：

1.每天有效刷牙两次

2.倡导使用含氟牙膏

3.健康饮食保护牙齿

4.定期进行口腔检查

5.不要带着口腔疾病怀孕

6.孩子口腔健康是家长的责任

7.为适龄儿童进行窝沟封闭

8.牙齿缺失应及时修复。

（网站首页图：新华社资料图片）