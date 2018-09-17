陆家嘴金融贸易区，一个又一个“第一”-坚持对标世界最高标准和最好水平，持续优化完善营商环境

晨报首席记者 李芹

或许，对于很多新上海人来说，无法理解30多年前对于很多老浦东而言，过江就是 “到上海去”。伴随着浦东开发开放，全国第一个金融贸易区落户陆家嘴，浦东正在变得越来越洋气、越来越大气，那句老浦东们口耳相传的“到上海去”终将成为历史的回忆。

自带流量的金融贸易区

套用时下一句时髦话，陆家嘴金融贸易区的诞生自带流量。

1990年，党中央、国务院宣布开发开放浦东后，设立的第一个以“金融贸易”命名的国家级开发区就是陆家嘴金融贸易区；2015年上海自贸区扩区至陆家嘴片区。

经过了28年的岁月淬炼，自带流量的陆家嘴金融贸易区向世人交出了一份炫目的答卷。

1990年11月 26日，全国第一家证券交易所上海证券交易所成立，对推动中国资本市场和企业的发展具有标志性的意义。

1992年9月25日，美国友邦上海公司在浦东注册开业，是中国第一家外资保险公司，也标志着国内保险公司进行深化改革的步伐的急剧加快。

1995年9月28日，第一家外资银行日本富士银行上海分行在浦东开张营业；2000年10月27日，成立全国第一家钻石交易所上海钻石交易所；2017年 5月 25日，我国核心金融市场基础设施——中央国债登记结算有限责任公司在陆家嘴正式设立全资子公司——中债金融估值中心有限公司，实现首个债券市场权威价格指标在上海发布……

和金融相关的各类上下游行业齐聚陆家嘴金融贸易区，一个又一个的“第一”也由此孕育，未来，这种势头还将随着金融贸易区的不断开放继续升级。

背后是无数人挥洒汗水

“第一”的头衔充满着光彩，但“第一”也意味着没有前路可走、没有经验可循。对于每一位参与陆家嘴金融贸易区建设的人来说，这是一段波澜壮阔的岁月，挥洒着汗水，也充满着兴奋。

1990年9月，上海市政府宣布成立上海市陆家嘴金融贸易区开发公司，统一负责区域的成片开发和协调管理。1992年开展的陆家嘴国际规划方案征集，是中国历史上第一次为一个地区规划进行国际咨询。

在曾经的烂泥渡路上，这边，东方明珠广播电视塔、金茂大厦等标志性建筑拔地而起，大量的基础设施建设也如火如荼地进行之中。那边，基本功能布局也开始起步，金融业方面，人民银行上海分行、国家开发银行及日本富士银行、汇丰银行、美国花旗银行等中外资机构接踵而来；商贸业方面，八佰伴的出现在一定程度上改变了浦东的商圈格局。

自贸区陆家嘴金融管理局局长张宇翔表示，除了早期开发阶段，陆家嘴金融贸易区还不断在功能提升、深化改革两方面深化内功。

进入2000年后，陆家嘴金融贸易区以功能开发为核心，推进精深化开发，经济、文化、社会事业快速发展。2009年至今，陆家嘴金融城积极推进上海国际金融中心、航运中心核心功能区建设。

“今后，陆家嘴将始终坚持对标世界最高标准和最好水平，对标伦敦、纽约等国际一流金融中心城市，持续优化完善国际化、法治化、便利化的综合营商环境，把陆家嘴金融城建设成为全球最佳投资目的地和中国本土企业走向世界、参与国际合作竞争的重要桥头堡。”张宇翔如此表示。