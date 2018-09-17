城事|经侦战线一把尖刀破特大涉外信用卡诈骗案

晨报记者 吴艺璇

郭承华是黄浦公安分局经侦支队金融犯罪侦查队队长，四十岁不到的年纪，却已经在经侦工作岗位上战斗了近20个年头。

他曾破获涉及上亿条公民信息的信用卡诈骗案，盗刷银行卡近千万元、散布全国多地的百台改装POS机被他一并捣毁，这把经侦岗位上的“尖刀”力求把每一个案件都办成“铁案”，一年中一半以上的时间都出差在外，每当结案后只要收到受害人一句“谢谢”，就很满足了。

揪出涉外银行卡诈骗团伙

2016年11月29日，本市居民于某向黄浦公安分局报案称，其名下某银行借记卡在香港被盗刷近20万元人民币。郭承华凭着一名经侦“老兵”的经验以及直觉，敏锐地意识到该案可能涉及团伙跨地区作案。随后，联合专案组成立，郭承华挑起了专案组的重担。

由于被害人银行卡系在我国香港被盗刷，郭承华意识到有效应用“大数据”是破案的关键，他利用银联信息作为突破口，创新性地运用“大数据”分析比对的侦查方式，最终从数十万条信息数据中梳理出近2000张被盗刷的银行卡。最终，一个庞大的涉外信用卡诈骗团伙浮出水面——犯罪嫌疑人将改装过的POS机放置在全国多地的小超市、服装店等商铺内，盗取消费者银行卡磁条和密码等信息后，制造伪卡，到境内外盗刷取现。

45小时未合眼布置抓捕

由于“1·17”特大跨境信用卡诈骗案犯罪团伙成员分布于全国不同省份，这给最终的抓捕带来了极大困难。郭承华又分别赶赴北京、江西、云南、浙江、广东、四川等地协调抓捕事宜。其中江西余干是犯罪嫌疑人的主要活动区域，也是主要犯罪嫌疑人所在地，有近30名犯罪嫌疑人，“陌生人只要一进村口，他们就知道了”。

2017年9月22日凌晨3时，在公安部统一部署下，“1·17”特大跨境信用卡诈骗案在全国六省十地及缅甸同时收网。在江西余干，郭承华与400余名警力同时出动，分成20个小组连夜对嫌疑人实施抓捕。早晨7点15分，当最后一个抓捕组带着犯罪嫌疑人返回指挥部时，已经45个小时未合眼的郭承华终于放下了悬着的心。收网行动圆满完成，捣毁犯罪窝点20余处，抓获犯罪嫌疑人30余名，经查，此案涉及被盗的刷银行卡共计2000余张，涉案金额1000余万元。

在同事们眼里，郭承华是一位年轻的“老同志”。自接手“1·17”特大跨境信用卡诈骗案起，他的头上便会时不时冒出几根白发。当然，“老同志”这个称呼并不是因为这些白发，四十岁不到的年纪，却已经在经侦工作岗位上战斗了近20个年头，“他在经侦各个类别的案件中都游刃有余，既精通又专业，能够把案件办成‘铁案’。”2000年到经侦岗位至今，郭承华基本上在所有经侦部门的岗位干过，成为搭档口中“经侦战线上的税务专家”。

“我办案子不懂时会钻研下去，你如果不懂就没法和犯罪分子交流，对方会看不起你。”从2002年独立操作第一起案件开始，郭承华每年都能办出精品案件，他荣立个人二等功1次，三等功2次，5次上级嘉奖，因破案成绩显著，获得的荣誉不计其数，成为同事们口中经侦战线的“一把尖刀”。（网站首页图：警方供图）