绍兴招才专列赴沪推6800余高薪优岗

晨报记者董川峰报道 昨天，绍兴在首站赴上海启动“活力绍兴·智引全球”2018招才引智高校行·秋季专列，发布高薪优岗6800余个，年薪10-15万元岗位数3300余个，15-20万元岗位数110余个，20万元及以上岗位数210余个。到绍就业的大学毕业生可先落户、再就业，赴绍应聘面试提供免费食宿和最高1500元的交通补贴。在绍就业的毕业生还能拿到租房补贴。

“秋季专列”是继上半年“春季专列”后，绍兴规模最大、规格最高的外出引才活动。“计划用两个月时间，走遍全国7大片区，覆盖全国30多个城市的200余所知名高校。

推介会上，绍兴人才供需指数也释放出强烈的信号：共有各类人才需求岗位46946个，其中高校毕业生岗位需求30139个，技能型人才岗位需求12344个，高薪岗位（薪10万元以上需求8951个，最高年薪为200万元。

此次来上海招贤纳士的190余家用人单位均是绍兴优选企事业单位，其中事业单位66家，上市企业35家，其他高薪优岗企业90余家，涉及制造、纺织服装、高端装备、建筑、新材料、医疗医药、现代服务、电子信息、教育、化工等多个领域，对本科及以上学历的高校毕业生需求量最大。浙江阳光照明电器集团股份有限公司最高年薪达80万元。