中国|台风“山竹”昨登陆广东江门

9月16日，市民在澳门内港涉水而行。/新华社

晨报记者 徐妍斐

昨日17时，今年第22号台风“山竹”（强台风级）的中心在广东省江门市台山沿海登陆，登陆时中心附近最大风力14级（45米/秒），中心最低气压为955百帕。

从不起眼的热带云团到超强台风，“山竹”只用了不到4天的时间。它也是今年迄今为止登陆我国的最强台风。中央气象台预计，台风登陆后广东大部、广西等地大风仍将持续，广东、广西、贵州、云南等地将先后出现强降雨。

在“山竹”之前，今年第23号台风“百里嘉”于13日已登陆广东湛江沿海。

为何夏台风扎堆来华东，秋台风却跑华南多？这是因为，一般台风路径主要受副热带高压影响，进入秋季以后，副热带高压开始东退南移，位置逐渐偏南，所以导致台风登陆地点更偏南。

秋季更容易生成超强台风。这与海温偏暖有关。当夏季向秋季过渡时，太阳从北向南移动造成海温偏暖。这样有利于海洋积攒更多热量，所以提供给台风的能量也就更大。例如，“山竹”之所以这么强，是因为它经过的海域海温基本在30℃以上，高海温为它的发展提供了充足的能量。

9月依然是我国的台风季，常年9月平均生成近5个台风，并有约1.8个台风登陆我国。与夏天生成的台风相比，秋台风有三大特点：路径偏南、势力强大、造成损失更严重。