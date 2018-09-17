快来看看未来是什么样

晨报记者 潘 文

人工智能将如何改变我们的生活？机器人将在我们的生活中扮演什么样的角色？在2018世界人工智能大会中心展区里，未来生活已经初具雏形。出行自动驾驶、看病机器辅助诊断、买单“刷脸”支付……这些场景离我们越来越近，也许它在10年后，也许它在5年后，也许它就在3年后……未来是什么样的？快带上父母和孩子一起去中心展区看看吧！

【交通篇】

为保障徐汇西岸滨江地区公共场所人群聚集活动安全、有序，9月17日至19日，每天 6时至18时，相关管理部门将对龙腾大道-丰谷路-云锦路-龙耀路所形成的区域实施交通管制。同时，交通管制范围内，公交线路将作相应调整。

警方提示

1、交通管制期间，机动车、非机动车禁止进入上述区域内的红线道路。（持证除外）

2、交通管制期间，执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车等车辆准许进入交通管制范围。

3、公安交警部门将根据道路实际情况，视情提前或推迟交通管制时间，扩大或缩小管制范围。

有出行计划的市民，可以选择以下交通方式前往：

轨交

7号线龙华中路站：步行约10分钟到达西岸公共开放空间、龙美术馆（西岸馆）

11号线云锦路站：步行约5分钟到达西岸艺术中心、上海摄影艺术中心、余德耀美术馆、西岸公共开放空间

12号线龙华站：步行约10分钟到达余德耀美术馆、西岸公共开放空间

公交

隧道八线：船厂路中山南二路站，步行约5分钟到达西岸公共开放空间、龙美术馆（西岸馆）

1222路：云锦路后马路站，步行约5分钟到达西岸艺术中心、上海摄影艺术中心、余德耀美术馆、西岸公共开放空间

734/933/1222路：云锦路丰谷路站，步行约5分钟到达余德耀美术馆、西岸公共开放空间

停车场

滨江绿地停车场：位于龙腾大道、东安路路口

西岸艺术中心停车场：位于龙腾大道2555号西岸艺术中心西

【公共服务电话】

021-54650660(综合)、021-54650551(论坛报名)

开放时间：9:00-11:30 13:30-17:00

【总体情况】

论坛时间：9月17日至19日

公众体验日：9月20日至 23日

论坛区

西岸艺术中心A馆：龙腾大道2555号

西岸艺术中心B1馆、B3馆：西岸艺术中心A馆对面

中心展区

西岸艺术中心B2馆：西岸艺术中心B1馆、B3馆中间

7大 AI+星球

油罐艺术区、智能交通体验区：龙耀路与龙腾大道交叉口东北150米

未来养老

智慧机器人陪你安度晚年

老人可以先去“麦麦健康小屋”体验一下智能体检一体机，它可以一站式检查12个项目共26项身体指标，包括体重、身高、血糖、视力、心率、血氧饱和度等。伸出手臂，点击一下启动按钮，十几秒后血压就量好了。这些健康数据立即上传到系统，如果指标有异常，机器会发出提醒。以后，老年人可以在养老院、社区卫生服务中心等地就近进行日常体检，一旦出现异常，医护人员立马可以收到讯息。

长者智能手环、长者智能胸牌、无线呼叫器、智能床垫等智能产品，可以为老年人提供日常的情况监测。以智能床垫为例，把老人的起夜时间设置为20分钟，如果老人晚上离开床垫的时间超过20分钟，异常信息就会立马传送给关联人员。

成熟的“未来养老”需要配备一系列这样的智能设备吗？答案是：不需要，一个机器人即可！

照护机器人是目前正在研究的未来养老方向之一，它集成了各项照护设备终端同时具备多种功能，而且和一般的保姆相比，机器人具有很强的学习能力，可以快速掌握医疗救护等知识，可以提供更专业的服务。照护机器人在帮助老人处理好家庭劳务的同时，还能提供专业的医疗照护。

未来，陪你养老的可能是一台智慧机器人。

未来医疗

智能系统成为“第二医生”

在医疗方面，现场还展出了智能辅助诊断平台。平常医生需要花费几个小时研究的病理报告，甚至一些医生无法准确判断的病例，未来通过智能辅助诊断平台，只需几秒钟，病人就能拿到诊断结果。即使身处偏远地区，也可以找到众多顶级专家为你看病。

对于疾病诊断来说，准确率是重中之重。目前部分企业和医院已经合作上线了相关智能辅助系统，但还有很大的发展空间。随着核心算法、机器性能的进一步发展，未来智能辅助诊断平台的准确率将不断提升。

机器人是否能真正成为一名合格的医生，让我们一起拭目以待吧！

未来出行

无人驾驶“解放”双手

爸爸可以坐上模拟驾驶座椅，踩下“油门”，体验一下“速度与激情”。

当你的注意力不集中、疲劳驾驶，或者是出现抽烟、喝酒、打电话等行为时，结合了人脸识别、疲劳检测、注意力检测等技术的模拟器就会发出红色警告。

手动驾驶十几秒钟后，模拟车会识别到有人在驾驶，同时屏幕上会弹出“手动驾驶”和“自动驾驶”两种选择。你还可以松开油门、放开方向盘，体验一下自动驾驶出行的轻松自在。

自动驾驶汽车拥有“智慧的大脑”，可以对路上的行人车辆进行检测、分析，对车道线进行检测、识别交通指示牌等，不仅可以解放驾驶员的双手，还有望减少人为因素引发的交通事故。

2018年3月1日，全国首批智能网联汽车开放道路测试号牌在沪发放。此后多家车企陆续开始了智能网联汽车开放道路测试，测试总体情况良好。

在不久的将来，无人驾驶或将成为人们出行的重要方式之一。

未来购物

“刷脸支付”拿了就走

喜欢“买买买”的妈妈可以去看看未来商场，挑选好心仪的商品，“刷脸”代替排队结账，真正实现“拿了就走”……

商汤科技现场展出的人脸识别技术和SenseGo智慧商业解决方案让购物变得更加简单，也让商家更加“懂”消费者。

商汤科技的人脸识别技术可以动态捕捉实时视频中的最佳人脸，搜索准确率达到99.8%，同时还能毫秒级实时反馈搜索结果。SenseGo智慧商业解决方案可实时处理多路视频，通过开放的API和商家的CRM销售管理运营分析等业务系统实现无缝对接，可用于重点顾客识别、客流统计分析、个性化营销、出入管理、支付辅助等多个领域。

消费者挑选好商品后，只需要在结算口出示购买的商品，无需停留，保证正常的行走速度，就顺利地完成了第三方支付平台实时扣款了。

未来服务

24小时无人值守受理站

未来办理各项事务也有望无需往返奔波，在24小时无人值守受理站内，通过一台终端机、一个机器人，就可以办理好各项证件了。

首先，在电子屏上选择要办的事项，确认材料是否带齐，刷一下身份证确认身份信息，把纸质材料放到旁边的扫描仪下进行扫描，信息会自动上传到系统内进行初步确认。

如果必须提交纸质文件，只需将其放入智能机器人的“肚子”里，它就会将相关文件送到工作人员的手中。如果是晚上，工作人员已经下班，你可以把纸质文件放入智能文件柜中，第二天就会有工作人员过来取走。

在经过相关管理部门授权后，未来市民有望通过这样的无人值守受理站一站式办理身份证、护照等。

未来成员

陪护+服务机器人

孩子：“跳个舞吧！”

机器人：“要一起来H igh吗？”

音乐响起，机器人开始“舞蹈”起来。在中心展区，孩子可以和各式炫酷的机器人来一场对话。

虽然陪护机器人已经具备了唱歌、跳舞、聊天等多项功能，但开发人员对它的期待并不止于此。在萌萌的外表下，它还拥有一个善于学习的“大脑”，未来你还可以在银行看到它。在银行大堂，它是一名有礼貌的“大堂经理”，帮助你完成你想办理的业务；在V IP客户室内，它是称职的“私人理财师”，通过人脸识别等技术确认身份信息后，通过它可以完成多样线上业务，余额查询、收支明细、数据分析等一应俱全。