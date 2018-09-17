2018世界人工智能大会-未来，不可限量

子不语

这是一个未来无法被想象的时代，因为未来一定会比你想象中的更加激动人心。

当长者可以被人工智能所照顾、儿童可以在人工智能的指导下学习、出行通过人工智能的驾驶实现零事故、生活在人工智能的安排下更加井井有条……人工智能会是你的私人理财师、工作规划师、生活陪护师……人工智能时代就在我们眼前，AI会像一个家庭成员一样，忠实、可靠地陪伴我们的一生。

从一个大的历史跨度来看，在若干个世纪前，人类发明了蒸汽机，发明了电，发明了内燃机，然后又发明了远距离通讯技术，发明了互联网，发明了移动通讯……这些伟大的发明意味着文明的升级，而人工智能，则将是这一连串文明进化历程上的下一站，下一场全方位改变社会，改变我们生活场景的变革。

或许有人会对人工智能的到来心存忧虑，但人机耦合已经是未来不可逆转的发展方向。人工智能是建设世界而不是改造世界，人工智能时代不是人和人工智能的竞争，未来比人类更强大的不是AI而是掌控AI的人类。人机协同、“人工智能+行业”是未来人工智能最有希望做成的事。人工智能时代的未来生活，将是人工智能助手帮我们解决诸多基础性工作后，人类再去做有创意的事情。希望未来每个人都拥有自己的AI助手，把人类从简单重复的机械劳动中解放出来，让人类去做更有意义的事。

今天我们走进这场世界人工智能大会，所要做的，不仅仅是对中国在人工智能领域所取得成就的总结，或者人工智能时代下生活场景的科普。我们想传播的，是这幅未来时代宏伟蓝图下我们应有的作为——未来全世界最大的变数、最大的机会就是人工智能，人类需要一个全新的突破和全新的未来，而科技、产业和政府都需要一个全新的产业突破。当人工智能到来，如果我们未来在全世界没有话语权，那么新的时代里，我们的产业将仍然处于价值链底端。而如果我们的人工智能，能够创新、发展、先声夺人，我们就会站到产业链的主导地位上。这是一个人人将从中受益的时代，这也是一个需要我们一起为之努力的时代。

本版图片/晨报记者 朱影影首席美编/黄欣