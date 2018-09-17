“AI+星球”神奇，好玩

晨报记者 吴正彬 谢竲 张立

在主办方的邀请下，记者一行于9月14日对2018世界人工智能大会油罐艺术区的5个展馆+1个体验区进行提前探索。希望记者整理出来的这些精彩看点，能为广大观众观展带来帮助。

AI+交通星球

交通体验区（室外）

亮点 1：

无人机和无人驾驶是该展区的两大特色版块，在现场，一道长长的绿色隔离栏将两大版块隔开。

在无人驾驶板块，记者坐上了一辆来自“上海易巴”的无人驾驶公交车。工作人员选择自动驾驶模式后，坐上安全员座位，车辆便缓缓启动起来。由于该车设定的速度是每小时20公里，再加上是新能源电动车，因此行驶过程让人感到既安静又平稳。

亮点 2：

在另外一个版块，一架白色无人机正在工作人员的控制下缓缓升空。据了解，这是一架专门用于物流配送的无人机。在它旁边，另一架复合翼无人机正静静“端坐”着。

“像这样的飞机，往往可以完成大公里数的巡检。”工作人员表示，伴随着无人机的发展，今后无人机还可以应用于方方面面，比如说对交通事故现场进行控制拍摄，并第一时间传回后台，配合执法人员高效处理事故。

AI+金融星球

一号馆（二楼）

亮点 1：

在太平洋保险展台，两个关于“语音情绪识别”的小游戏互动性很强，值得一玩。

一个游戏是“演技大挑战”，体验者需选择一种情绪，并念出与该情绪对应的一段台词，通过自己的“演技”来“骗”过A I的语音情绪识别方能过关。

另外一个游戏叫做“保险大侦探”，体验者选择一段保险事故报案录音进行收听，并对该录音是真是假进行判断，判断正确则过关。

同样是在太平洋保险展台，一款“阿尔法保险”的人工智能应用，能通过体验者的颜值、性别、年龄等信息来“猜测”其财务段位（共分为九段）。记者测下来只有二段，也就是不怕丢钱包，而另一名记者测下来则有八段，也就是不怕炒老板鱿鱼，差距似乎有点大，也不知道准不准！观众如果也想知道自己的财务段位，不妨去测测。

亮点 2：

在中国工商银行展台，记者得到了小爱机器人的热情迎接。这个萌态十足的服务机器人可比记者想象的要聪明多了，当记者问到“我帅不帅”时，它马上回答“你是一枚小帅哥”，让人心情不由得大好。

除了小爱机器人的周到服务，这个展台展出的AR购物也非常不错，借助AR技术，记者得以对一根金条进行全方位的欣赏。此外，记者还戴上了VR眼镜，对充满“神秘感”的中国工商银行数据中心进行了一次身临其境的探访。

AI+教育星球AI+零售星球

二号馆(一楼、二楼)

亮点 1：

顺着楼梯先上到二楼，就可以看到绝对的“网红”——由中科新松和上海体育学院中国乒乓球学院共同合作研发的乒乓球机器人庞伯特。

虽然庞伯特的外形和“人”还有很大的差距，但却有着灵活的“身体”和“最强大脑”。它能通过深度学习和强化学习，不断学习不同竞技对手的击球方式，并进行“回击”。据说在未来，这个聪明的“大脑”还可以运用到羽毛球、网球等其他运动项目当中，甚至走进社区，走进家庭。

那么，观众在展会现场可以和“庞伯特”来一次“同台竞技”吗？当然可以！不过，工作人员告诉记者，由于受场地、时间等限制，需要采取预约体验的方式。

此外，展会期间还将有国家一级乒乓球运动员来到现场“大显身手”。

亮点 2：

再往里走一些，可以看到图匠数据的展位，注意，这时候你已经进入了“监控区”，人脸识别设备已经拍下了你的个人形象——在一旁的电视机屏幕上，你的头顶还会“飘”出一行包括性别、年龄等在内的“人物画像”信息。

而一旁的“A I行为识别”货架上，每当你拿走一瓶饮料，都会有“智能大脑”记录下你的“画像”和喜好，并整理成“消费者+商品”的习惯报告。而更成熟的“A I智能货架”技术更是能实时精准监控货架上商品的数量，以便及时补货——这将是未来“无人店”最急需的技术。

再提醒一下，展区内还特别设立了“A I寻宝”环节，观众可以随机拍下货架上的任一商品进行识别，有一定概率获得惊喜的小礼品呢！

亮点 3：

下楼看看。一楼展区中，一眼就能看到端端正正坐在书桌前的一位“老先生”，这可是大名鼎鼎的“王阳明”！这个由复旦大学工程与应用技术研究院带来的机器人，其面部造型和身体肌肤几乎能够以假乱真，看上去表情也很自然，双臂还采用了机械臂协同柔性控制——也就是说，他可以现场写字！

有两种选择，一是可以当场挥毫“知行合一”四字，或者临摹。

选第二种是不是？那就在工作人员提供的Ipad上写几个字，给毛笔蘸上墨汁，“王阳明”就开始写书法啦。动作沉稳，笔走龙蛇，不一会，“墨宝”就诞生了。

AI+健康星球

三号馆（二楼）

亮点 1：

来到三号馆二楼。中央展位的达芬奇外科手术机器人恐怕业内人士都不陌生吧，这类通常只在医院手术室里亮相的仪器突然出现在了眼前，倒还真有些不习惯。屏幕上播放的视频，乍一看还有点想捂眼睛——其实只是在给葡萄皮“缝针”。为了让医生在做手术时可以获得三维高清视野，图像放大了10倍。

而最让人惊叹的，是这可以完成七个自由度灵活操作的手术器械。大家可以把一个手术器械臂想象成我们人体的前臂，当其在“工作”时，不仅可以完成手肘处的左右、上下摆动，还有“手腕”可以上下、左右地动，甚至还可以“转圈”540°，大大超越了人手的极限。机器人还能自动调节医生手部的动作幅度，连轻微、不必要的颤抖都可以过滤，效率、精准度得到了大幅提高。

亮点 2：

走进傅利叶智能的展位，很多小伙伴第一反应大概都会是，咦，游戏机？

没错，这台上肢康复机器人看起来就跟手柄操控式游戏机差不多，握住操纵杆缓缓发力，或是顺着屏幕上的“手”，慢慢地向一颗“菜”挪动，一下子就“收”了上来。

“其实这台机器人是通过力反馈技术，模拟治疗师的手感，像治疗师的手一样，牵引着中风、脑瘫、上肢功能障碍等患者的上肢进行康复训练。”工作人员表示，机器人可以自行判断每个动作是否标准，根据患者的反馈实时智能进行调整，不断根据训练的数据库，给予最优的康复方案。

除了“收菜”，还有“碰撞球”等多种“游戏”模式，根据康复进度不断“闯关”，还能解锁新关卡。

一旁还有一台用于下肢康复的机器人，乍看上去就像一个仿生的下肢支架，其实这是业内首款真正带有“触觉”的下肢外骨骼机器人。机器人通过深度学习，形成一个可根据外部力学环境动态调整的步态轨迹，并针对使用者的用力情况提供对应的助力，未来将用于让偏瘫、截瘫患者通过训练重获行走的能力，回归正常的生活，同时还能够辅助行动不便的老人行走。

亮点 3：

复星杏脉科技的“未来诊室”展位也很酷炫，走到操作台前，随便选择一个肺部模块，三块显示屏连接形成的环形屏幕上，陆续显现出该患者的肺部三维扫描图像，最后通过红色的光圈，提醒肺部结节的所在位置。

“这个技术现在主要运用于放射科，我们把这套系统装在医生看片子的机器里，通过软件来辅助看片，相当于给医生装了个‘电子眼’，速度和准确度大大提升。”工作人员说，这也是基于前期大量的深度学习，通过大量病例的积累，才使得机器人知道如何更精准地找到相关病灶，“未来我们希望能够研发出一整台扫描机器人，人躺进去，实时便有三维的图像和报告出来。”

工作人员还“剧透”了一项新技术，近期复星杏脉科技还和沪上部分中西医结合医院合作试点了“拍照识别皮肤病”的轻问诊系统，大概就类似于此前大家非常熟悉的“扫一扫辨植物”，把这项技术应用到了皮肤科。

AI+智造星球

LOBBY

亮点 1：

在入口处，一个充满未来感的24小时智慧便利店十分夺人眼球。店中最醒目的要数中间的三根“能量柱”，即三个鲜食仓，双脚站立到“能量柱”前会发光的重力感应盘上，用手机进行相应操作（包括授权），就能顺利开启仓门并取走仓内的现做食品。

记者在这个便利店里买了个现烤面包尝了尝，味道不错，价格也不贵，关键是这种购买方式真的很酷！

亮点 2：

在靠近中心区域的一个展台前，一款双足机器人特别引人注目。工作人员告知，这款机器人可是世界上第一个商用双足机器人，它不仅能跳舞，还能够进行智能家居控制、安全巡视、运动检测等。

工作人员透露，展区向公众开放后，20多个这样的机器人还可能会一起带来美轮美奂的群舞表演。

亮点 3：

该展览区域的工业制造展品，或许对专业观众会更有吸引力，其中展出的工业云平台、数字工厂等确实都比较专业。不过，普通观众若关心这一块，不妨戴上AR/VR眼镜，一睹工厂加工组装流水线全场景，或者通过无人机监测户外机械设备工作状态，体验感受8K的超高清画面，还有机会获得一份智能刺绣机器人现场制作的刺绣作品。

亮点 4：

LOBBY里还有一款机器人，似乎是用来展示机器人神经系统的。看介绍很有技术含量，但工作人员表示要保密，不能提前给记者演示，看来只能等观众自己去探索了。

亮点 5：

继续向LOBBY深处探索，可以看到一块超大的“Haier”logo横挂在一个展台正中央，logo正下方是食联网厨房的展示版块，右边则是衣联网智慧洗护的方案介绍。

虽然展区还未完全布置完成，但记者了解到，借助人工智能技术，老品牌海尔将实现冰箱、洗衣机等家电的升级换代，比如，可以在海尔的电冰箱上进行智能触控，让使用者感受到全新的互动体验。

亮点 6：

“背一首《静夜思》。”在记者的语音指令下，松鼠A I的机器人马上就开始“声情并茂”地背诗。据说，这个机器人还能现场为你答题，是个“小百科”。

机器人旁边有一个圆形的学习舱，坐到舱里，人工智能还会为学生查漏补缺，而且各个学科都精通，是个全能的好老师。

AI+教育星球

五号馆（一楼、二楼）

亮点 1：

在一楼，有两个好玩的展台正在等待着体验者的探访。一个展台可以用其视觉捕捉技术，把体验者的表情“移植”到屏幕中其他人物的脸上。记者在现场体验了一把，把自己的表情“移植”到扎克伯格脸上，真的实现了想让他笑他就笑，想让他哭他就哭。另外一个展台，其系统不仅能采集样貌，还能采集声音，并用采集到的数据在屏幕中“复制”出一个自己，被“复制”者可以和自己对话，感觉非常奇妙。

亮点 2：

在二楼，最先映入眼帘的便是展区中央能教人学习英语的微软小英以及唱歌很好听的“少女歌手”小冰。作为一名虚拟歌手，据说小冰已经发布了十几首高质量的单曲，而且还学会了换气和表达情感。这么了不得吗？那就点首歌吧！“小冰，给我唱一首歌。”话音刚落，小冰就马上现场演唱起了一首《过火》，唱得还真不错！有机会的话，还要再去点几首。

亮点 3：

五号馆里，最惹人注目的还是展区一角的一个赛车轨道模型。这是给孩子们准备的玩具吗？

原来，这个赛车轨道以及上面的玩具赛车是一套专门用来训练人专注力的应用。戴上一个专门的头环后，人在集中注意力时产生的脑电信号，最终会传到系统并转化成数值，从而控制玩具赛车的启动和速度。

这不就是科幻电影中的“意念”控制吗？带着强烈的好奇心，记者也亲身体验了一把，结果，赛车在记者“意念”的控制下，就像脱缰的野马一样根本停不下来。工作人员用一旁的APP给记者做了测试，发现记者的专注度竟然达到了90+。“我们自己平时测都是60、70左右，说明你很容易集中精神。”工作人员笑着告诉记者。

除了用“意念”控制的赛车外，展商还带来了“意念”控制光剑亮度、“意念”控制虚拟小树成长等有趣的应用，都可用来训练人的专注度。总而言之：神奇、好玩。

亮点 4：

在这里，一款叫做“小雅”的人工智能音箱也值得一看。讲一个睡前故事、读一篇语文课文、播一段名家演讲……记者只要说得出，它就都能做得到，让记者心服口服。

至此，记者已经把油罐艺术区的5个展馆+1个体验区都游历了一遍。不过，由于时间有限以及很多展台在记者探营时还未布置好，所以，一定还有很多其他的亮点在等着观众们自己去挖掘。