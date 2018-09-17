徐惠芬

最近，一部全亚洲阵容的电影称霸北美电影市场，夺得北美周末票房榜的“三连冠”，并在美国引发了就亚裔话题的热烈讨论。

这部片子就是 《Crazy R ich Asians》，中文片名译作《摘金奇缘》。成本才3000万美元，却票房、口碑双丰收。美国《时代》杂志以片中女主演吴恬敏作为封面人物，称这部片子“将改变好莱坞”。

这是自《喜福会》后，好莱坞25年来第一部全亚裔阵容的主流电影。想想以前好莱坞拍片，将亚裔角色换成白人都是常有的事，现在，该片票房那么好，亚裔选题和亚裔面孔自然会在好莱坞多出现。据称，该系列第二部已在筹拍，亚裔演员的邀约也一下多了不少……

《摘金奇缘》只是美国最近出现的“亚裔话题”热的开端。之后，另一部由亚裔明星主演的美国悬疑片《网络谜踪》再次引爆影评界，这部靠笔记本前置摄像头拍的悬疑片被不少欧美媒体评为 “2018年度悬疑电影”；而美国流媒体巨头网飞（Netflix）最新推出的青春剧《致所有我曾爱过的男孩》也由亚裔担任主角，让“亚裔话题”继续升温……

刚刚结束的纽约时装周也为这个话题“加热”。华裔时装设计师李云梦呈现了一场全亚洲面孔的秀，设计的35套时装全由亚裔模特走秀，再次成为媒体热议的话题。

可以说，自《摘金奇缘》8月15日上映以来，美国的“亚裔话题”热持续至今，已有一个多月。对亚裔来说，这自然是件好事，但从亚裔在美国的人口占比与发展趋势来说，这股“亚裔话题”热来得似乎有点晚。

“亚裔”（Asian American）这个概念产生于1960年代末的亚裔美国人运动。目前，亚裔在美国的人口已达2200万，约占总人口的6%。虽然从绝对数量上说，仍比不上拉美裔或非裔，但已成为全美增长最快的群体。

华盛顿智库布鲁金斯学会的数据显示，自2010年开始，赴美的移民中，来自亚洲的移民就超过了来自拉丁美洲的移民，41%都来自亚洲，39%来自拉丁美洲。皮尤研究中心则预计，至2055年，亚裔将以36%的占比成为最大移民群体，超过拉美裔的34%。

亚裔也是全美受教育程度最高的族裔，拥有学士或以上学位的25岁以上亚裔占53.2%，远高于全美31.2%的平均水平。此外，亚裔的年家庭收入中位数和家庭财富中位数，也是全美最高的。

但亚裔在美国是沉默而低调的：学业表现优秀、经济地位较高、努力又低调，不像非裔或拉丁裔那样，总爱抱怨被不公平对待。听上去是赞美，却充满争议，因为这也被认为是亚裔边缘化的根本原因之一，于是也有了把亚裔比喻为 “沉默巨人”的说法。

现在，借着《摘金奇缘》点燃的“亚裔话题”热，“隐形”的亚裔开始现身，只是不知这一次，“沉默的巨人”是否准备好，不再沉默。