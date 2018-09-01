美国将测试“总统警报”-首次以总统名义、在全美范围发送用户无法关闭的警报

郑昊宁（新华社专特稿）

美国联邦紧急措施署定于20日向全美手机用户发送“总统警报”，首次在全国范围测试无线应急警报系统。

联邦紧急措施署宣布最新决定后不久，飓风“弗洛伦斯”登陆美国。截至15日，“弗洛伦斯”引发的灾害致死至少11人。

首次测试

联邦紧急措施署13日宣布，定于美国东部时间20日14时18分向全美手机发送预警信息。手机届时将发出声音并震动，用户无法选择关闭预警系统。

预警信息将以“总统警报”为标题，提示手机用户：“这是一次全国无线应急警报系统测试。无需采取行动。”

手机警报发出2分钟后，电视台和电台同样将接收测试警报，各类节目可能中断1分钟左右。

美国无线应急警报系统2012年创建，发送超过3.6万次警报，涉及儿童走失、极端天气和自然灾害等。手机用户可以选择关闭警报。

时任总统贝拉克·奥巴马2016年签署法案，要求联邦紧急措施署建构一套系统，以使美国总统能够就涉及公共安全的紧急事件向全国手机发送警报。

20日的测试将是这一系统首次以总统名义、在全美范围发送用户无法关闭的警报。

联邦紧急措施署说，如果“总统警报”测试当天出现大范围极端天气或其他重大事件，测试将推迟至10月3日。

抗洪救灾

联邦紧急措施署发布声明次日早上，飓风“弗洛伦斯”登陆美国东海岸北卡罗来纳州，随后减弱为热带风暴。截至15日，“弗洛伦斯”的最大持续风速从登陆时的每小时145公里减弱至每小时75公里，在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州缓慢向西移动。尽管威力减弱，但它带来大量降雨，多地降雨量创近20年来纪录，引发洪水等灾害。美国国家飓风中心数据显示，受“弗洛伦斯”影响，多地平均降雨量超过600毫米，预计15日至16日的降雨量将继续增加450毫米。北卡罗拉纳州的斯旺斯伯勒降雨量最大，超过750毫米，为1999年以来最高纪录。

美联社报道，至少11人因“弗洛伦斯”死亡，包括沿海小镇威尔明顿一对母婴；一棵被风刮倒的树砸中这对母婴的房屋。

美国总统唐纳德·特朗普15日听取灾情汇报，傍晚在社交媒体“推特”发文，慰问死难者家属。他定于下周造访灾区。

除北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，佐治亚州、弗吉尼亚州、马里兰州、哥伦比亚特区也处于应对飓风紧急状态。