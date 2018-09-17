第三次南北首脑会韩国公布韩方名单

惠晓霜（新华社专特稿）
韩国政府16日公布第三次韩朝首脑会晤韩方代表团名单，包括政治、商业、文化、体育等各界人士。
韩国总统文在寅定于18日至20日访问朝鲜，会晤朝鲜最高领导人金正恩。韩国总统府青瓦台秘书室室长任钟皙16日在记者会上公布韩方代表团名单，包括14名正式随行人员和52名特别随行人员。
正式随行人员为韩国政府高级官员，包括国家安保室长郑义溶、国家情报院长徐薰以及外交部长官康京和、统一部长官赵明均、国防部长官宋永武等部门官员。特别随行人员为韩国各界人士，包括执政党共同民主党党首李海瓒、在野党民主和平党党首郑东泳、正义党党首李贞味、三星电子公司副会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、现代集团会长玄贞恩、首尔市长朴元淳、韩国国家足球队前队员和主教练车范根。
文在寅与金正恩4月27日在板门店韩方一侧“和平之家”首次会晤，发表《板门店宣言》；两名领导人5月26日在板门店朝方一侧“统一阁”再次会晤。青瓦台本月6日宣布，双方商定本月18日至20日在朝鲜首都平壤举行第三次首脑会晤，主要议题是南北关系和无核化进展。
青瓦台14日说，文在寅18日将率代表团乘坐飞机直飞平壤，首脑会主要环节将现场直播，朝方同意为韩方采访提供便利。