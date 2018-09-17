公益体彩-赫罗纳主胜可搏

晨报记者 孙俊毅

本周一被列入中国体育彩票足球竞彩项目的赛事包括英超、西甲等。

周一009意甲 18日02:30费拉拉VS亚特兰大

费拉拉上轮客场0比1不敌都灵，结束开赛两连胜，此前主场他们1比0击败帕尔马，客场1比0击败博洛尼亚。中场拉扎里上周中在意大利与葡萄牙的比赛中上演国家队首秀并打满全场。亚特兰大上轮主场0比1不敌卡利亚里同样遭遇赛季首败，前3轮1胜1平1负。中场伊利契奇仍在养伤。上赛季双方交手两回合都打成1比1。主流机构对本场开客让半球中高水，对比上赛季亚特兰大客让半一，此番机构对其支持力度并不足，可搏主队不败。

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周一011英超 18日03:00南安普顿VS布赖顿

南安普顿上轮在客场2比0击败水晶宫，拿到了赛季首胜，主帅马克·休斯压力大减，前锋沙恩·朗国际比赛周期间伤愈，本场应能复出。布赖顿上一轮2比2战平富勒姆，35岁老将格伦·穆雷梅开二度，而以队史最高身价加盟的上赛季荷甲金靴贾汉巴克什三次出场都替补上场。8月29日两队在联赛杯中相遇，南安普顿1比0小胜布赖顿，那场比赛南安普顿客让平半，本场机构开出主让半球中高水，似乎不足以支持圣徒主场首胜。

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周一012西甲 18日03:00赫罗纳VS塞尔塔

赫罗纳上轮1比0击败比利亚雷亚尔，取得了新赛季首胜，斯图尼亚打入制胜球。伤兵仍是后卫拉马略、普拉尼亚斯、中场莫伊卡。塞尔塔上轮2比0强势击败马竞，前3轮2胜1平成绩不俗，球队目前人马齐整。赫罗纳上赛季对阵塞尔塔1胜1平，主场1比0取胜。主流机构对本场开主让平半中高水，以塞尔塔的出色状态看，平手盘似乎更为合理，机构强开主队让球，不妨大胆搏主胜。

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