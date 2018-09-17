京剧《墙头马上续情缘》“先睹为快”-张军李佩泓与戏剧爱好者分享剧本

记者 邱俪华

晨报讯 近日，由上海剧协主办的“2018上海剧协剧本朗读会·走进经典——京剧《墙头马上续情缘》专场”在静安文化馆举行，朗读会由张军、李佩泓作为主讲嘉宾，分别讲述了昆曲、京剧艺术的不同魅力，并表演了《墙头马上续情缘》中的精彩片段，让现场观众先睹为快。戏剧评论家李晓、编剧王涌石就剧本作了专业点评，与观众分享了“墙头马上”不同版本的不同侧重点。该剧将于10月23日在上海东方艺术中心上演，李佩泓、张军领衔主演，这出融合京昆艺术的程派新剧，为京剧与昆剧的继承与创新做出了可贵的尝试。

《墙头马上》本是元曲四大家之一白朴创作的杂剧，原名为《裴少俊墙头马上》，讲述了李千金与裴少俊的爱情故事。上世纪五十年代，俞振飞、言慧珠与“传字辈”朱传茗、方传芸等名家共同改编，排演了昆剧《墙头马上》。1963年，俞振飞、言慧珠主演的昆曲《墙头马上》被拍成电影，成为世代流传的艺术经典，最近热播的电视剧《如懿传》里也提到了这个故事。

剧本朗读会是上海剧协于1991年在全国率先创立的，先后有多部作品通过该平台的“打磨”，被成功搬上舞台，并在全国获得殊荣，诞生了一批如《留守女士》《大桥》《闹钟》《中国制造》《老大》《家客》《半纸春光》等优秀剧作，发掘了如赵耀民、贾鸿源、喻荣军、石俊、管燕草等编导人才。近几年，上海剧协围绕“中华创世神话”创作剧目、经典剧本演绎、基金会青年编剧扶持、民营剧团原创等项目举办了多场朗读会，获得广泛关注与好评。

2018上海剧协剧本朗读会较之以往，更侧重对本市民营院团创作演出的关注。此外，近期上海剧协围绕纪念改革开放40周年这一主题陆续推出新剧本朗读会，为戏剧爱好者呈现原创话剧《星期日工程师》、原创淮剧《浦东人家》以及小戏小品主题创作征集活动中获奖作品的精彩段落。