■花言峭语-反派的演变

作家 韩松落

梳理特工片里反派都是什么人，为什么做坏事，是件很有意思的事。

例如《碟中谍》系列，1996年的第一集，反派是敌对的特工机构，争端的缘起是特工名单，还带有冷战色彩；但到了2000年的第二集，反派就是恐怖分子了，争端的缘起，是某种新型病毒，恐怖分子要用这种病毒挟持整个世界。

到了2011年的第四集，反派还是恐怖分子，但他们的理念不为名也不为利，而是升级为某种信念：净化世界、清理世界。刚刚上映的第六集《碟中谍：全面瓦解》，依然延续了这种信念，赖恩带领的恐怖分子的行动目标，是污染亚洲腹地的水源，饿死世界三分之一的人口，这个目标带有某种虚无色彩。为了和这种虚无的崇高对抗，为了让这个目标显得邪恶，伊桑·亨特身上的善良和人道主义精神，被极力放大，用来和他们进行对照。在故事里，这种善良被具体化为“不让一个人死去”。在故事的开头，他为了救卢瑟，让已经到手的核部件被抢走，导致任务失败，这才引发后面的故事；在故事的中段，他已经对沃克起了疑心，但还是在高空救了他；在故事的后半段，恐怖分子让他劫持赖恩来进行交换，但这就要杀死一大批警察，他苦思冥想，设计出一个巧妙的办法，避免了杀死警察，劫走了赖恩，但在行动即将结束的时候，一个女警察突然出现，打乱了他所有的计划，听任恐怖分子杀死女警察，就一切顺利了，但他选择杀死恐怖分子，于是又带来了新的波折。

两种理念对照之下，恐怖分子的理念，显得虚无、邪恶，而伊桑·亨特的理念，实在、善良、不由分说，并且再一次获得了胜利。

这种反派和争端起源的演变，不只发生在《碟中谍》系列里。这种变化，同样发生在“007”系列、《谍影重重》系列、《王牌特工》系列，乃至《银河护卫队》《复仇者联盟》等等许多超级英雄片，还有克里夫·巴克的恐怖片里。

尤其是在“007”系列里，这种演变就更为清晰，“007”的敌人，从早先的野心家诺博士，逐渐演变成魔鬼党、冷战狂魔、商业大鳄、恐怖分子。但最关键的变化，不在于他们身份的演变，而在于他们动机的变化，这些反派，起初是为了征服世界，勒索政府，总之是要获得我们能够理解的好处，但最后，他们的动机整齐划一地变成“净化世界清理世界”。

《碟中谍 6：全面瓦解》里，没有明着把这种观念提出来，而伊桑·亨特的存在，似乎也是为了打击这种观念。但我不免想起 《红楼梦》里的一段，贾府众人看戏，看到一位戏子长得像林黛玉，大家都闭口不言，唯独史湘云嘴快说了出来，贾宝玉就去阻止史湘云，生怕林黛玉会恼了史湘云，结果林黛玉听到之后更恼火了：“你还要比？你还要笑？你不比不笑，比人比了笑了的还厉害呢！”《碟中谍 6：全面瓦解》没有比，没有笑，没有像灭霸那样公开发布自己的人口观念，但它全力阻止“清理世界”这件事本身，已经把这件事给坐实了。

学者约翰·米勒在他的著作 《残留的战争》里指出，因为核武器的出现，全面战争正在逐渐退出历史舞台，但恐怖分子却在不断发起没有具体目标的新战争形态。《碟中谍6：全面瓦解》里的人口消灭计划，就是其中一种。《碟中谍6》用电影的方法，发起了“净化和清理”为主题的行动，并且把这种行动定义为恐怖行动，也用电影的方法，解决了这场危机。