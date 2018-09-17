庾澄庆：50岁的智慧30岁的意志20岁的激情

晨报记者 徐宁

眼前的庾澄庆已经57岁，却丝毫不油腻。再有三年，即将迈入耳顺之年，在这个常人眼中毫无奔头的年纪，庾澄庆却活得像个18岁少年。眼看，他就要三度当爹了，妻子的预产期在11月。而爱吃零食、嗜甜食如命的庾澄庆，也让同行颇为艳羡，张惠妹就曾感叹，甜食在他的人生里占很大的位置，可身材还能保持这么好……

这是庾澄庆五度坐镇《中国好声音》，作为这档节目的元老，他招牌的ROCK手势，让人觉得他身上有团火焰。很难想象他比年纪最小的导师谢霆锋足足大了二十几岁，但谢霆锋身上却有一股暮气，反观庾澄庆……作为观众，反而希望他能沉稳一点。

庾澄庆出道三十多年，在“70后”心中，他是唱着 《让我一次爱个够》的庾澄庆；在“80后”心中，他是唱着《情非得已》的庾澄庆；在“90后”心中，他是在《中国好声音》中慧耳识莫愁的庾澄庆。无论什么阶段，庾澄庆就如他2009年发的那张唱片一样——“到死都是十八岁”。

日前，庾澄庆接受了媒体专访，听他谈节目、谈导师、谈健身，感受他50岁的智慧，30岁的意志，20岁的激情。

椅子转得很谨慎

新闻晨报：您可以说是“好声音”元老级的导师了，这次参与有不一样的感受么？

庾澄庆：有一些期待，又有一些担心。因为几年下来，我们发现学员状况是节目成功与否最重要的因素。不管怎样，学员们表现精彩或个性魅力很突出的话，这个节目就已经成功一半了。

新闻晨报：从盲选开始感觉您很严格，您选择学员的标准是什么？

庾澄庆：那种优美抒情的作品，对我来讲是比较没有杀伤力的，因为这样的东西市场上很多，也不是我擅长的。我喜欢音乐性强、音色比较特别的。音乐性强就是他可能有某些音乐的元素在里面，特别是我喜欢的一些音乐，比如SOUL、蓝调，也许是FUNK的东西……音色，则是耳朵听了为之一“亮”，很明显跟别的歌手有区分的。

新闻晨报：这些在中国市场是比较小众的，您有没有考虑过受众的接受程度？

庾澄庆：我只会这些。如果要我做很大众化的流行音乐，第一我不是很擅长，第二能做的人已经很多了，那我们不如做自己感兴趣的。我的想法还是先让自己开心比较重要。

新闻晨报：您有没有想过今年再打造一个像吴莫愁这样有影响力的学员？

庾澄庆：其实我每年都在回答说，我从来没有信心做这件事情，我有信心的是在能力范围内把事情做好。学员的状况因人而异，你完全不知道在盲选之后，他们会有什么状态出现，可能开始的时候表现很好，可惜后继无力，这个都是我们没有办法预测到的。

新闻晨报：五度做导师，轻车熟路，但我发现您转椅子却变谨慎了。

庾澄庆：没错，我昨天还跟乐队总监刘卓说，乐手和乐队太强了，这些学员压不住，可是我们不能因为学员的状态，就把音乐的能量减低。有时候我们听得出来学员在硬撑，已经顶不住了，可能还是有人想要尽量展示高音或特色，但在歌曲上面，他如果没有办法有美感、有渲染力地表现出来，那声音再高也没意义。有一些歌不是说用一些比较奇怪的声调唱出来，就代表了有音乐特色。当然，他们的感受也许达到了他们的想法，可是因为我坐在导师椅上，我要为我的想法负责。所以，没有达到我的感受时，我是没有办法转椅子的。

李健是最大竞争对手

新闻晨报：其实在开播当天，您有说过，四位导师中您最大的竞争对手是李健，为什么这么说呢？

庾澄庆：因为他是“笑果王”，他的“笑果”感觉是无意之间信手拈来的，这个东西其实是要有一些内涵的。李健充分发挥这种有内涵又不拘束的“笑果”。一路录下来，两个人你来我往，有一种隐隐约约的对抗，很好玩。

新闻晨报：您和李健都很有段子手的功力，那谁的功力更深厚一点呢？

庾澄庆：我觉得李健可能更厉害一点。他就是所谓的扮猪吃老虎型，看起来很斯文儒雅，可是每次一句话出来都很出乎预料，所以他整个的外在和内在落差很大，会有种意想不到的效果。我昨天还在想，他的内涵，是闪着钛合金的光芒。

新闻晨报：之前有看到李健送了您一个保温杯，那其他几位导师有没有互相送些小礼物？

庾澄庆：第一次他送我一个保温杯，我打开发现里面有几块什么东西，原来是沉香，听说可以使用很久的，我就把它当成我的传家之宝了。霆锋带来他食品方面的各种产品，比如面类、我很喜欢的甜点类的，还有辣椒饼干，我已经专门跟他定了一批有姜味的。杰伦就是把台湾名产，像水蜜桃这种水果带过来。我送大家的东西是我自己喜欢的鞋子，还有我专门过滤的各种零食，有麦芽麻花，有煎饼，还有那种我们叫做网络人气产品，都是吃的，都是我个人亲身体验过觉得相当满意的。

运动能调整身心

新闻晨报：您在舞台上保持活力状态的秘诀是什么？

庾澄庆：应该是运动吧，除了对身体方面，运动对心理方面也有蛮大的帮助，就是（运动之后）情绪会变得很好。其实我在台上台下落差很大，回家我就不会很活跃。我反而觉得这个落差让我能够张弛有度。

新闻晨报：说到张弛有度，有什么具体的方式让您可以调整状态呢？

庾澄庆：就是运动，我觉得两三天不运动就面目可憎，一运动，我就觉得心情舒畅。有时候因为工作，一两天不运动，就觉得一事无成。运动对我来说是一个很好的身体调整，具有心理治疗的功能。

新闻晨报：听周杰伦说，您很爱跑步。

庾澄庆：我以前都是在健身房运动，现在都是在外面跑步，比如说绕着河滨一直跑。对我来讲在都市生活习惯了，看到大自然就会慢慢地变得心旷神怡，车越来越少，房子越来越少，你就看到树、山、水、鸟、蝉……你知道多有意思吗？我是真的不想在城市里面感受了。

新闻晨报：您的皮肤状态特别好，想问一下您有什么保养技巧？

庾澄庆：可能跟运动有关，还有就是吃得非常清淡，我在吃方面的习惯，（保持了）估计有十年以上了吧。

新闻晨报：最满意自己身体哪个部位？

庾澄庆：最满意我的肚子，因为它非常的自由自在，free sty le。