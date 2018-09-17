深度游：黄金周拼假A计划

文/图 晨报记者 陶令 Lia实习生 周雨婷

随着”十一“黄金周的临近，如何拼假让自己享受更长的假期呢？悠长假期去哪里呢？

揭晓A计划，请上本月24日至30日的7天公休，拼就一个16天的假，无论是国内还是非洲、南美洲，享受年度最名正言顺的拼假出游吧！

秘境寻踪

秘鲁mix玻利维亚

南美洲是一个“谜”铺成的大陆，它的神秘来源于亚马逊流域的印加帝国文明，那里生长过最为复杂的文明，也失落为迷幻的文化。16天的假期让我们去探秘它的故事、来历并朝圣曾经生活在这里的印加先人。

秘鲁：激情亚马逊

还记得那只来自秘鲁黑地的帕丁熊吗？学名眼镜熊，也叫安第斯熊，是一只性格温和不会伤人的熊。《帕丁顿熊》片头，它穿梭在枝叶繁茂的丛林里，勾着树梢晃动着它那憨态可掬的身体对着镜头说了一句话：‘这可是世界上最好的地方’。这里就是曾被美国有线电视新闻网（CNN）评为全球15条最值得浏览的河流之榜首——亚马逊河流。

与世隔绝的亚马逊，如同一幅色彩艳丽的油画，在南美大地上铺展开来。泛舟河流深处，与粉色海豚共舞；躺在千年古木下，听色彩斑斓的鹦鹉窃窃私语；坐在河畔，安详地垂钓牙齿锋利的食人鱼。这里的每一刻，都似童话故事中的场景，却又如此触手可及。

神秘的亚马逊总是吸引着无数探险者。而今，我们可以不用徒步、不用风餐露宿，也能去探索未知的原始景色。如果这一生有闲暇时光，就放在秘鲁亚马逊河轮上度过吧，船在画廊中缓缓前行，一步一景，听鸟鸣入睡，枕涛声冥想。

工兵：漂流亚马逊是无数探险者一生一定要尝试的项目之一，若想要感受五星级的浮动酒店，可以尝试Aira Amazon游轮，游船上有可容纳32个旅客的16间豪华套房，每个房间都有巨大的观景落地窗。接近1：1的比例可以充分地满足客人的各种服务。

玻利维亚：距离天堂最近的地方

拉巴斯在拉丁语中即“和平”之意，是玻利维亚的首都也是地球上距离天空最近的城市。这里是名副其实的山城，在这里你会看到前西班牙殖民时期风格的街道交错纵横，犹如一座巨型的碗状体育大看台，洋溢着浓郁的异国风情。

爱刷抖音的抖友们一定被安利过“天空之境”的美丽，这是世界上最大的盐湖-乌尤尼盐湖。因其大面积的地势平坦而容易积攒雨水且不会随意流动，从而形成特殊的盐沼水层，使大地就像天空的倒影般倩美无比，所以才有享誉世界“天空之境”之美誉。

这个最接近天堂的地方，水天相连，湖水如镜般透亮，风景如画，仿佛走进一个梦幻的仙境。在晴朗的白天站在湖面上，仿佛一伸手就能触摸到那软绵绵的云彩。当夜幕降临，星辰洒满湖面，仿佛漫步在银河里。这种奇妙的感觉足够回味一生一世。

工兵：乌尤尼盐湖最佳观赏时间为每年1月底至2月份，晴朗的夜晚拍摄“天空之境”其实比白天更加吸引眼球。

多彩自然

纳米比亚m ix毛里求斯

非洲的风景除了野生动物BIG5，还有海岛、自然风貌各种多元景致。在这16天里混搭不同的风光，纳米比亚和毛里求斯，有着奇妙的组合。

纳米比亚：大自然的鬼斧神工

顽强的部落在沙漠中生生不息，沙海相连的奇观里生存着奔放自由的动物，纳米比亚就是这样一块神奇的土地。

埃托沙国家公园的大草原围绕着盐沼地繁衍了众多野生动物，大到在平川奔跑的狮子、猎豹，小到伯劳鸟、金丝雀等。为一睹动物们的风采，当地人以动物们饮水的自然属性建造了颇多水坑，因此当动物来此解渴时，便是游客观赏的最佳时机。

旅行中惊喜不断，纳米比亚沙漠必定是许多人难以忘怀的一次体验。洒下的太阳光让朝阳正面鲜红欲滴，背阳的一面则深邃如墨，两种颜色在山脊交汇给人极大的冲击，每一弯弧度、每一片阴影都如大师的油画般完美，而且更加壮观。

工兵：前往埃托沙选择自驾是件很方便的事，开到公园的营地，然后沿公园道路自驾，或搭乘公园内提供的越野车，相当的轻松。

毛里求斯：美景颜值担当

充满浪漫气息的岛国毛里求斯为非洲大陆增添了不少颜值分，蓝湾和鹿岛不同层次的蓝绿色海水，黑礁石经海水冲刷自然形成的自然桥，火山熔岩和光照结晶的七色土。

水天相接的蓝湾最适合与家人度过休闲一天，或乘坐玻璃底船漂浮于水面，或浮潜于浅水区域看珊瑚和鱼群，也可以坐在小船上喂鱼，即便手里不拿面包，只装模作样地做出喂鱼的动作，也会有不少小家伙冲过来，分外有趣。鹿岛的水上项目如潜水、海钓、冲浪、玩滑翔伞、帆船、划快艇，样样满足你的运动神经。

工兵：朋友圈里最值得晒的景点之一便是七色土，波浪式起伏的彩色土包冲破你对单一色土地的理解，走上观景台的全貌更是拍照的绝妙角度。

一路向西成都m ix拉萨

16天足以串联大西线，从成都一路向西藏进发，当然最好的交通方式就是双飞成都往返，从成都一路自驾进藏。

成都：火辣辣的悠闲

在成都选酒店分分钟引发选择综合症，未来感、精品风或是市井气，多元到令人挑花眼。新近升级的睿选品牌主打“浸没式灵感型酒店”的概念，让你在这座城市里，一步就能享受科技的便利，沉浸其中更能从细节处感受到成都浓重的地域特色。

区别于中规中矩的大堂，睿选将其设计为以自由工作方式为核心的灵感共享空间，恰似一个城市客厅的布局：鲜艳的撞色、跳跃的线条无不在欢迎你来到这个新锐的空间与灵感不期而遇。等着办理入住的时间先来一场头脑风暴吧，在绿植与明亮自然光线中感受成都的创新力。

其实，为了打造浸没式的灵感体验，酒店选择与国内新锐创意品牌和设计师合作，无论是你踏入酒店空间就能闻到独家调制的香氛，还是由国际知名音乐人量身定制的背景音乐，甚至联手本土的新锐艺术家，在酒店中陈列着充满当地文化特色的艺术作品，熊猫、麻将、龙门阵等元素令人瞬间来到了市井街巷。别忘了体验美其名曰的“灵感早餐”，甄选出成都的明星早餐产品并融入当地文化，用美食文化点燃新的一天。

每一个来到成都的人都会为她折服，无论是辣到麻的火锅，还是闲适的节奏感，来到这里一切都是越夜越high。尽管放慢节奏，撸串、涮火锅或是摆摆龙门阵，投入其中享受起来，慢条斯理地开启这份悠闲。

工兵：入夜后的成都喧闹之余别有生活气息。如果是第一次来成都，春熙路、宽窄巷子必定要打卡！

拉萨：高原圆梦

自驾进藏通常第一个目的地就是拉萨，相较于那些恐惧高原反应的人来说，拉萨更是一个歇歇脚继续前行的好地方。

八廓街、布达拉宫，来到拉萨怎能不去这两处？一路进藏记得找到当地的向导，自驾虽然方便，但在路线和路况的选择上宜多多咨询当地向导，有时候他们给到的建议会带你深入更美的风景地，也会免去很多舟车劳顿。

再长的假期到了西藏都会觉得捉襟见肘，事先制定好自己的主攻方向，大圈小圈，还是东线西线，一次次拾遗补缺圆梦吧。

地雷：很多人担心进藏就会有高原反应，其实心态上放轻松会利于顺利过渡，其次，行动上也建议慢半拍，爬高、上楼步调尤其要放缓。