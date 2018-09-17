推IP、用AI、上天猫、-沪上老字号圈粉二次元

晨报记者 钱 鑫

虽然是近百岁“高龄”的老字号品牌，但却推出了动漫IP，只为和年轻人找到共性；为了提供个性化的服务，老字号用上了i鄄Pad，来进行个性化的“私人订制”；一些“老字号”瞄准网络渠道，在网购平台开出官方旗舰店，还动用网红进行直播，无论是小吃、美妆，还是孝敬长辈的金银首饰，都可一键下单……为了吸引年轻人，各家老字号都用上了各种看家本领。

庞大的年轻人市场成为了老字号品牌新一轮发展的新引擎，吸引年轻人才能助推老字号品牌文化的传承。

上海市商务委副主任刘敏透露：“重振老字号计划，主要是要让老字号在数字化、时尚、年轻、国际化等这方面进行要素拓展。而改革创新，就是让它们要走出去，走向国际，让它们面向更多的消费群体。”

年轻人的爱，始于颜值

旗袍是最具代表性的中国服饰，也是海派文化中西合璧的经典，但过去旗袍大多是中老年人的专利。在陕西北路上的龙凤旗袍的旗舰店内，记者看到龙凤门店新中式的装修风格格外亮眼，店内还专门开发了 “喜福”、“雀·舞”、“玲·珑”三个系列十余件新品旗袍，其中既有华贵的婚嫁中式礼服，又有清新的新中式商务风旗袍。“喜·福”喜褂礼服作为镇店之宝，被摆放在店堂的正中央，精致的旗袍工艺细节，繁复的盘金刺绣图案，3米多长的裙摆，用18k黄金设计制作的纽扣，耗时180天的制作过程，使得这件喜服充满了高级定制的韵味。

除了一件件精工细作的手工旗袍精品以外，最引人瞩目的就是一系列的文化展示、技艺展示和手工沙龙活动。龙凤旗袍制作技艺作为非物质文化遗产项目，其开设的盘扣制作和旗袍制作课程，由非遗传承人亲自演示、讲解和教授制作技艺，每次网上报名都是被“秒杀”的。争先恐后来体验旗袍制作技艺的大多是南京西路商圈内的高级白领女性。每周店内都会安排绣娘展示，让顾客近距离观赏“盘金绣、结子绣”等各种特殊绣法的工艺。

这几年，回力鞋品在时尚圈出尽风头：吴亦凡参加活动时，穿着它搭配PALACE联名款上衣；杨幂穿着它，拍出了一张张时尚街拍大片；贝克汉姆也穿着它家的绝版帆布鞋“565”出席各种时尚活动；吴克群还曾把它家的鞋送给宋智孝，所以难怪CELINE也要来模仿了……这个曾经是国人青春时期美好回忆的品牌，现今因其时尚的外型受到各路潮人的欣赏。明星的热力追捧，带火了回力，在欧美一度卖到了500-1000元人民币每双的价格。上海回力鞋业有限公司执行董事周炜先生说：“2018年，回力品牌将以更自由、更开放的态度，推进‘平台协同’战略的实施，包括与第三方合作，打造‘智新科技、智能服务、智捷物流和智慧品牌’四大平台，共同建立“运动健康、创意设计、技术制造”三大中心，新零售、新材料、新专利、新设备和跨界新合作。”

创始于1936年的“开开”品牌，开开衬衫本着“做精一件衬衫”的理念，在专业街门店集中发布全系列新品衬衫80余款，品类涵盖不同面料、版型、工艺和颜色，亚麻、免烫、全棉，商务、时尚、修身，白、蓝、粉、紫各种选择可谓应有尽有。此外，还有羊毛衫、羊绒衫、大衣等各类男装。为了让穿上的衬衫更有个性，店内还配了领结、袖钉、西服扣、衬衫扣、领插片等各类配饰。

海鸥手表始创于1955年，通过创新开发，以自主知识产权不断推出陀飞轮、三问表、万年历、双追针计时表等高端复杂结构机械表，典雅大气的设计让其颜值丝毫不输给任何给世界名牌，向世界展示了中国手表工业的实力。

高科技带来的智慧体验

在雷允上打造的第一家“智慧养生”体验店内，微醺的药香让人瞬间进入中医养生的氛围中。在这里，可以免费品茗三款枫斗饮、四款养生茶和两款创新食疗膏方，同时了解这些食方、茶方、膏方等材料鉴别知识和配伍制作过程，在近距离的互动中体验高科技的中医养生文化。

而店内更为引人注目的还有多套自带“高科技”的智慧养生设备。两台类似“魔镜”和“验光器”的设备，能在线采集面象、舌象和问诊，链接到微信小程序，结合中医理论和云计算，可以提供由上海中医药大学中医专家审核的个人健康管理报告；而另一套覆盖血压、血糖、尿酸、三高和常见慢病检测设备，可以通过云端的数据采集存储，形成个人慢病管理档案，并提供健康风险评估和个性化养生调理方案。店内的大屏幕和Pad设备都能提供中医体质辨识测试、膏方养生远程咨询、线上名医就诊预约等健康服务，并基于“智慧零售”技术，实现线上线下同款同价、可自主选择提货方式的在线销售，使购买健康养生产品更加有针对性和方便快捷。

“私人订制”也出现在开开店内，由资深的量体师为客人提供现场量体服务，上百款面料和不同领型、袖口可供挑选。通过量体师的个性化着装搭配推荐及记录客人的试装感受，现场体验私人定制的专享服务。引入iPad智能定制软件与店内电视屏幕同步，能看到360度的A I成衣模拟效果。同时，店内还提供“私人成衣改制尊享服务”，拥有丰富经验的工匠艺人，为客人提供毛衫织补服务和成衣改制服务。

网红直播触网

近年来，老字号一直想实现从“老”到“新”的突破，它们拓展新的线上渠道，推动线上线下融合发展，即便是处于起步初期的新零售，老字号也在大胆尝试。

今年，恰逢蜂花檀香皂创立九十周年，在天猫的蜂花旗舰店内，蜂花香皂经典款、草本高级洁面皂、逸品檀香皂、液体精油皂等系列产品集中亮相。匠心国货，经典传承与时尚创新产品双轮驱动。全新白丽美容香皂系列产品，将“洁肤、美肤、养肤”洗护理念与氨基酸、牛奶、绿茶、人参皂相融合。氨基酸是人体蛋白质的重要组成部门，这款氨基酸皂中氨基酸的含量高达50%，和肌肤成分非常吻合，因此不会刺激皮肤，对于淡妆也能一次完成卸妆和洁面。而人参皂则加入了长白山白参，熬煮后的人参精华加入皂基后制成，能让皮肤进补。

在张小泉的天猫官方旗舰店上，产品设计方面从外观上，不再局限于以前的只有红柄、蓝柄的剪刀，现在还有时尚的马卡龙色的剪刀柄。从功能上考虑，有针对年轻家庭开发的组合套刀，也有针对单身青年，考虑厨房小等原因，开发前切后斩的“懒人刀”、单身锅等，其线上销售占据了总销量的4成。张小泉在宣传方面，设计了Q版的祖师爷形象以及衍生产品，如钥匙扣、冰箱贴等，还有制作了RAP祖师爷歌曲。在高铁、地铁、巴士上面做宣传广告。据张小泉相关负责人介绍，张小泉的设计师团队平均年龄在30岁以下，这也考虑到年轻的人更加了解年轻人的想法和需求，并且创造力和想象力也较强。

目前，全国已有超过600个“中华老字号”品牌进驻天猫。在消费升级的大环境下，老字号不仅要把自己产品的品质做好，也要与现代的时尚潮流对接，走创新发展之路。

阿里巴巴也专门针对老字号制定了发展计划，并且在今年将对该计划进行全面升级，在本土化、全球化、数字化三大战略方向上大幅推进老字号的发展。与此同时，生活服务领域电子商务平台口碑也正式加入老字号发展计划，和天猫一起助力老字号推进新零售变革，完成线上线下的数字化转型。

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静安区是上海老字号最集中的区域之一，在总长230米的陕西北路老字号街，共有店铺29家，其中包含中华老字号和上海老字号共17家。静安区内拥有众多沪上的老字号品牌，其中包括属于国家级非物质文化遗产的龙凤旗袍、亨生西服，中国第一个时装品牌鸿翔女装，创造过上海服饰企业发展辉煌的开开衬衫以及新镇江、泰昌、美新等众多经典美食品牌。此外，还有300年历史的中国四大药堂之一雷允上、老上海城市商业气息浓重的第六粮油社区便利店等。同时，还积极引入外区和外省市的老字号，如哈尔滨食品、古今内衣、海鸥手表等品牌，进一步提高老字号和本土知名品牌的集聚度。

陕西北路老字号街自今年3月以来，以“百年记忆，经典传承”为愿景，全面启动升级改造工程。新零售新消费的理念升级，人们对美好生活的不断需求，也促使着老字号品牌不断提升自我。专业街全面升级的，不只是靓丽的外表，还有丰富的内涵。根据规划，专业街将打造老字号品牌的文化展示中心、定制体验中心、技艺实践中心、新品发布中心和营销体验中心。

驻街老字号进一步挖掘和发挥在品牌故事、文化积累、品质保障和工匠精神等方面的优势，加大在产品开放上的创新力度，力求在商业模式和消费体验上有所突破。届时，专业街上的老字号品牌将通过一系列的文化展示、品牌沙龙、技艺展示和制作体验等活动，让消费者尤其是年轻消费者，更加深入的体验老字号的独特魅力。