大力推进教育体制改革创新——论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话

来源：人民日报客户端

人民日报-本报评论员

改革是教育事业发展的根本动力。大力推进教育体制改革创新，才能使我国教育越办越好、越办越强。

在全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话，着眼我国教育事业的长远发展，对深化教育体制改革作出了重点部署，为坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍指明了方向和路径，对于加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育具有重大意义。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把教育摆在优先发展的战略位置，全面深化教育领域综合改革，一批标志性、引领性的改革举措取得明显成效。但也要看到，教育改革点多面广线长，需要做的事情很多，目前我国教育还存在一些突出问题和短板。要解决这些问题，就必须大力推进教育体制改革创新，更加注重教育改革的系统性、整体性、协同性，及时研究解决教育改革发展的重大问题和群众关心的热点问题，以改革激活力、增动力。

大力推进教育体制改革创新，就要坚持我国教育现代化的社会主义方向，坚持教育公益性原则，把教育公平作为国家基本教育政策。教育公平是社会公平的重要基础，必须坚持以人民为中心发展教育，努力让每个人享有受教育的机会，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。要加快建成伴随每个人一生的教育，让学习成为每个人的生活习惯和生活方式，实现人人皆学、处处能学、时时可学；要加快建成平等面向每个人的教育，努力使每个人不分性别、不分城乡、不分地域、不分贫富、不分民族都能接受良好教育；要加快建成适合每个人的教育，努力使不同性格禀赋、不同兴趣特长、不同素质潜力的学生都能接受符合自己成长需要的教育；要加快建成更加开放灵活的教育，努力使教育选择更多样、成长道路更宽广，使学业提升通道、职业晋升通道、社会上升通道更加畅通。

大力推进教育体制改革创新，就要坚决贯彻落实深化教育体制改革的重点任务，坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍。要按照习近平总书记提出的明确要求，健全立德树人落实机制，扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题；深化办学体制和教育管理改革，充分激发教育事业发展生机活力，着眼于“教好”“学好”“管好”推进改革，提高教育质量；提升教育服务经济社会发展能力，调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置，建立健全学科专业动态调整机制，加快一流大学和一流学科建设，推进产学研协同创新，积极投身实施创新驱动发展战略，着重培养创新型、复合型、应用型人才；扩大教育开放，同世界一流资源开展高水平合作办学，提升我国教育的世界影响力。

“新故相推，日生不滞。”认真学习贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，遵循教育规律、人才成长规律，大力推进教育体制改革创新，我们就一定能形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的教育体制机制，我们的教育就一定能让人民更加满意。（网站首页图：新华社图片）