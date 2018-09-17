钟纬剑：血染的红军利剑（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社长沙9月16日电 （记者阳建）初秋的湖南醴陵，天气清爽宜人。踏上这片孕育大批将军的红色土地，能感受到浓浓的英雄气息。这里，有一个人被誉为红军的一柄利剑，有着血染的风采，他就是钟纬剑。

钟纬剑，1907年5月生于醴陵县桃花乡（今醴陵市官庄镇）沙田村一个农民家庭，又名钟维剑、钟继连、钟文。1922年，钟纬剑进入长沙长郡中学读书，曾与曾三等进步学生组织“新雷声社”。1925年，参与领导爱国学生运动，同年秋入黄埔军校步兵科学习，其间加入中国共产党。1926年秋毕业，分配到国民革命军第6军17师，先后任连政治指导员、连长、副团长等职，参加北伐战争中三克南昌、强攻南京的战斗。

大革命失败后，钟纬剑到武汉，从事兵运工作。他从国民党军内秘密搞了一部分枪支，弄到一条帆船，夜里驶离武汉，沿江而上，在湖南华容与贺龙接上联系，随贺龙前往湘西桑植。1928年3月参加桑植起义，任中国工农革命军第4军军部参谋。1928年8月被党组织派往日本，入东京士官学校学习，后转早稻田大学攻读社会科学，积极参加中共旅日特别支部的活动。

在日期间，钟纬剑遭到日警逮捕，被酷刑折磨得死去活来，但依然将生死置之度外，坚不吐实。1930年4月，带着满身伤痕和满腔革命热情，钟纬剑回到上海。面对白色恐怖，钟纬剑对妻子说：“共产党人的意志向来就不会改变，只有革命才有生路，即使我牺牲了，革命总是要成功的。”随后，钟纬剑与妻子搬进法租界，在一家书社以翻译书籍作掩护，开展党的地下工作。

1932年3月，正值中央革命根据地反“围剿”时期，钟纬剑主动请缨，告别了妻子和刚满周岁的女儿，奔赴中央苏区。历任中央军事政治学校战术教员、上级干部队队长，第5、第6期步兵团团长，红军大学训练部部长、教育长等职。他军事素质好，计划周密，讲课细致，受到学员的好评，为红军培养了大批军政干部。

1934年10月，钟纬剑参加长征，任红军干部团参谋长、第1野战纵队参谋长、中央军委纵队参谋长。湘桂边界山区的越城岭（别名老山界）海拔2000多米，是中央红军长征路上遇到的第一座高山。叶剑英和钟纬剑率部来到这里，在通过龙胜山区时，遇上敌机轰炸，司令员叶剑英不幸负伤，纵队的指挥任务几乎全落到钟纬剑身上。他凭着智慧和毅力，率领指战员克服重重困难，终于走出了老山界。

1935年初部队缩编，钟纬剑任红3军团第5师参谋长、红3军团第10团参谋长。同年2月28日，在遵义战役中的老鸦山战斗中，红10团担负守卫主峰阵地任务。敌人的炮弹纵横交加，老鸦山硝烟弥漫，乱石横飞，敌人像蚁群般爬上山来。红10团全体指战员以视死如归的气魄与敌人展开殊死搏斗，战斗持续了五六个小时，仍呈胶着状态。

激战中，红军弹药接济不上。生死关头，钟纬剑身先士卒，跨出战壕，扑向敌群。在他的率领下，战士们气势磅礴地冲出战壕，与敌人拼刺刀，正面搏杀。敌人节节败退，正在红军乘胜追击之时，猛烈的炮火再一次轰炸了老鸦山。钟纬剑腹部中弹，由于失血过多，再也没能醒过来。28岁的年轻生命，永远停留在了老鸦山上。

如今，钟纬剑的家乡醴陵，已将他的英雄事迹编入《醴陵历代名人录》丛书，并通过当地爱国主义教育基地、新华书店、五彩书吧向市民免费发放，让人们永远记住这位革命先驱血染的风采。

《 人民日报 》（ 2018年09月17日 04 版）