南方各地全力以赴迎战“山竹” 防风救灾工作有序展开

来源：中国经济网-《经济日报》

9月16日，在广东阳江东平镇中心小学临时安置点，当地被转移的小朋友在玩耍。 新华社记者 周 科摄

9月16日，在深圳市福田区，工作人员在疏通下水道。新华社记者 毛思倩摄

广东

提前转移安置47.5万人

经济日报-中国经济网广州9月16日讯（记者 郑杨）今年第22号台风“山竹”于16日17时在广东台山海宴镇登陆，广东省民政、卫生、电力、通信、公安等部门工作人员严阵以待，在风雨中坚守一线，全力以赴开展防风救灾工作。

截至16日11时30分，广东民政部门开放应急避难（护）场所1.1万个，灾前转移安置避险人员47.5万人。

广东省卫生计生委组织11支应急队伍198名应急队员在台风来临前就处于备战待命状态，全省卫生计生系统全员进入应急状态。东莞市41家公立医院和10家民营综合医院组建了120支应急救援队，各医院还开通了受灾群众医疗救治绿色通道。

截至16日15时，南方电网公司供电区域受“山竹”影响用户157.09万户，未恢复用户97.68万户。南方电网公司投入人员1.6万余人次、车辆4100余辆次开展抢修复电工作。

广东移动向受台风影响区域手机用户提供免停机、紧急开机服务以保障用户正常通信，以及在应急服务网点为受灾群众提供免费充电、免费电话等服务。

海南

跨岛调运保障居民生活

经济日报-中国经济网海口9月16日讯（记者 何伟）面对“山竹”，海南省委、省政府提前部署、“防”字当头、早做准备。截至16日9时20分，海口美兰国际机场共取消航班317架次；截至16日15时10分，三亚凤凰国际机场共取消航班122架次。海南环岛高铁东段动车16日16时之后不再发车；环岛高铁西段动车16日18时之后不再发车。琼州海峡航线于15日9时起全线停航。

海口设置了588个避难场所，为外来渔民安排7个安置点。海口市菜篮子产业集团从岛外组织调运常用储备蔬菜，9月11日至9月15日9时，菜篮子产业集团共调运储备蔬菜1200吨。目前蔬菜库存有700吨，储备菜品包括土豆、菜心、白萝卜等23个品种，能够保障居民日常生活需求。

广西

优先安排老人儿童避险

经济日报-中国经济网南宁9月16日讯（记者 童政 周骁骏）截至9月16日20时20分，广西壮族自治区避险转移安置人员合计228394人。自治区减灾委办公室已经于9月14日对全区14个市紧急启动救灾预警响应，要求做好地处危险区域群众特别是空巢老人、儿童等人员的避险转移工作。

广西公安边防总队东兴边防检查站启动防台风工作预案。16日下午，该站派出官兵对东兴口岸、东兴边民互市贸易区内码头、浮桥等区域进行拉网式巡查防控，提前对台风登陆点附近的板房进行加固，转移低洼地简易帐篷及户外作业设备。

受台风影响，16日经由贵广、南广高铁进出广东的跨省高铁动车全部临时停运，经南宁进出广东的普速列车临时停运。当日南宁站停运63趟列车，东站停运113趟列车，两站合计176趟。车站做好应急准备，安排专人引导停运旅客办理退票改签，车站组织党员、干部成立“应急服务队”，在进站口、站台、出站口等处做好防护工作。