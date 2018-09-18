要闻|AI让生活更美好

习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕：新一代人工智能正深刻改变生产生活方式





2018世界人工智能大会17日在上海开幕。与会嘉宾围绕“人工智能赋能新时代”这一主题开展深入交流。 /张驰

晨报讯 2018世界人工智能大会17日在上海开幕。国家主席习近平致信，向大会的召开表示热烈祝贺，向出席大会的各国代表、国际机构负责人和专家学者、企业家等各界人士表示热烈欢迎。

习近平在贺信中指出，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。把握好这一发展机遇，处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课题，需要各国深化合作、共同探讨。中国愿在人工智能领域与各国共推发展、共护安全、共享成果。

习近平强调，中国正致力于实现高质量发展，人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平，有效增强公共服务和城市管理能力。中国愿意在技术交流、数据共享、应用市场等方面同各国开展交流合作，共享数字经济发展机遇。希望与会嘉宾围绕“人工智能赋能新时代”这一主题，深入交流、凝聚共识，共同推动人工智能造福人类。

开幕式上，中共中央政治局委员、上海市委书记李强宣读了习近平的贺信并致辞。他表示，习近平主席的贺信，从战略和全局的高度深刻阐明新一代人工智能发展的战略态势，为我们推动人工智能快速健康发展指明了方向。人工智能将对经济社会发展和人类世界带来深刻变革，需要深入研究、把握规律、因势利导，促进人工智能在健康的轨道上、朝着造福人类的方向发展。近年来，上海把发展人工智能作为优先战略选择，以加快人工智能和实体经济深度融合为主线，以提升人工智能科技创新能力为主攻方向，一个要素齐全、开放协同的发展生态正在上海逐步形成。上海发展人工智能已具备良好基础和条件，拥有科教资源、应用场景、海量数据、基础设施等方面优势。我们将以面向全球、面向未来的视野，全力打造人工智能创新策源、应用示范、制度供给、人才集聚的“上海高地”。加强自主创新，深化国际合作，鼓励人工智能最新成果在上海率先应用，为人工智能人才提供更好平台、创造更大舞台。我们愿与海内外有识之士携手共进，共同谱写人工智能赋能时代发展、增进人类福祉的新篇章。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席开幕式并讲话。他表示，习近平主席专门发来贺电，充分体现了中国政府对本次大会和人工智能发展的高度重视。中国人工智能发展逐步走出了一条需求导向引领商业模式创新、市场应用倒逼基础理论和关键技术创新的独特发展路径。下一步，要坚持以需求引领发展，强化基础研究和基础设施，激发微观主体创新活力，大力加强人才培养。中国愿与世界各国共同努力，使人工智能向有益于人类的方向发展。

第十届全国政协副主席、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪，工业和信息化部部长苗圩出席开幕式。市委副书记、市长应勇主持开幕式。市人大常委会主任殷一璀、市政协主席董云虎出席。图灵奖获得者、中国工程院外籍院士罗杰·瑞迪作《人工智能：未来的机遇》主题报告，国家新一代人工智能战略咨询委员会组长潘云鹤院士作 《人工智能2.0及其技术端倪》主题报告。（网站首页图：陈正宝、刘歆 摄）