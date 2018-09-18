要闻|大咖“论道” 大师“聚智” 优企“聚力” 优校“力行”

打造人工智能制度供给高地

大咖“论道”



制图/张继

晨报记者 苗夏丽

阿里巴巴创始人马云、腾讯创始人马化腾、百度创始人李彦宏、小米集团创始人雷军……9月17日，2018世界人工智能大会在上海开幕，众多互联网大咖齐聚上海，“论道”人工智能。

上海占据服务和人才先机

阿里巴巴创始人马云在上午的高峰论坛中第一个发表演讲。他认为，未来制造业依靠的是数据和服务业，服务业发展好的地方，新制造才会发展起来。未来10到15年，传统制造业面临的痛苦将会远远超过今天的想象，不会用智能技术的企业，将进入失败领域。

在他看来，未来制造业不仅仅是制造业，而是制造业和服务业完美结合，制造背后的服务和体验，因为流水线上的大部分工人将会被机器取代，而人类的部分，体验的部分不可能被取代。上海服务业占的比重超过了70%，有的城区超过了90%，上海的服务业水平，上海的人才素质，这是在上海，在未来占据的最大的先机。

AI技术通向大社交时代

在2018世界人工智能大会高峰论坛上，腾讯的创始人马化腾表示，人工智能技术发展正在通向大社交时代，未来人与物、人与服务连接关键是在于人工智能。未来整个人类朋友圈规模将从几十亿扩大为几百亿甚至是几千亿。

他说，在人工智能发展的同时，我们也要面对前所未有的挑战，包括未来人工智能是否可以做到可知、可控、可用、可靠。这是人类发展面临的共同难题，需要寻找中国方案与世界智慧。

企业不够AI化将被取代

百度创始人李彦宏这两年是提及AI最多的一个人，公司战略也围绕人工智能、无人驾驶展开。9月17日上午，李彦宏发表演讲认为，一个真正的AI化的公司是三位一体的：首先具备AI的思维，其次要拥有A I的能力，第三还要遵循AI方面的伦理。在AI时代，企业必须要更加关注软件和硬件的结合，从中寻找新的创新机会。那些不够AI化的企业无法适应新的时代，注定会被新一代的企业所取代。

提到无人驾驶汽车，李彦宏说，它既包括了激光雷达，要搭载各种各样其他的传感器，毫米波雷达、摄像头等等，也要用各种软件加持，甚至需要在城市的基础设施层面改造和配合之后才能实现。

“有效组织人才是制胜秘诀”

几个月前刚刚IPO不久的小米集团创始人雷军也出席了2018年世界人工智能大会高峰论坛并作演讲。雷军判断，人工智能时代远远超过大数据和移动互联网时代。互联网时代，设备连接的数量是10亿；移动互联网时代，设备连接数达到50亿；那人工智能时代，万物互联带来连接设备的数量将激增至500亿，达到超过以前的时代。

昨天，网易创始人丁磊也“低调”出现在现场，对于在上海的布局，他透露说，几个月前刚刚在上海徐汇区斥资20亿元买了一块地，将建网易上海大楼。

“人工智能的发展很大程度取决于工程师。上海可以有效组织人才，这是制胜秘诀。人工智能也需要金融和经济方面的计算机科学数据，上海金融和经济都很发达，可以发挥自己的独特优势，利用这些数据和计算机科学来发展这些领域的人工智能。”加州大学伯克利分校教授Michael I.Jordan接受晨报记者采访时说。

此前，阿里巴巴、小米、腾讯也纷纷与上海达成战略合作，如此，大量互联网公司纷纷扎根上海，加大在上海的布局和投入。此外，商汤科技、科大讯飞等很多人工智能项目都在上海落地，人工智能时代，上海打造全国人工智能新高地，值得期待！

打造人工智能创新策源高地

大师“聚智”

记者 董川峰

晨报讯 由美国麻省理工学院、新加坡南洋理工大学、澳大利亚悉尼大学、香港中文大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、同济大学、北京航空航天大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、上海大学、上海科技大学、商汤科技等国内外知名高校（科研机构）共同倡议的“全球高校人工智能学术联盟”昨天上午在2018世界人工智能大会上落地上海，致力于打造世界顶尖的人工智能学术交流平台。

联盟旨在打造世界顶尖的人工智能学术交流平台，持续推动国际学术性交流与合作。以上海为常驻地，结合上海自身人才及产业优势、丰富的应用领域及数据，进一步推动全世界各地人才在上海的交流，在人工智能领域展开全方位的合作。

联盟初步达成的合作范畴包括建立“人工智能科学委员会”机制、推动A I国际学术交流、加强与政府及政策决策者沟通、协助政府优化A I投入、加强“产研合作”、孵化A I企业、为学生提供多元化学习实习机会和向大众普及人工智能等。

上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦表示，此次联盟的成立，在学术领域，将更加有助于高校携手推动人工智能的理论研究与应用实践。在产业方面，将积极促进“产学研用”深度合作，吸引更多学术大师、潜力企业落户上海。

打造人工智能应用示范高地

优企“聚力”

记者 徐妍斐 潘 文

晨报讯 昨天，全国首个人工智能创业投资服务联盟在沪宣布成立。据介绍，全国人工智能创业投资服务联盟是在国家发改委的指导下，由国投创合国家新兴产业创业投资引导基金管理公司和上海市杨浦区人民政府为主发起设立的全国性、行业性、开放性公共服务平台。

目前，国投创合、中金启元、盈富泰克三支国家新兴产业创业投资引导基金，以及硅谷资本、真格基金、IDG、创新工场、深创投、火山石等A I投融资领域最有影响力的40余家机构，已成为联盟首批成员单位。

据介绍，联盟将探索以创业投资服务人工智能产业新模式为着力点，由国家新兴产业创业投资引导基金、社会创业投资机构、有积极性的地方、创业服务机构、企业、高校和院所等作为成员单位，邀请行业内权威专家作为联盟智库。联盟成员包含发起成员、核心成员、普通成员三类，超过半数为人工智能领域的投资机构。联盟将依托上海市杨浦国家双创示范基地设立秘书组，负责日常工作。

打造人工智能人才集聚高地

优校“力行”

上海一高中开出人工智能课

记者 朱晓芳 实习生 陈 曦

晨报讯 市西中学是本市第一个开出人工智能课的学校。作为一门拓展型的选修课程，该课程主要面向高一、高二年级的学生。“高中人工智能课堂”究竟如何上课？

没有点名，取而代之的是“人脸签到系统”。人工智能课堂一开始就非常有“人工智能”特色。记者注意到，同学们在“人脸签到系统”前一站，摄录到的一张张脸上，眼睛、眉毛、嘴巴等处都被标注上了很多小点——多达106个的关键识别点。

授课老师钱晋介绍说，“人脸签到系统”是基于人脸大数据库模型，系统通过标注人脸的106个关键点，比如眼睛、鼻子、嘴巴等不可变因素，从而实现对人物的自动识别。

针对“人脸签到”系统背后的计算机图像识别机技术，钱晋向学生们发问：“请大家猜想一下，计算机到底是如何实现图像分类的？”这个问题对于学生们似乎有点小难度，不过在钱晋的启发下，有位学生尝试给出了自己的思考：“人是通过类比进行区分的，那计算机要完成图像分类，应该也是要找到两类物体的不同之处，然后才能进行分类吧？”对于这样的回答，钱晋比较满意，笑着点点头给于这位学生以肯定。

今年年初，在商汤科技和华师大慕课中心的指导下，市西中学建成了全国第一个基础教育阶段的人工智能实验室，并首次推出高中版《人工智能基础》校本教材。记者在人工智能实验室现场看到，学生们正在通过手机APP语音识别软件，用声音控制无人飞机起飞……“钱老师的人工智能课堂充满了奇幻，比如乐高机器人能根据不同的颜色发出不同的声音。”高一（7）班学生罗凯宸对记者说，在钱晋老师的人工智能课堂上，他印象最深的内容，是通过学习认识到AlphaGo居然还只是弱人工智能，“我们距离超人工智能还有很长的一段路要走！以后进入大学还会进一步的学习和探索。”

上海中学生展示哄睡神器

记者 林颖颖

晨报讯 昨天，2018世界人工智能大会·青少年创新创业主题论坛在杨浦区长阳礼堂举行，“上海市青少年人工智能创新实践基地”同时揭牌。来自全市小发明家的创意，让听众们感叹，AI原来离生活很近。

来自上海市徐汇中学的朱铭浩展示了自己的项目：《具有婴儿状态监测及自动调节功能的“豆丁拍打器”》。

什么是豆丁拍打器呢？“其实豆丁是我弟弟的小名。刚出生的时候，他两小时要喝一次奶，妈妈一个晚上要起来好多次。有一天晚上，我听到隔壁房间里传来阵阵哭声，我跑过去一看，原来是豆丁又哭了，妈妈抱着豆丁，轻轻地拍他，豆丁很快就睡着了。可妈妈把他放床上，屁股才接触到床，他就哇哇哭起来，真的比传感器还灵敏。所以妈妈又不得不再把他抱起来，再哄上很久，特别辛苦。”朱铭浩很心疼妈妈，他想，如果做个机器来代替妈妈拍拍，哄豆丁睡觉，妈妈就可以好好休息了。

于是，他先设计了豆丁拍打器的原理图：通过一个减速电机，带动一个偏心的凸轮，偏心凸轮旋转的时候，顶起一个手掌形的拍打棍，拍打棍落下的时候，利用下落的重力进行拍打。

设计出来的成品，在豆丁的身上使用效果很好，有时能哄睡豆丁，还能帮助豆丁从浅睡眠转入深睡眠，睡更长的时间。

朱铭浩表示，现在语音识别技术越来越发达，接下来，自己要多多学习，争取将相关的人工智能技术运用到“豆丁拍打器”上，让它能从小宝宝的哭声中辨别出情绪，进行更智能的安抚。（网站首页图：新华社图片）