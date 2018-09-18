要闻|打造人工智能高地，上海出台“22条”

世界人工智能大会昨天举行系列发布活动和高峰论坛，李强出席





首席美编/黄欣

晨报记者 潘 文 徐妍斐

2018世界人工智能大会昨天上午举行系列发布活动和高峰论坛。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席。

第十届全国政协副主席、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪，市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎等出席发布活动和高峰论坛。

记者从上海人工智能产业规划政策发布会上了解到，上海人工智能发展推出22条细则，将聚焦人才、数据、资本三大重点，推进人工智能产业发展。

产业热度逐步提升

“2018全球人工智能产业地图”昨天发布，中国目前拥有的人工智能企业数量位居全球第二，仅次于美国。

自2015年后，我国人工智能技术专利申请数量快速攀升，产业热度逐步提升，产业投资活跃，相关产业规模得到快速发展。

中国信息通信研究院院长刘多透露，我国人工智能应用的产品覆盖广泛，在医疗、金融、商业等领域的投资热度较高。

仍处早期采用阶段

昨天，由Gartner和信通院联合编制的2018世界人工智能产业发展蓝皮书在沪发布。其中提到，人工智能技术仍处于早期采用阶段，仅有4%的被调研企业已经投资并部署了AI技术。

根据2018全球人工智能技术成熟度Gartner曲线，截至2018年7月，已进入生产成熟期的A I技术分别是语音识别、集成学习、GPU加速器。其次是虚拟现实，已在“稳步爬升复苏期”，而增强现实还在“泡沫破裂低谷期”。炙手可热的自动驾驶汽车、无人机等AI技术则正在从“期望膨胀期”的波峰下降，逐渐进入低谷。

一批项目落户上海

在上海人工智能产业规划政策发布会上，一批全球人工智能创新项目在上海签约落户，包括阿里巴巴、百度等8个AI创新中心（实验室），腾讯、华为等8个AI创新平台，微软、亚马逊等3个AI研究院，1个百亿人工智能产业基金分别与市经济信息化委、10个区、3个科研院所以及M IT全球产业联盟签署合作协议。

作为2018世界人工智能大会的重要成果之一，本次签约项目围绕国家人工智能发展高地建设的战略目标。从脑智科学、创新中心、创新平台、产业基地等多个维度，面向全球、面向未来，集聚AI高水平创新项目，用人工智能提升经济密度，为上海人工智能发展构筑战略优势，为提升城市能级和核心竞争力提供强有力支撑。

为深化落实《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》（沪府办发〔2017〕66号），集聚人工智能领域人才，突破关键核心技术，推进人工智能示范应用，加快建设国家人工智能发展高地，制订《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》。

本办法自发布之日起实施，有效期至2020年12月31日。

一、加快人工智能人才队伍建设

1.加快建设人工智能人才高峰，对于符合条件的人才和核心团队纳入本市人才高峰工程，配置具有国际竞争力的事业发展平台，完善工作体制和社会保障。

2.支持本地高校、科研机构与企业联合培养人工智能人才，合作开设人工智能专业课程、设立人工智能研究院所，建立人才实训基地，提高应用型科技人才培养精准度。

3.加强本市人才相关政策的覆盖适用，集聚人工智能领域各类优秀人才。加大专业技术人才和技能人才的选拨力度。

4.支持本市人工智能领域重点机构引进各类优秀人才，鼓励各区因地制宜、自主探索人工智能人才在本区的生活、就业等保障举措。

5.设立上海市人工智能战略咨询专家委员会，论证和评估人工智能发展规划、重大科技项目实施，组织开展人工智能战略问题研究和重大决策咨询。

二、深化数据资源开放和应用

6.加快出台本市公共数据和一网通办管理办法，实现公共数据的规范采集、共享使用。引导人工智能企业等市场主体合法合规开展数据资产流通和交易。

7.制定公共数据资源开放清单，依法有序向人工智能企业开放教育、医疗、旅游等重点领域数据信息，建设文献语言、图像图形、环境传感、地图位置等多类型行业大数据训练库，满足人工智能深度学习的数据需求。

8.优化交通运输等城市管理场景资源的供给，支持本土人工智能企业新技术、新产品、新模式的应用推广，形成60个左右人工智能深度应用场景，建设100个以上人工智能应用示范项目。

9.支持人工智能企业参与“智能上海”行动建设，推动党政机关、企事业单位提升服务水平和业务效率。将符合条件的人工智能产品纳入创新产品推荐目录，推动首购应用。

三、深化人工智能产业协同创新

10.将人工智能纳入本市战略性新兴产业重点领域，按照本市战新产业发展专项资金管理办法，对符合条件的人工智能类重大项目及平台给予支持。

11.对符合重点支持方向的人工智能领域项目，按照本市人工智能创新发展专项支持实施细则，给予总投资最高30%，总额最高2000万元的支持。

12.加大人工智能领域研发投入，加快上海类脑智能科学研究基地建设。推进国家智能传感器制造业创新中心建设，整合重点企业、科研院所等要素资源，加快在类脑智能理论研究、人机混合增强智能、新型智能算法等领域取得突破，开展智能感知、计算处理、智能执行等关键共性技术攻关。

13.支持人工智能龙头企业在沪建立总部，鼓励有条件的企业或机构设立创新平台、孵化基地。鼓励人工智能企业离岸创新成果在本市转化，在相关方面视同国内创新成果支持。

14.举办世界人工智能大会、创新大赛等重大活动，组建长三角人工智能创新联盟，深化产业协同发展，提高活跃度和品牌影响力。

四、推动产业布局和集聚

15.加快建设国家人工智能高地，构建本市“人形分布、多点联动”的产业发展空间布局，推动本市相关集聚区政策覆盖人工智能领域，打造华泾北杨等 3-4个人工智能特色小镇，建设5个人工智能特色示范园区。

16.适应产业创新跨界融合发展趋势，在人工智能领域建立宽松灵活的产业空间管理机制，给予人工智能企业资源空间等方面支持，对符合条件的企业，合理确定开发强度和配套功能。

五、加大政府引导和投融资支持力度

17.统筹用好产业转型升级、信息化建设等各类专项资金，引导企业加大投入和项目建设，支持人工智能创新发展。

18.对符合条件的人工智能企业相关产品，给予本市装备首台套、软件首版次、新材料首批次相关政策支持。鼓励各区出台政策支持人工智能产业化项目。

19.发挥中小微企业政策性融资担保基金作用，加大人工智能领域企业信用担保力度。鼓励有条件的金融机构设立人工智能信贷专项。

20.发挥政府投资基金撬动作用，引导社会资本设立千亿规模人工智能产业发展基金。支持人工智能领域中小企业向 “专精特新”发展，培育壮大一批细分领域隐形冠军和创新标杆企业。

21.支持人工智能企业通过兼并、收购、参股等多种形式开展国际化投资并购。鼓励各区对人工智能型企业上市等给予重点支持。

22.加大适应人工智能发展的基础服务供给，加快5G网络、数据中心、新型城域物联专网等新一代信息基础设施建设。支持人工智能企业参与综合标准、基础共性技术标准制定。建立保障人工智能健康安全发展的制度规范。开展知识产权评议和专利导航。