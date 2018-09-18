财经|人工智能板块发力成沪深两市亮点

正成为我国经济发展的下一个风口

晨报记者 林劲榆

昨天，上证综指下跌 1.11%，深证成指下跌1.41%，人工智能板块尾盘发力，直线拉升成为了两市为数不多的亮点。

人工智能吸引资本

昨天，人工智能板块尾盘表现强劲，其中龙头赛为智能直线封板，收盘报7元，上涨6.38%，易联众直线涨停报收7.03元，云赛智联、科大智能、川大智胜、神思电子也纷纷走强。

在沉寂一段时间后，人工智能产业又迎来了新的催化剂，尤其本周两个人工智能重磅大会将前后召开，人工智能热度有望提升。目前，国投创合、中金启元、盈富泰克三支国家新兴产业创业投资引导基金，以及硅谷资本、真格基金、IDG、创新工场、深创投、火山石等A I投融资领域的40余家机构，已成为联盟首批成员单位。

众多跨国公司纷纷将人工智能研发部门放在了上海，昨天，亚马逊AWS宣布在上海建立亚太地区首个人工智能研究院，将引入AWS全球人才资源，开展中文为主的研究，支持中国客户的应用落地。与此同时，微软全球执行副总裁、微软人工智能及微软研究事业部负责人沈向洋宣布，微软将在上海成立微软亚洲研究院-上海，以及人工智能创新院。国内企业方面，腾讯、阿里、华为等20多家企业都将在上海发展人工智能项目。。

有分析人士指出，从产业角度来看，全球科技巨头悉数入场争抢人工智能战略制高点，国内大力推动人工智能发展，作为市场关注度高的科技题材板块，人工智能板块有望成为反弹急先锋。

市场规模超过200亿

人工智能正在成为我国经济发展的下一个风口，对金融、安防、医药、交通等领域迅速渗透，并进一步提高相关领域的智能化水平。

企业、资本、人才不断加大投入的背后是人工智能技术发展的政策环境的不断改善。昨天，上海发布《关于加快推进人工智能高质量发展的实施办法》，围绕集聚高端人才、突破核心技术、推进示范应用等五个方面提出了22条具体举措。

有行业人士表示，国家在多个层面推出支持人工智能产业发展的政策，政策自上而下不断传导发酵，且不断细化，人工智能细分龙头企业有望强者愈强。多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，人工智能+场景正在逐步落地。在金融、安防、医药、交通等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。

据Tractica预测，至2025年全球范围内人工智能产业收入的年均复合增长率将大幅提升，达到57%以上。就中国市场而言，从《中国人工智能发展报告2018》来看，2017年中国人工智能市场规模达到237亿元，同比增长67%，预计2018年我国人工智能市场增速将达75%。（网站首页图：新华社图片）