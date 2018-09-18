专题|上海流行音乐四十年再回首

有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和

徐冰提及，当年上海的歌迷会是全国整体素质最高、资料门路最广的。

冯海宁向公司提议用现代感的节奏和曲风来重新演绎红色歌曲

1993年，年轻的台湾歌手黄舒骏首次来到大陆，第一站就是上海。打开酒店房门，看到桌上摆着一本油印本的《罗大佑黄舒骏作品研讨会论文集》。

时隔多年，黄舒骏还清晰地记得当时的震撼。

2012年，黄舒骏应邀担任东方卫视选秀节目评委。

今年 9月，融合黄舒骏众多经典曲目编剧制作的原创点唱机音乐剧《马不停蹄的忧伤》，在上海大剧院上演。这时，距黄舒骏创作这首歌的年份，已经过去了30年。

当我们再次唱起——有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和，牵动我们共同过去，记忆从未沉默过。

有的，一定有的。

回望过去40年，不同的人耳边回荡着的，可能是不同的歌，但我们曾经共同拥有过，那些闪亮的日子。

1978年 邓丽君的民间传播

有人凭双喇叭收录机，娶到漂亮老婆

就像电影《芳华》中呈现的那样，早在1978年之前，以邓丽君为代表的“靡靡之音”已经悄悄进入大陆。而作为中国流行音乐起源地的上海，在这方面更显示出了得天独厚的优势。

上海资深音乐媒体人、上海音乐家协会流行音乐专业委员会副会长、曾经参与创办上海电台音乐台“流行歌曲排行榜”（1989）和“中国原创音乐榜”（1994）的徐冰说，除了福建和广东，当时上海有收录机和磁带的家庭比例，在全国来看算很高的，“跟内地其他城市特别不一样的是，很多上海家庭多多少少都有点海外关系，请亲戚们邮寄磁带，人家还是愿意的。然后，你总可以在弄堂附近，找到一个家里有收录机的小伙伴，一放学，大家都涌到这家人家听歌。”

家住浦东三林塘、当年正上初中的徐冰清楚地记得，学校里一位平时不显山露水的教工，居然花半年工资买了一台三洋收录机，立刻成了学生心目中“特别有品位、上档次”的人物。“我们村有位退伍军人，家里条件并不好，但他退伍时买了一台两喇叭收录机。据说就是因为有这个收录机，他娶到一个在乡亲们看来很难追上的漂亮姑娘当老婆。那时候的上海，你家里有收录机，你喜欢听流行音乐，就等于说你对精神生活有追求，你是走在时代前沿的人物，人家会给你高看一眼的待遇。”

在听了多年“硬、强、高、响”式的歌曲之后，这种抒情的“靡靡之音”打动了无数听众。上海市民对这种属于新时期的音乐形式的喜爱和推崇，也在不经意间塑造了整座城市的文艺气质，并催生了流行音乐在上海的迅速崛起。

上海各种非公开场合，只要有收录机的地方，就一定有邓丽君的歌曲，此外还有刘文正、高凌风等台湾歌手的作品。当时大陆有超过一半的女歌手，都是靠翻唱邓丽君的歌曲起家的。

按照徐冰的说法，这股以邓丽君为标志的流行歌曲的潮流，也从侧面反映出改革开放的时代背景和推进方式：从下而上，从民间到官方。邓丽君的正版盒带直到1990年代初期才被引进，比大陆歌迷最为邓丽君倾倒的时间，晚了15年。

1980年初，中央人民广播电台文艺部、《歌曲》杂志编辑部联合举办“听众喜爱的广播歌曲评选”活动，最终评选出来15首歌曲，李谷一一个人占了4首，包括著名的《妹妹找哥泪花流》《边疆的泉水清又纯》《洁白的羽毛寄深请》和《绒花》。上海歌手朱逢博，则凭借电影插曲《永远和你在一道》，榜上有名。

“南朱北李”，共同开启了中国流行音乐的新时代。当然，“流行音乐”是我们今天的说法，当年更普遍的称呼，是“通俗歌曲”。

1979年

朱逢博《蔷薇处处开》

内地最早《橄榄树》版本来自她

1979年，广州太平洋影音公司成立，结束了内地只有中国唱片公司一家的局面。该公司出版的第一盒立体声卡带，就是朱逢博的《蔷薇处处开》。

这张专辑收录了18首歌曲，以老上海经典曲目为主，还有被称为“美国民歌”的《铃儿响叮当》、“日本民歌”《悄悄话》、“苏丹民歌”《您好》等。

这是新中国第一盒立体声卡带，同时也是新中国第一张个人专辑。在当时中国家庭录音机拥有量极少的情况下，当年销量即超过百万张。研究者们将这张专辑的出版作为公认的起点，来推演中国当代流行音乐的发展脉络。

一家广州新开的唱片公司，怎么会首先选择一位上海歌手出专辑？徐冰分析说，当时太平洋的音乐编辑在上海音乐圈有很多朋友，这张专辑主打的又是老上海金曲，而朱逢博在当时国内有辨识度的歌手当中是可以排进前三的，选择她可以说是顺理成章的事情。

朱逢博1960年毕业于同济大学建筑系，因为偶然一次在工地上的表演，被以特殊人才调入上海歌剧院任歌唱演员。其成名作是为芭蕾舞剧《白毛女》中“喜儿”一角担任主伴唱，经典唱段《北风吹》迄今无人能出其右。

但朱逢博的歌唱天赋并不局限于民歌，无论是老上海流行曲《夜来香》《蔷薇处处开》，还是台湾校园民谣，以及将外国歌曲翻唱成中文，她都能够信手拈来。在同时代女歌手们都还在翻唱邓丽君时，朱逢博率先翻唱起了台湾校园歌曲。1981年，朱逢博先后推出两张台湾歌曲翻唱专辑《我的情诗》和《轻问》，声情并茂的低吟浅唱，广受歌迷欢迎。很多内地60后、70后们最早听到的 《橄榄树》版本，正是出自朱逢博。

朱逢博曾在回顾这段辉煌时表示：“记得在上世纪70年代末，我第一次从中央人民广播电台收到一批台湾校园歌曲的资料时，用震撼两字来形容当时的心情是一点也不为过。清新别致如诗般的歌词、朴素和独特的表达视角、宽阔和缤纷的生活层面，让这些以钢琴或吉他伴奏的听似十分简单的旋律，如涓涓细流般从我心间流过，使我这一直被灌输着以政治颂歌为己任的头脑突然感悟到什么是歌唱艺术的本真……我决意要把小歌当大歌来唱，像对待欧洲古典艺术歌曲般作了极细致的分析。”

后来的事实证明，朱逢博的眼光和选择都是非常精准的。要知道，李谷一在1983年央视首届春晚演唱《相恋》之后，还被当做“靡靡之音”的典型批判，相比之下，校园歌曲显得既清新，又安全。

秉持对“本真”的热情，朱逢博还率先演唱了内地作曲家谷建芬创作的《清晨，我们踏上小道》和《脚印》，拉开了内地校园歌曲的大幕。

1984年

张行《成功的路不止一条》

从他开始有了“歌星”这个概念

“震撼”过朱逢博的吉他弹唱和台湾校园歌曲，也受到越来越多年轻歌迷的喜爱。徐冰还记得，1980年代初，在上海的公园和校园，已经可以看到留着背头、穿着喇叭裤和尖头皮鞋、背着吉他的年轻人了。“以‘社会青年’为主，也有看不惯的上海人叫他们‘流氓’，其实人家真没干过什么坏事。就连他们喜欢的吉他，也一度被认为是‘黄色乐器’。”

有一天，一家乐器经销单位到上海音乐学院找到谭冰若教授，问：吉他这种乐器到底能不能卖？仓库里积压了几千把吉他怎么办？谭冰若当时就说：吉他是一种乐器，哪有不能卖之理。1982年，谭冰若在《文汇报》上发表文章《为吉他正名》，引起极大的社会反响。

有了谭冰若的纠偏在前，才有了1984年上海举办全国吉他大赛的可能性。1984年8月3日，上海电视台播出“首届青年吉他大奖赛”开始报名的消息，吸引了许多年轻人的目光，一大批吉他爱好者纷纷参赛。名噪一时的歌手张行，正是这次大赛吉他弹唱组的冠军。

中国唱片公司上海分公司趁热打铁，推出张行的首张个人专辑《成功的路不止一条》，收入《迟到》《一条路》等台湾歌曲。这张专辑在短短两个月时间内卖出了350万盒，也带动了全国性的城市吉他弹唱热潮，之后出现了形形色色的吉他大赛。1985年，由中国电影乐团上海籍歌手许丽娟主演的电影《路边吉他队》，就记录了上海某工厂青年职工的吉他人生。

1984年9月28日，国内第一个吉他爱好者团体——上海市吉他协会正式成立，谭冰若担任第一届协会会长。

跟张行同时，以《请到天涯海角来》一曲成名的沈小岑，也是上海滩最受欢迎的歌手之一。徐冰说，正是从张行、沈小岑这批歌手开始，歌迷心目中才有了“歌星”这个概念。

“他们跟朱逢博那批歌手相比，有明显的不同。朱逢博是从文艺院团出来的，属于歌唱家，天赋好，基本不需要修音；而他们是野生的，上海很多茶座、歌厅都有驻唱歌手。另外，朱逢博这批人有得天独厚的背景优势，很多影视剧组都偏向于找他们演唱插曲，不太会来找这些民间歌手。”

从朱逢博到张行，1980年代的前半段，台湾校园歌曲占据了大陆流行乐的绝对主流。同一时期的香港乐坛还以粤语歌为主，只在广东、福建影响较大。后来随着《霍元甲》《上海滩》《射雕英雄传》等港剧席卷而来，其中的主题曲家喻户晓，才带动了内地歌迷对粤语歌的喜爱。

直到1980年代末，广东改革开放的成果初现，广东话在央视春晚上出现，唱粤语歌顺理成章地成了一种时髦。

1989年

创建“流行歌曲排行榜”

流行音乐首次有了市场风向标

从1980年代开始，与流行音乐相关的唱片工业、电台节目、音像杂志、消费市场、歌迷会组织等，上海都走在了全国前列。

1981年，上海电台在国内率先播送立体声调频节目。同一年，上海音像公司成立。

1983年，上海声像公司成立。

随着香港歌手张明敏（1984）、台湾歌手费翔（1987）先后亮相央视春晚，歌迷对港台歌手的好奇和热情达到前所未有的巅峰。1987年10月，对上海乃至全国音乐爱好者意义重大的杂志 《音像世界》，在衡山路739号诞生。这是国内第一本音像娱乐大型月刊。

曾任《音像世界》执行主编的张磊说，除了华语音乐，《音像世界》是最早把欧美流行音乐介绍给国内歌迷的专业杂志。早在1988年，《音像世界》就推出王晓峰、章雷主持的“对话摇滚乐”专栏，这是国内最早关于欧美摇滚乐的系统介绍。《音像世界》迅速集结了内地最专业、最优秀的音乐写手，并陆续开出推介最新专辑的“唱片街”、内地真正意义上的首个“乐评”、关注幕后的“录音录像棚内外”、介绍欧美流行和摇滚乐的“ROCK&POP”等专栏，无一不受到读者好评。1992年，《音像世界》的发行量已经高达25万册，风头一时无二。

1989年，《音像世界》经过正式注册登记，成立内地首个歌迷会。会员以高中生、大学生、刚刚走上工作岗位的年轻人为主，本市正式会员加上外地联系会员，最多时将近3000人。正式会员中包括后来成为知名音乐媒体人的张明、范立、阿彦、曹峻、费强等人，联系会员中则有王晓峰、白岩松、科尔沁夫、游威（南都华语金曲榜总策划）、吕革（青岛电台）等人。

忆往昔峥嵘岁月稠。徐冰和张磊不约而同提及，当年上海的歌迷会是全国整体素质最高、资料门路最广的。除了《音像世界》歌迷会，《上录音乐万花筒》也有歌迷会，上海几乎每所大学也都成立了自己的歌迷会。也只有这样的歌迷，在这样的时代背景之下，才会专门凑到一起，为罗大佑黄舒骏开一个作品研讨会。

在位于延安路近茂名路的中国图书进出口公司上海分公司，能看到当时内地难得一见的港台、海外报刊杂志，一度成为上海歌迷的集散地。门市部隔壁弄堂里的“拷兄”扎堆，堂而皇之地帮歌迷收费拷贝盒带，当然也不时会被警察冲散。不少老资格、有资源的“拷兄”，都与音像杂志、电台建立了密切联系。

1989年，徐冰进入上海电台音乐台，担任名牌节目 “上录音乐万花筒”的音乐编辑和监制。“节目中用到的很多音乐素材，都是听众自发提供的，每个音乐编辑手上都有几个很有花头的听众，其中就有资深‘拷兄’。我们在每周广播电视报上和在节目中，都会提一句比如 ‘本周六晚节目音乐由某某听众提供’，表示感谢。节目播出之后，每周总有老朋友、老同学找我，请我帮忙翻录某一期节目中的歌曲。”

1989年7月15日，“上录音乐万花筒”推出“流行歌曲排行榜”，成为内地流行音乐传播的又一大事件。从第一期榜单中，我们可以得见当时最热的曲目：1、赵传《我很丑，可是我很温柔》，2、童安格《其实你不懂我的心》，3、张国荣《侧面》，4、周华健《寂寞的眼》，5、王杰/叶欢《你是我心口永远的痛》，6、王杰《是否我真的一无所有》，7、张国荣《由零开始》，8、叶倩文《祝福》，9、张学友《Li nda》，10、许冠杰《阿郎恋曲》。——清一色都是港台歌曲。

每周“流行歌曲排行榜”的榜单，都会被内地和港台媒体纷纷转载，成了海内外唱片公司了解市场的风向标，更是歌迷购买、拷带的最佳指南。早期榜单完全由听众票选，节目组每周能收到一两千封来信，听众们为各自喜欢的歌手踊跃投票。到了第10期（1989年9月8日-9月 14日），10首中居然有5首是谭咏麟的歌，而粤语歌则占了8首，这个榜单在香港刊发后也引起一片哗然。

徐冰笑言，当时上海街头到处可见广东话补习班，唱粤语流行歌也是一种时髦，香港乐坛的谭咏麟、张国荣之争也已经传到内地。就在谭咏麟“垄断”排行榜之后不久，张国荣的歌迷也集体发力，而电台编辑们也开始制定相关规则，避免此类尴尬现象再次出现。

（下转 A6-A7版）



1994年徐冰在“中国原创音乐榜”新闻发布会上

年轻时代的冯海宁

冯海宁在《红太阳》北京录音间

节目监制徐冰在1993年上海电台春节大联欢直播中

张磊与王菲

张磊与叶倩文

（上接 A4-A5版）

《李宗盛1984-1989作品集》中，收录了李宗盛词曲并演唱的 《和自己赛跑的人》，歌词中说道——“亲爱的Landy我的弟弟，你很少赢过别人但是这一次 你超越自己……”

最初听到这首歌的歌迷，都非常好奇：Landy到底何许人也？

Landy，即张培仁，李宗盛在滚石的同事。1990年代，张培仁在大陆创办魔岩唱片，将窦唯、张楚、何勇等摇滚歌手推向大众市场。

对上海歌迷来说，张培仁的名字并不陌生。

2014年，由李宗盛任主席、张培仁任策划人的简单生活节，从台湾办到了上海，并迅速成为歌迷的年度文化盛事。

套用一句流行语，我们的气质里，不仅藏着我们读过的书、走过的路、爱过的人，还有，我们听过的歌。

那是属于时间、无法重来的千千阙歌。

1992年

《红太阳》创纪录

上海打造了中国音像出版史销量冠军

1991年，时任中唱上海编辑部主任的冯海宁到广州参加出版订货会，在逛街时惊讶地发现，很多广州司机都在车上挂着毛主席像。“在这个全国开放程度最高的城市，有这么多人用这种非常新颖的方式在怀念毛泽东，给我的感觉就是我们快速运转了十多年之后，好像又有一些怀旧的感觉流出来了。”

回到上海后，冯海宁向公司提议用现代感的节奏和曲风来重新演绎红色歌曲，获得通过，《红太阳———毛泽东颂歌新节奏联唱》由此而来。

冯海宁回忆说，整张《红太阳》的制作成本只有4万块钱。中唱请了中国广播艺术团的作曲家金巍负责编曲、指挥，因为专辑在北京录制，因此邀请的10位歌手都是北京地区的当红歌手，包括李玲玉、孙国庆、屠洪刚、范琳琳、朱桦、井冈山等。

1991年底，《红太阳》正式发行，立刻风靡大江南北，3个月内销售量突破了300万张，并最终创下720万盒的惊人销量。这个数字创造了中国音像出版史的新高，而且随着音乐介质的更新换代，基本上也没有被超越的可能了。

冯海宁称，当年满大街的盗版，对《红太阳》的销量冲击很厉害，否则销量还不止于此。“我们遇到很多乐手，他们都说这盘带子救了他们，国内很多家唱片公司都跟风做类似的选题，他们活儿都接不过来了。”

即便从现在的眼光来看，《红太阳》的流行并不是因为“旧”，而是因为它的“新”。无论是是曲风、配器还是这些实力派流行歌手的演绎，都焕发了新的时代感，使得这些歌曲跟老一辈歌唱家的演绎截然不同，是名副其实的“新节奏”。

《红太阳》的热销，也引起了境外媒体的关注和报道。有意思的是，很多海外华人纷纷写信请内地的亲朋好友购买、邮寄这盘卡带出去，很多海外华人甚至在婚礼上使用 《红太阳》的音乐。“对这批早年出国的海外华人来说，流行歌曲听得多了，但经过重新包装的红歌，能让他们回忆起自己的青春时代，这点在国内外都是相通的。”

2009年，为庆祝新中国成立60周年，中唱总公司、中唱上海又策划出版了《世纪歌典》20CD套装、《神州踏歌60年》、《共和国的足迹》等一系列红歌唱片，可以说是延续了《红太阳》的余热。

1994年

朱哲琴《阿姐鼓》

获海外音乐奖项最多的中文专辑

随着内地与港台地区以及国外的文化交流越来越多，版权问题开始凸显。尤其是1991年5月，《中华人民共和国著作权法实施条例》颁布，港台原版唱片得以通过合法渠道大量引进内地，使得1980年代依靠翻唱起家的众多音像公司风光不再，必须另外寻找出路。

《红太阳》的热销毕竟只是特例，歌坛的生命力，必须是原创。

艺术样式是可以共通的。紧随“寻根文学”的火热，中国流行音乐第一次自发集合形成的文化现象，或者原创热情，就是“西北风”。1987年程琳《信天游》，1988年电影《红高粱》主题曲《妹妹你大胆地往前走》，以及《黄土高坡》《我热恋的故乡》《山沟沟等》都曾经传唱一时。但因为审美风格单一，并且与如火如荼的城市化发展不相匹配，这波“西北风”只吹了一两年就偃旗息鼓。

直到1993年央视春晚，毛宁唱着《涛声依旧》横空出世，这首歌不仅开创了1990年代广东歌坛的高峰，也宣告了中国流行音乐原创力量的重新崛起。毛宁和杨钰莹被以“金童玉女”的组合方式推出，让歌迷和唱片公司见识到了“歌手包装”的惊人效果。

就在同一年，卸任滚石副总、创建魔岩品牌、侧重推动内地新音乐发展的张培仁，与徐冰一起策划，在上海电台主持推出《滚石音乐杂志》，除了播放音乐，还请台湾地区的歌手、制作人、企划、文宣等唱片工业里各个工种的人担任嘉宾，详细介绍一张唱片的由来。比如他谈到齐豫1993年的英文专辑《藏爱的女人》，指出齐豫专程赴莫斯科与俄罗斯交响乐团合作，才有了专辑中令人惊艳的弦乐部分；比如与黄舒骏对谈时，黄舒骏直指“内行人来看现在（台湾地区）唱片业的运作，就是艺人背着企划的理念出现”，而内地唱片公司还没有“企划”的概念。

1994年，以《同桌的你》为代表的校园民谣热，使得该年度成为中国流行音乐的原创大年。制作人黄小茂在专辑《校园民谣 1》中，就参照滚石做法，写下煽情的企划文本：“这盘专辑中的歌，都是曾经是校园里的人和已经走出校园的人自己写的。每一首歌的后面，都有一个平凡美丽的小故事发生过，每一首歌都是他们自己的青春纪念……”

整体包装和创意企划的理念，催生了我国第一张真正走向世界的专辑。1994年，上海音像公司投资百万元，邀请上海音乐学院教授何训田担任音乐总监，为朱哲琴量身定制了《阿姐鼓》。这张专辑在56个国家和地区同步发行，成为国际音像史上第一张全球发行的中文专辑，并获得了多个国际音乐奖项。

还是 1994年，“音乐万花筒”推出“中国原创音乐榜”，这是内地流行音乐的首个“原创榜”。

加上1993年10月开播的 “东方风云榜”，两者共同成为内地原创生力军强有力的推手。

在这股空前汹涌的原创大潮中，上海陆续推出罗中旭、周冰倩、王焱、高林生、李泉等打出原创标识的歌手。但徐冰、冯海宁、张磊都不约而同地表示，上海推本土原创的力度和成绩，与上海的音乐媒体、唱片工业、发行市场等的发展相比，形成了明显的落差。

冯海宁认为，这跟整个团队运作很有关系，“跟北京和广州不同，上海好像没有抱团发展的习惯。从媒体到唱片公司，从制作到歌手，各方面的因素都分散开来，没有形成合力。”

徐冰则认为，“当时国内已经形成了到北京做创作、到广州做包装、到上海做市场这么一个共识。上海是最好的文化码头，我们见识过最好的文化产品，有最高的眼界，但那时确实缺乏要推本土原创、要做文化‘源头’的意识。上海现在正在补这一课。”

2000年

罗大佑演唱会

上海的“规矩”和“市场”意识获得认可

但毫无疑问，上海有全国最好、最规范、最包罗万象的唱片产业和音乐市场。海内外的唱片公司和歌手，要发新歌、要推周边产品、要开拓市场，一定不会错过上海这个码头。

至今还在年轻人当中大受欢迎的卡拉OK，最早就是在上海出现的。1988年6月，贵都大饭店的“黄楼卡拉OK厅”正式对外营业，1989年举办的“黄楼卡拉OK大奖赛”，吸引了全国两千多人报名。

之后，1990年代以“钱柜”为代表的KTV模式、21世纪以 “好乐迪”为代表的量贩式KTV模式，最早都是从上海开始试水。

徐冰说：“卡拉OK的普及，可以说是流行音乐被大众娱乐化的最直接表现形态，这也改变了音乐传播的生态。以前唱片公司是通过主流媒体、通过排行榜、通过唱片销量观察市场风向，卡拉OK提供了另一种传播手段，能在KTV获得高点播率的歌曲，一定是有市场号召力的。当然，现在还有了广场舞，甚至商场音乐、地铁音乐、高铁音乐，这些都成了音乐传播的渠道。”

随着改革开放的持续深入，上海人一直引以为荣的“规矩”意识和“市场”导向，使得他们在与港台或者国外公司打交道时，获得了更多的机会。这点，在流行音乐发展上也表现得非常明显。

1989年，出乎所有人意料，中央电视台文艺栏目《九州方圆》突然连续播出了 3期专题片，名为《潮——来自台湾的歌声》，被认为是中国流行音乐史上的重要事件。

《潮》推出后，大陆又出现新一轮的盗版潮，也有很多唱片公司向飞碟抛出了橄榄枝。最终，飞碟看中上海音像公司在经营上的正规和守信，将旗下歌手作品打包交给上海音像。

1990年代中后期，上海的唱片产业创下前所未有的顶峰。1995年，中唱与上海声像、上海音像三家唱片公司的年度产值超过10亿元，占全国一半以上的份额。EMI百代、滚石、索尼、华纳、环球等唱片公司纷纷选择在上海设立办事处，或成立合资公司。

除了唱片工业，上海的演唱会市场也如火如荼。徐冰笑言，如果要评选 “40年中国流行音乐大事件”，2000年的罗大佑上海演唱会肯定能够入选。

这一年的9月，上海有三位巨星演唱会在八万人体育场上演：9月8日的罗大佑，9月16、17日的张国荣两场，以及9月29日的李玟。

如果论热度，在此之前只有音乐作品进入大陆的罗大佑，可能比不上有多部电影作品的张国荣和正当红的李玟。演唱会主办方一度犹豫不决，担心张国荣会抢走票房。为了促成这场演唱会，罗大佑大手笔签下了与主办单位共同承担风险的演出合同。

众所周知，这场演唱会成了2000年的年度文化盛事。从北京到广州，有超过5000多名外地歌迷专程赶到上海，全场4万多名观众共同见证了罗大佑的大陆首秀。

值得一提的还有，这场演唱会打破了之前内地歌手只负责表演和领取固定出场费、不负责市场的惯例，为演艺界的市场化经营提供了一条新的思路。

流行音乐市场的另一载体——音乐节，在上海也走出了全新模式。迄今为止，在北方城市，是“迷笛音乐节”和“草莓音乐节”双分市场；而在上海，由李宗盛和张培仁联合打造的“简单生活节”，结合了音乐舞台、创意集市、名家对谈等要素，已经成为上海颇具分量的文化活动之一。

2005年以来

霍尊、薛之谦的两条路

细分市场成为流行音乐发展新趋势

2005年湖南卫视第二届 “超级女声”，成了中国流行音乐史上的又一个分水岭。粉丝与网络的力量叠加，“全民造星”的活力喷薄而出。

在冯海宁看来，现阶段能够脱颖而出的，一定是有个性、有辨识度的歌手。2003年，冯海宁在上海成立环球天韵公司，先后成功推出的萨顶顶、韩寒、黄龄、霍尊等签约歌手，都符合她本人的这一预判。

萨顶顶的《万物生》，是近年来上海推出的最有特色的专辑之一。在收歌工作接近尾声时，冯海宁发现这些作品还缺乏一定的“厚度”，于是请来打造过《阿姐鼓》的何训田，为萨顶顶创作了《神香》。《万物生》还利用环球唱片的国际化优势进行海外发行，萨顶顶于2008年凭借该专辑获得英国BBC世界音乐大奖 “亚太地区最佳音乐人奖”，大大提高了这张专辑在国内的销量和知名度。

黄龄刚签约天韵的时候，并没有突出的个人特色。一个偶然机会，冯海宁去王厂长的上海288酒吧，听到孟楠唱了一首《痒》，当即决定买下来交给黄龄唱，之后孟楠又为黄龄写了《软绵绵》，冯海宁拉来常石磊写了《嗨歌》，收进黄龄的个人专辑《痒》，从而确立了黄龄的“名伶”风格。

说到近几年来上海涌现出来的年轻歌手，徐冰认为两个最有代表性：霍尊和薛之谦。

2014年，霍尊凭借一首原创中国风歌曲《卷珠帘》，成为选秀节目《中国好歌曲》第一季冠军，“古风”成为他的标志性特色。薛之谦则走了另一条路：前期当歌手时半红不紫，于是去开火锅店、女装店来贴补音乐创作，并以微博段子手和综艺咖的身份获取大众关注，转而带动了歌曲走红。

在徐冰看来，霍尊和薛之谦的走红，尤其是后者，符合了以90后为主的消费群体两大特征：次元文化和流量经济。“现代传播手段和平台越来越多，但落到具体每个人头上，他们能够获得的关注其实越来越窄化。流行音乐发展到现在，已经不可能出现以前那种全民皆知、老少咸宜的作品了。一个歌手只要能占有某一个角落、打动某一个群体，他就算是成功了。比如赵雷这样的民谣歌手，比如上海的一些沪语歌手和乐队。”

那么，“成者为王”是不是唯一的评判标准？业内人士又如何看待网红歌手？

徐冰表示：“我们更看重他本身是不是一个音乐人，他在音乐上的支撑点在哪里，努力和突破又在哪里。以这个标准来衡量当下的很多歌手和明星，会发现他们都是很欠缺的，娱乐人、综艺咖的色彩超越了他们原本的身份。像薛之谦，他的歌曲是不错，但远远没达到他现在的受欢迎程度，他的走红更多的是网红、综艺节目带过来的，并不是音乐本身。”