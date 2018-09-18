提醒|月饼配什么最适宜？热茶和开水

网购月饼须确认制作者网售资质





制图/潘文健

晨报记者 徐妍斐

一年一度的中秋节临近，家家户户又要吃月饼了。国家食药部门提醒，应从正规销售场所购买月饼，勿网购三无“私房月饼”，吃月饼时食用要适量，“吃新莫久放”，“配热不配冷”。

部分月饼须有冷藏包装

月饼是使用小麦粉等谷物粉或植物粉、油、糖（或不加糖）等为主要原料制成饼皮，包裹各种馅料，经加工而成，在中秋节食用为主的传统节日食品。

月饼种类繁多、风味各异，有广式、京式、苏式等不同味道，形式各异，基本都是经焙烤成形的。月饼按照加工工艺可分为热加工类（包括烘烤类、油炸类、其他类）和冷加工类（包括熟粉类、其他类）。种类上有冰皮月饼、素食月饼、鲜花月饼等，适合不同人群的需求。

进入市场进行销售的月饼，必须要符合食品安全国家标准《月饼》（GB/T19855-2015）中的相关要求。消费者选购月饼应去超市等正规销售场所，留好发票、收据。购买时，注意查看包装是否完整，仔细阅读包装上的相关信息，如配料表、营养标签、生产日期、保质期等。购买散装月饼时，要注意查看盛放容器是否清洁。不要购买颜色或味道异常、超过保质期或无保质期、来源不明的月饼。

在购买网络销售的自制月饼时，一定要确认制作者具有网络食品销售的资质，还要仔细查看产品保质期。如果属于非焙烤型、水分含量高的月饼，必须具有冷藏包装，避免在储藏和运输过程中出现微生物超标。购买之后要当天食用，必要时用微波加热方式进行杀菌处理。

建议放进冰箱冷藏保存

月饼含有丰富的油脂和糖分，受热受潮易发霉、变质。开封后未吃完的月饼，要按照产品包装上标示的保存方法保存。建议将月饼装入未使用过的食品袋，放入冰箱中冷藏保存。如无冰箱，也可将月饼放在阴凉通风处保存。同时不宜与其他食品、杂物存放在一起，以免串味，影响其口味。

近年来，家庭自制月饼成为时尚。选用海鲜、奶酪、肉松、坚果、薯类等食材，动手制作造型多样的月饼，既可以增加家庭欢乐，又能带来独特风味。

然而，家庭制作不能全面保证食品安全。在选择原料时要注意坚果油籽等的新鲜度。在制作过程中，所有器具要与制作生鱼肉蛋类的菜板、容器等分开，避免交叉污染。焙烤时间要充分，以保证杀菌效果等。其中，焙烤类月饼如果当天没有食用完，建议要冷藏保存，再次从冰箱中取出后，建议用烤箱适当加热，以提升温度、增加香气；未经焙烤、水分很大的果蔬馅、薯泥馅等软质月饼，最好当餐食用完。

吃新莫久放，配热不配冷

食用月饼也要遵循一些原则。首先是“吃新莫久放”，新鲜月饼圆正饱满，味美可口，放久了则失去香味特色，馅也容易变质，建议开封之后最好立即食用。其次是“配热不配冷”。月饼富含脂肪，吃时不宜配冷饮，否则容易引起腹泻。最好泡一杯热茶或备一杯开水，边吃边饮，使月饼更为香甜适口。最后，食用要适量。有一些月饼中含有较多的油脂、蔗糖，不宜过量食用，否则容易引起肠胃不适。特别是老人、儿童、肠胃功能弱者，更要注意适量为宜。（网站首页图：晨报资料图片）