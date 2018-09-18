财经|下跌中蕴含生机

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开低走，盘中银行、保险、基建、房地产等权重板块走势疲软，集体下挫，仅钛白粉板块逆势上涨，午后，股指继续下行，成交量大幅萎缩。最后沪市暴跌近30点，报收2651点，逼近前期大底2638点。

工信部网示创新企业

昨日，工信部官网公示2018年国家技术创新示范企业拟认定企业名单，其中包括烽火电子、天齐锂业、四方股份、高能时代、华海药业、良信电器、白云电器、江苏扬农化工集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、汉威科技集团股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司等68家公司。

工信部还披露了2018年1－7月互联网和相关服务业运行情况。1－7月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。1－7月，信息服务收入规模达4510亿元，同比增长26.4%，占互联网业务收入比重为90.8%。其中，电子商务平台收入1776亿元，同比增长 37.8%；网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入1113亿元，同比增长27.5%。

物联网板块很强势

尽管大盘不断下跌，物联网板块却在逆势上涨。据统计，物联网概念板块内共有47只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中，华鹏飞（14.58%）、耐威科技（10.50%）2只个股期间累计涨幅均超 10%，三六零（9.77%）、海格通信 （9.44%）、华 工科 技（9.41%）、神州数码（8.79%）、思创医惠（8.72%）、宝鹰股份（7.47%）、汇顶科技（6.32%）、天喻信息 （5.80%）、先锋电子（5.58%）等9只个股期间累计上涨也均在5%以上。此外，华数传媒、三星医疗、共进股份、锦富技术等4只个股9月份以来也均有不错的市场表现，均超3%。

专业人士认为：物联网是一个大的产业，涉及到方方面面，在政策、技术及需求共同推动下，行业相关上市公司或迎来发展契机。

阶段性大底正在来临

尽管市场很低迷，但数据显示，外资依然不顾A股疲弱，还在逢低努力扫货，其持有A股流通市场已接近6%，比肩国内险资。有多位基金经理表示，近期部分QFII机构在不断逆势加仓A股，有一些机构甚至每日将购买额度打满，这是为什么？这难道是不看好后市A股的表现？显然不是，人家在抓紧作战略性布局，所以我是相信大盘终将从“政策底”向“市场底”转变的，破了2638点，会有一波像样反弹的机会！

技术上，大盘重新寻求底部的动作，令短线指标再度背离，不过两年前的低点是2016年初的熔断大底2638点，其32个月周期低点对应的正是今年的10月份，所以从时间窗口看，新的阶段性大底正在来临，暴跌中的绝望蕴含生机。（网站首页图：新华社资料图片）