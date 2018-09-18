娱乐|终结收视率造假，箭在弦上

郭靖宇曝一部戏要花7200万买收视率，广电总局展开调查

制图/潘文健

晨报记者 曾索狄

9月15日，曾执导《铁梨花》《大秧歌》等作品的导演郭靖宇在微博发文，揭露电视台收视率造假黑幕，引发广泛关注。

郭靖宇的新剧 《娘道》于9月5日在江苏、北京卫视播出，播出后收视率位列CSM 52城前四名，并数度问鼎第一。但在微博中，郭靖宇透露该剧播出过程实属不易，曾被某卫视购片主任要求购买收视率，负责操控收视率的人员更直言每集要花90万元买收视率，不买收视率就无法播出。郭靖宇由此号召全行业团结，清除假收视率毒瘤。

对此，国家广电总局对外表示，针对收视率问题的舆情和反映已采取相关措施，并会同有关方面抓紧开展调查，一经查实违法违规问题，必将严肃处理。

/事件/名导发文，揭露黑幕

9月15日，郭靖宇在微博上发布了他近日在湖北大学的演讲稿件《起来，与操纵收视率的黑势力决一死战》。在文中，他回顾了新剧《娘道》播出前的坎坷经历。据郭靖宇透露，这部2016年拍摄、2017年制作完成的作品一直苦等播出，今年年初，他接触了购片的某卫视总监才获悉，要想播出，必须买收视率。

在某卫视购片主任的指点下，郭靖宇与“某操纵收视率的大神”会面，对方要价90万元一集，否则无法定档。换言之，这部近80集的戏需要花7200万元买收视率，才能换来亮相的机会，“你们知道这家卫视买我的片子，价格是多少吗？130万一集。也就说我们花那么大力气把戏拍好，却要上交70%给他们当保护费，才能播出。”

这位“大神”还向郭靖宇宣称，买收视率已是行业惯例，“他说去年播的平均收视破2的某剧，是三个团队一起买；又说今年某两位大明星拍的剧，花了钱，但没找他，所以数据没上去，卫视很生气，不会给制片公司结账的。”

郭靖宇分析说，近期收视率折戟的《天盛长歌》就是因为不愿意买收视率，所以被剪掉了14集，制片方为此损失了一个多亿。他更透露，目前造假机构还“涨价”，并用《天盛长歌》和《娘道》的例子威胁创作者，“做收视率一集已经收费100万了，而且不讨价还价，因为风险高了。”

/共振/业界发声，总局调查

事实上，这并不是郭靖宇首次质疑收视率造假，在他的作品《大秧歌》播出期间，他就曾透露剧集播出前遭到“收视率警告”。尽管播出仅三分之一的《娘道》质量如何尚未有定论，但此次发声却再度引发了业界的共鸣。

其中，光线传媒总裁王长田在转发时透露，2015年光线退出电视剧市场，正是因为不愿意参与收视率造假，“停播之前乱象已存在多年，多次呼吁无人理睬；停播至今又已三年零九个月，其间业界呼吁呐喊不绝于耳，恶况却愈演愈烈无人幸免。”

导演陆川说，“曾经亲耳听到某导演朋友在电话里无奈地要求他的制片将每集40万元购买收视率的费用打到北方某市电视台购片主任指定的公司。他跟我说如果不按照电视台指定公司买收视率，他将收不到电视台尾款。”导演陈思诚也表示，今年《远大前程》播出前遇到同样问题，“合作公司良言相劝说这是业内‘潜规则’属于‘常规动作’，不买‘裸播’便没有收视率！更会成为竞品公司甚至友台攻击的‘口实’！”

对此，国家广播电视总局反应迅速，称针对收视率问题的舆情和反映，其相关负责部门已采取相关措施，并会同有关方面抓紧开展调查，一经查实违法违规问题，必将严肃处理。而湖南卫视等卫视也隔空支持：“恢复行业良好生态！呼吁绿色收视！”

/揭秘/行业歪风，需要净化

针对收视率造假的现象，有关部门曾多次进行整治，比如2009年国家广电总局发起严查收视率买卖两端人群，2013年发布22条规定重整收视率，2014年出台国家首个电视收视率调查国家标准，2016年发文禁止各电视台签署“收视率对赌公约”。

然而，从最初零星个案，到成为“公开的秘密”，在过去的十余年间，收视率造假愈演愈烈，这到底是为什么？

一位从业者告诉记者，从制作方、播出平台到广告商，一部影视剧生产到播出的全环节都与收视率相关，“每个人都是受害者，却都为了利益遵从这种游戏规则。在利益面前，仅依靠行业自律很难解决问题。”另一方面，国内收视率调查标准较为单一，行业共同认可的数据仅有广视索福瑞（CSM）的全国网和城市网收视率，也在一定程度上给造假提供了便利。

令人欣慰的是，在今年4月全国电视剧创作规划会议上，针对“自律难”“调查标准单一”的问题，总局已经提出了一系列解决措施。比如，目前总局已经建立了协调打击机制，一旦发现收视率造假信息，第一时间报告公安部门处置。同时，总局要求创新收视调查技术，推动建立基于大数据、云计算的中国特色收视调查体系，引导调查机构完善传统抽样调查、大样本收视调查、跨屏收视等收视调查方法和模式。从这个角度上说，解决收视率造假问题本来就是箭在弦上，此番郭靖宇的发言，有望加速这一行业净化过程。