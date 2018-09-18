中超榜首大战今晚打响|上港恒大都不要平局

上港队主帅佩雷拉表示，只为赢球做准备。/晨报记者 顾力华

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晨报记者 俞 炯

上港队又到和广州恒大“扳手腕”的时候了！周二晚上7点35分钟，中超的一场补赛将在上海体育场打响，正好是领头羊上海上港和第二名广州恒大的榜首大战。

上港队近6轮联赛5胜1平，抢到16分已经跃居中超积分榜第一的位置。但这次的对手也来势汹汹，自从世界杯之后，更换了两名外援的广州恒大火力全开，10场比赛9胜1负，打入了惊人的35个进球，已经将自己和领头羊的积分差距缩小到了1分。

周一晚上，两队的赛前新闻发布会现场就已经弥漫着剑拔弩张的气氛，双方教练都表示目标就是赢球。上港队主帅佩雷拉说道：“我的教练生涯还从来没有为一场平局去准备比赛，我只为赢球做准备，明天的比赛也没有什么不同。”

广州恒大主帅卡纳瓦罗也表示，“我的足球理念是踢球为了胜利，我特别坚信我的球员们和我有一样的想法，不可能说明天的比赛去拿一个平局。”

面对媒体，两位教练也不约而同地谈到了这场比赛的关键就是发挥自己的长处，限制对手的优势。

“所有的球队都有自己的长处和自己的短处，足球比赛就是去尽量限制对手的长处，利用好对手的短处。”佩雷拉表示，“中超虽然有很多优秀的球队，但是没有什么完美的超级球队，包括我的球队也有弱点。”

卡纳瓦罗也认为比赛最重要有两点，“一个是在比赛中体现我们自己实力，控制对手的优势，不让他们体现；第二是在这种情况下继续扩大我们的优点。当然，最最重要的是，永远记住要想办法比对方多进一个球。”

上港队这边还强调要踢出自己的整体足球，佩雷拉表示，“对我来说，足球是一个团队运动，这也是为什么每次我在赛前赛后谈论最多的是团队问题。双方场上都是不错的球员，所以我们要像团队一样踢出传接球，做好整体防守。这场比赛，我没有什么特别的要求，就是希望球队在无球时做好防守，在有球时做好进攻，像一个整体在比赛。还有就是要保持专注度，带着信心和勇气去比赛。”

对于广州恒大来说，他们的困难似乎更多一些，毕竟上周五他们刚刚和北京国安踢了一场恶战，然后本周末还将客场出战江苏苏宁。对此，卡纳瓦罗说道：“在这个阶段比赛，球队稍微有些困难，毕竟这场比赛夹在另外两场重要的比赛中间。但是，如果你想站在山的最顶峰，不管哪一天比赛，早晚都要碰。上星期我们准备与北京的比赛时，我就和队员说，这一周三场比赛一场比一场重要。这场比赛给我们准备的时间不是特别充足，但这种级别的较量，疲劳不能作为你的借口，我们不可能在赛后说因为太累了。”

卡纳瓦罗还不忘为上港队送上“糖衣炮弹”，“上港队积分榜上领先我们，这个球队最近几年成长非常快。他们也有超群的外籍球员，当然这个队的强大不仅仅建立在外援上，他们有出色的本土球员，比如最佳射手武磊，还有其他有实力的中方球员，他们逐渐知道在场上去享受足球，所以这场比赛我们会非常困难。”