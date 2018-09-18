坚持党对教育事业的全面领导——论学习贯彻习近平总书记全国教育大会重要讲话

来源：人民日报客户端

人民日报-本报评论员

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。

习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话，从党和国家事业发展全局出发，突出强调了加强党的领导对于做好教育工作的极端重要性，对加强党对教育工作的全面领导提出了明确要求，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育指明了正确政治方向、提供了根本遵循。

加强党的领导是做好教育工作的根本保证。党的十八大以来，我国教育事业发展之所以取得显著成就，最根本的就是，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党对教育事业的全面领导得到有力贯彻，党对教育工作的领导得到全面加强。要做好当前和今后一个时期教育工作，就必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，把党对教育事业的全面领导贯彻好、落实好。

坚持党对教育事业的全面领导，首先是思想政治领导。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，必须始终坚持马克思主义指导地位，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，使教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。立德树人关系党的事业后继有人，关系国家前途命运，必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。我们办的是社会主义教育，必须坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，始终做到为党育人，为国育才。教育部门和各级各类学校的党组织要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

坚持党对教育事业的全面领导，关键要落实落细做到位。各级党委要把教育改革发展纳入议事日程，党政主要负责同志要熟悉教育、关心教育、研究教育。党的领导在教育系统能不能有效实现，取决于教育系统党的组织体系健不健全，党的建设抓得好不好，各级各类学校党组织要把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。思想政治工作是学校各项工作的生命线，各级党委、各级教育主管部门、学校党组织都必须紧紧抓在手上；思想政治工作决不是单纯一条线的工作，而应该是全方位的，无处不在、无时不在的，融入式、嵌入式、渗入式的，不能搞成两张皮；要精心培养和组织一支会做思想政治工作的政工队伍，把思想政治工作做在日常、做到个人。把加强党对教育工作的全面领导落到实处、落到细处，办好教育就有了根本保证。

办好中国的事情，关键在党；实现中华民族伟大复兴，归根结底靠人才、靠教育。认真学习贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，坚持党对教育事业的全面领导，坚持立德树人，我们就一定能培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为实现中华民族伟大复兴提供坚强政治保障和有力人才支撑。（网站首页图：新华社图片）