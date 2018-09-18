【央视快评】弘扬科学精神 增强公众科学素质

来源：央视网

9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开。国家主席习近平向大会致贺信。习主席强调，中国高度重视科学普及，不断提高广大人民科学文化素质。中国积极同世界各国开展科普交流，分享增强人民科学素质的经验做法，以推动共享发展成果、共建繁荣世界。

习主席的贺信，高度评价了增强公众科学素质对构建人类命运共同体的重要意义，体现了中国对增强公众科学素质的高度重视，向世界发出了积极交流互鉴共同增强公民科学素质的真诚倡议，赢得与会嘉宾的广泛共鸣。

科学素质已经成为当代人基本素养的一个标志。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。习主席一针见血地指出，科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。我们要以习主席的贺信为遵循，让科技创新扎根在公众科学素质和能力不断增强的沃土中，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流。

增强公众科学素质是一项打基础的工程，要注重科学知识的普及，科学思想的传播，通过各种形式的科普活动，增强公众科学素质。重中之重要从娃娃抓起，在中小学中大力加强科学教育，让孩子们热爱科学、崇尚科学，实现科技创新的接力和传承。要利用好当下以互联网为代表信息技术，将之作为增强全民科学素质的新平台，大幅扩大科学普及的范围，让边远和农村地区的受教育者共享高质量的教育资源。

增强公众科学素质更是一项长期的工作，要有久久为功的劲头，加强制度建设，弘扬科学精神，培育起崇尚科学的文化环境。只有在全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重创造的风尚，让务实进取的精神在社会蔚然成风，做到不唯上、不唯权、只唯实，才能让科学精神之树枝繁叶茂，结出创新的累累硕果。

习主席在贺信中指出，加强科技产业界和社会各界的协同创新，促进各国开放合作，是让科技发展为人类社会进步发挥更大作用的重要途径。无论是科技创新还是增强公民科学素质，我们都应以更加开放的心态，积极交流互鉴。当今世界，人类正成为你中有我、我中有你的命运共同体，国际合作正成为科技创新与科学普及的重要推动力，世界各国应该建立全球视野，聚集创新资源，分享经验做法，以科技合作为纽带增强人类命运共同体意识。

“大鹏之功，非一羽之轻；骐骥之速，非一足之力。”当前，全球新一轮科技革命孕育兴起，正在深刻影响世界发展格局，深刻改变人类生产生活方式。让我们积极响应习主席的号召，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、积极交流互鉴，为增强公众科学素质、促进科学成果共享、推动构建人类命运共同体作出贡献。

央视评论员