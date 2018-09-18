总书记为长江生态画“红线”（新思想从实践中产生系列报道之四·重庆篇）

来源：人民日报客户端

人民日报-本报记者 王斌来 张 音 许 晴 蒋云龙

“记得上世纪80年代初，有一部红遍全国的电影《等到满山红叶时》，说的就是三峡，给人印象深刻。”2016年1月4日，习近平总书记来到重庆果园港调研，观看展板时，一张巫山红叶的照片引起他的回忆。

长江，连接着中华民族的过去、现在和将来，也始终牵动着习近平总书记关切的目光。

“当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。”习近平总书记的讲话振聋发聩，字字千钧，为长江经济带发展指明方向、划定航向。

最近，本报记者再次来到重庆，追随总书记的足迹，感受母亲河的变化。

何怡（重庆果园港铁路运行部副经理）：

总书记的要求很有针对性

2016年1月4日，新年第一个工作日，阳光驱散了江上的薄雾。习近平总书记来到两江新区果园港调研。

他一手扶着码头栏杆，一手指着正在作业的船只询问情况，“一艘船能装多少标箱？”“船从重庆出发到上海需要多少天？”“去年港口的吞吐量是多少？”看着繁忙的港口，习近平总书记叮嘱：要用改革创新的办法抓长江生态保护，真正使黄金水道产生黄金效益。

“总书记看完集装箱船起货作业，转身朝我们果园港职工走来。看到总书记来了，大家都情不自禁地喊道：‘总书记好’。总书记微笑着和大家握手，在场的职工一个都没落下。”

“你是什么工种？主要负责哪些工作？”习近平总书记握着何怡的手亲切询问。何怡回答：“报告总书记，我现在是一名铁路理货员，希望能和果园港一同成长。”习近平总书记听后点点头，勉励大家说：“果园港要为长江经济带建设服务，为‘一带一路’建设服务，为深入推进西部大开发服务。这里大有希望。”

希望在奋斗中成为现实。现在，果园港已成为长江上游第一个专用无线终端与4G宽带集群系统全覆盖的港口，码头实现生活污水零排放、生产废水达标排放。

“大家都感到，总书记对我们的要求很有针对性，就像是航标灯，让我们明确了方向，坚定了信心。”两年多过去，“90后”何怡已经是铁路运行部副经理，“果园港越来越像一个花园式港口了。希望总书记再来看看，看到现在的变化他一定很高兴”。

王东升（京东方科技集团股份有限公司董事长）：

总书记讲得最多的是创新

“这是我第三次见到他了。第一次是2011年，在安徽合肥；第二次是2013年，在北京中关村。他始终关心创新的话题，2016年来重庆到京东方视察，讲得最多的也是创新。”王东升回忆说。

“他在超清显示屏前停留了很久，兴致勃勃地拿起一款柔性屏观看。”王东升清楚记得，习近平总书记还拿起放大镜，仔细观看比头发丝还细的薄膜晶体管电路。

来到工程师王武身边时，习近平总书记凑近他电脑屏幕上的设计图，看得很细。王武介绍：“我正在进行掩膜版设计，公司所有创新的想法、技术都集中体现在掩膜版研发上面。”

习近平总书记转过身问王东升，“这个技术是不是我们自己的？”“公司的人才是不是我们自己培养的？”得到肯定的回答后，他满意地点点头。

“总书记指出，长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位。总书记看得远、想得深，说清了发展的逻辑，把准了发展的脉搏。”王东升说。

创新引领，绿色发展，京东方已经被纳入工信部颁布的第一批绿色制造示范名单。“总书记指出，创新作为企业发展和市场制胜的关键，核心技术不是别人赐予的，不能只是跟着别人走，而必须自强奋斗、敢于突破。我们一定不辜负总书记的殷切期望，牢牢把创新抓在手里，把大国重器牢牢掌握在自己手里！”王东升充满信心。

李春奎（重庆巫山县委书记）：

长江生态保护总书记最牵挂

“长江水质保持得怎么样？”

“三峡现在还有猴群吗？退耕还林是人工造林还是飞播造林？”

……

长江生态保护，习近平总书记一直念兹在兹。回忆起总书记参加今年全国人大一次会议重庆代表团审议的场景，李春奎清晰如昨：“在我汇报的过程中，总书记听得十分认真，插话十几次。总书记很关心三峡库区和库区人民，几次询问库区生态保护和经济发展情况。”

当李春奎说到巫山把绿化造林和脱贫攻坚结合起来，带领群众种好巫山脆李这一“摇钱树”时，习近平总书记表现出浓厚兴趣。“脆李是否属于李子的一种，个头有多大？颜色是红色、青色还是黄色？”

得知巫山脆李就是李子，已有上千年种植历史，颜色偏青色，因为质地脆嫩、汁多味香，所以叫做脆李，习近平总书记插话说，他在福建工作的时候，古田县出产一种水果叫油柰，也属于李子品种，皮薄肉厚，酸甜清脆，很好吃，想来和巫山脆李差不多。

“总书记非常关心我们的‘摇钱树’和‘致富果’，提问很接地气也很专业”。巫山地处三峡库区，是长江上游的重要生态屏障。当李春奎提出加快落实三峡后续工作十年规划的建议时，习近平总书记当即指出：“这个建议很有必要。”马上让工作人员记录下来，要求研究落实。

生态没有替代品，既是自然财富，也是社会财富、发展财富。习近平总书记在会上反复强调：“美丽中国处处有美景，有些地方是竹海，有些地方是油菜花，有些地方是牡丹花，你们那里是红叶，都很美，这些都是我们建设美丽中国的宝贝。”

“加强长江经济带的生态保护，总书记最牵挂。保护是为了更好的发展，是为了让我们的家园更美丽，生活更美好。请总书记放心，我们一定把一个更加秀美的巫山留给下一代。”李春奎说。

刘家奇（重庆市涪陵区南沱镇睦和村党支部书记）：

总书记的重要指示给村里带来巨变

“10多年前，习近平同志在浙江工作时曾到涪陵进行对口支援。今年全国人大一次会议重庆代表团审议时，我向他当面汇报了涪陵睦和村建设的成果。”刘家奇说。

睦和村是三峡生态移民村，村口能望见缓缓流淌的长江。“我们那里春有枇杷、夏有荔枝、秋有龙眼、冬有柑橘脐橙，绿色产业兴旺发达。经过这几年发展，年人均纯收入涨了快10倍，达到1.47万元。”

习近平总书记听了问道：“能种荔枝龙眼，你们那里自然条件怎么样？”

刘家奇回答：“我们的气温、土壤、水质条件都很好，荔枝成熟得晚。基本上我们的荔枝上市了，全国都没有其他荔枝了。”

习近平总书记又追问：“你们的荔枝什么时候上市？”

“7月中旬上市。”

“浙江最晚到8月份还能吃到荔枝。”

“总书记，我们晚熟品种的荔枝一直到8月下旬还有呢。”

“看来，你们这里的自然条件还是不错的。”总书记笑着说。

刘家奇说他汇报前还有些紧张，习近平总书记亲切平实的话语让他越来越放松，“就像和一位熟悉农业生产的长辈拉家常一样”。

全长6300公里的长江，有1公里多流经睦和村。原来村里的生活污水直排长江。现在家家建起了沼气池，沼气可以当燃料，残渣可以肥田，既减少了污水，又不怕废气呛人，还不担心化肥残留污染，一举三得。

思想认识到位，责任还需压实。去年初，刘家奇成为这个河段的河长。一次巡查时，他发现上游临丰村一家榨菜厂有偷排废水的嫌疑，立刻打电话给临丰村的河长，拆除了打算偷排污水的管道。聊起这事，两个河长都觉得，落实总书记说的“共抓大保护、不搞大开发”，他们肩上的责任很重。

“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益，使母亲河永葆生机活力。”习近平总书记的话说到了刘家奇和乡亲们的心坎里。刘家奇说：“总书记的重要指示给村里带来巨变，绿色当福利，风光变了现，林果成‘银行’，乡亲们都盼望总书记来村里走一走，尝一尝我们市场抢手的荔枝龙眼。”（网站首页图：新华社资料图片）