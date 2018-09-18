这段历史，习近平告诉我们要永远铭记！

来源：央视网
“伟大的中国人民抗日战争，
是中国人民近代以来争取独立自由史册上
可歌可泣的一页，
是中华民族历史发展进程中
饱经沧桑的一章。”
图示：中国人民抗日战争纪念馆
卢沟桥畔
中国人民抗日战争纪念馆
雄伟而庄严
纪念馆前的广场上
鲜艳的五星红旗迎风飘扬
图示：1945年9月2日，日本外相重光葵代表日本天皇和政府在投降书上签字
回望七十三年前
在包括中国在内的9个受降国代表的注视下
日本签署无条件投降书
历经十四年艰苦卓绝的抗日战争
中国人民迎来胜利的曙光
侵略者的罪行
被永远写在史册上
图示：1945年9月，北平（今北京）各界民众庆祝抗战胜利。
图示：延安军民庆祝抗战胜利。
历史不容忘却
1931年9月18日
日本关东军炸毁柳条湖附近一段铁轨
反诬中国军队所为
并以此为借口
进攻东北军驻地北大营
炮轰沈阳城
疯狂的侵略战争由此开始
山河破碎，生民流离
图示：1931年9月18日夜，日军焚烧北大营
图示：日军装甲车行驶在沈阳的大街上
1937年7月7日，夜
日本侵略者制造了震惊中外的卢沟桥事变
中华民族
到了最危险的时候
图示：这是日本侵略军占领下的卢沟桥
“在那个血雨腥风的年代，
抗击侵略、救亡图存
成为中国各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体
以及海外华侨华人的
共同意志。”
图示：东北抗日联军第1路军总司令杨靖宇
英雄不容忘却
东南满地区秋冬季反“讨伐”作战中
杨靖宇率军与日寇血战于白山黑水之间
冰天雪地，弹尽粮绝
他以枯草、树皮充饥
孤身一人与大量日寇周旋战斗几昼夜后壮烈牺牲
时年35岁
图示：八女投江的乌斯浑河
1938年10月
东北抗日联军第五军妇女团八名女官兵
为掩护部队主力撤退
被敌军围困河边
八人视死如归
挽臂涉入乌斯浑河，沉江殉国
她们中年龄最大的23岁
最小的年仅13岁
华北平原上的一个普通庄户人家
门口曾写着这样一副对联：
万众一心保障国家独立
百折不挠争取民族解放
横批：抗战到底
“英雄母亲”邓玉芬
便是这千千万万“抗战到底”的普通民众之一
她舍家纾难
把丈夫和5个孩子全部送上前线
他们相继战死沙场
邓玉芬临终前
对乡亲们说
“把我埋在大路边，我要看着孩子们回来。”
……
3500多万人的牺牲
守住了一个风雨飘摇的中国
中华儿女血与肉的身躯
筑起抗击日本侵略者的钢铁长城
“在血与火的洗礼中，
古老的中国凤凰涅槃、浴火重生，
开启了中华民族伟大复兴新的历史征程。”
七十三年，弹指一挥间
寸寸山河
记录着侵略者的暴行
见证着中华民族的苦难
注视着中华民族的崛起与奋进
图示：1970年4月24日，运载我国第一颗人造地球卫星的“长征”一号运载火箭成功发射
图示：神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接，景海鹏、陈冬两名航天员进驻天宫二号，中国载人航天工程稳步进入“空间站时代”
图示：中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20，首次开展海上方向实战化军事训练，进一步提升空军综合作战能力
图示：中国海军辽宁舰正在航行
从第一颗人造地球卫星成功发射
到载人航天飞速发展
从“辽宁”号航母建成服役
到首艘国产航母下水试航
从歼5的批量生产
到歼-20隐形战斗机的入役
中国正在以昂扬的姿态走向世界舞台中央
图示：朱日和建军阅兵式上受阅的核导弹方队
图示：坦克方队和空中突击梯队
2017年7月30日，朱日和
受阅官兵列阵沙场
以战斗姿态接受党和人民的检阅
英姿飒爽，气势如虹
图示：海上阅兵，辽宁舰航母编队精彩亮相，一大批新型潜艇、水面舰艇、作战飞机集中展示
图示：受阅舰艇按作战编组组成战略打击、水下攻击、远海作战、航母打击、两栖登陆、近海防御、综合保障7个作战群
2018年4月12日，南海
受阅部队气势雄壮、装备精良
破浪前行，向海图强
他们用行动证明
这支人民军队
有能力打败一切来犯之敌
有信心守护用血与泪换来的和平！
“中国这头狮子已经醒了,
但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。”
她趟过饱经沧桑的昨天
奔跑在奋发图强的今天
正大步迈向和平繁荣的明天
（文/孟利铮）
图片来源：新华网、人民网、中国军网