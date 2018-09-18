让爱国主义情怀激荡精神力量——如何培养社会主义建设者和接班人

来源：人民日报客户端

人民日报-本报评论部

爱国之情是再朴素不过的情感，强国之志是再基本不过的抱负，报国之行是再自然不过的选择

展览馆内，触摸历史脉络、学习传统文化，感知深沉的民族底蕴；开学典礼，升国旗、奏国歌，向伟大祖国庄严致敬；走进军营，踏正步、站军姿，感受保家卫国的激情……近日，爱国主义教育成为开学季一个响亮的主旋律，青春的心跳与爱国的情怀同频共振。

在全国教育大会上，习近平总书记强调，要在厚植爱国主义情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根，教育引导学生热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。通过教育在学子们心中播下爱国的种子，就能收获对国家和民族的浓浓之情、拳拳之心，才能培养出合格的社会主义建设者和接班人。

国民，是我们与生俱来的身份。“祖国”二字，让多少人心中涌动激情，让多少人眼里泛起泪花，让多少人血管奔腾热血。司马迁说，“常思奋不顾身，而殉国家之急”；孙中山说，做人最大的事情“就是要知道怎么样爱国”……倡导爱国主义、表达爱国热情是一门必修课。可以说，爱国之情是再朴素不过的情感，强国之志是再基本不过的抱负，报国之行是再自然不过的选择。

中国成其为中国，正在于有千千万万中国人生于斯、长于斯，情感系于斯、认同归于斯。深沉的爱国主义、浓厚的家国情怀，早已融入民族心，铸就民族魂。犹记1935年，著名教育家张伯苓在南开大学开学典礼上问了3个问题：你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？其言谆谆，其意切切，正在于要振奋起师生的爱国斗志。这3个问题，是历史之问，更是时代之问、未来之问。走出流血牺牲、生死考验的语境，走出神州陆沉、存亡绝续的背景，仍然需要我们一代一代这样问下去、答下去，才能为“中国号”巨轮破浪前行提供最深厚的底气、最有力的支撑。

新一代的青年，成长于改革开放的岁月，亲历了中国强起来的伟大跨越，对时代进步有着深切的体会，对国家发展有着强烈的认同。作为“互联网的原住民”，他们视野开阔、思维活跃、追求个性，不喜欢板起脸的说教，也不接受单向度的灌输，但他们从未拒绝崇高、绝非排斥意义。2017年，有100多万名大学生应征报名入伍，1994年出生的北大女生宋玺参与亚丁湾护航的事迹，更是赢得无数点赞。他们让人看到，当代青年有着强烈的爱国热情，也敢于表达、勇于行动。面对这生机勃勃的一代，更需以共鸣、共情激荡他们的爱国情怀，以对话、沟通引导他们的爱国行动，让他们在与祖国共奋进中，书写下最动人的青春故事。

然而，近年来，虚无历史的态度、诋毁英雄的谣言、矮化精神的观点，种种不良思想、奇谈怪论沉渣泛起，给爱国主义教育带来了一些挑战。这也警示我们，弘扬爱国主义精神要从少年儿童抓起，要把爱国主义贯穿教育和精神文明建设全过程。当前，有的爱国主义教育，还是流于形式、显得僵化，存在千篇一律、泛泛而谈的问题，也存在填鸭灌输、互动不足的问题。爱国主义教育要讲好爱国故事，需在情真意切、引人入胜上下功夫，在提高内容质量、教育实效上花力气，才能引导学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。

“世界上有许多美好的地方。但是，那里有黄山么？有黄河么？有长江么？有长城么……既然这些都没有，那么，祖国就是一个不可替代的地方。”当年路遥的文字，激发起多少人爱国奋斗的精神。今天，我们离梦想从未如此之近，壮丽的未来在眼前，奋斗的豪情在心中。把亿万人民的爱国心、爱国情，激荡成共鸣、汇聚成洪流，就一定能成为磅礴的“中国力量”，推动国家的进步、民族的复兴。