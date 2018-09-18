来源：光明网-《光明日报》

【红色家书】

抗日名将的挚爱与赤诚

——品读彭雪枫同志给妻子林颖的家书

作者：李雷波（国防大学政治学院马克思主义理论系中共党史与党性教育教研室讲师）

编者按

87年前，1931年9月18日，中国人永远铭记的日子。迎着日军疯狂侵略的铁蹄，中国人民用血肉筑起新的长城。长达14年艰苦卓绝的抗日战争，中华民族在苦难中磨砺了百折不挠的坚强意志，也迎来了最终的胜利。14年，中国人民创造了战争史上的奇观，中华民族的壮举、惊天动地的伟业。

伟大的抗战精神，是中华民族源远流长的爱国主义在抗日战争中的锤炼和升华，也是我们自强不息、勇往直前的力量源泉，是我们拼搏进取、开创未来的精神力量。

回望是为了更好地前行。

战声远去、硝烟散尽，英雄长眠、精神不朽。

“为民族，为群众，二十年奋斗出生入死，功垂祖国；打日寇、打汉奸，千万同胞自由平等，泽被长淮。”这是1945年2月8日中共中央委员会为新四军第四师师长彭雪枫战死沙场所作的挽词。

彭雪枫很早参加革命，在红军时期，先后追随毛泽东同志参加五次反围剿、四渡赤水等著名战役。抗战爆发后，彭雪枫任八路军总部参谋处处长兼驻晋办事处主任。稍后率领新四军游击支队开辟豫皖苏边区抗日根据地，开始独当一面。皖南事变后，任新四军第四师师长兼政委，进一步巩固和发展淮北抗日根据地。从1938年至1944年，彭雪枫所率领的新四军将士进行了大小战斗3760次，累计歼敌4.8万余人。

战场上的彭雪枫作战勇猛，身先士卒，加之下笔千言，倚马可待，人称“潇洒将军”。在他牺牲前四年写下的八十余封家书，则生动表现了这位“潇洒将军”的另一面。林颖曾深情地回忆说：“为了寄托对他的无限思念，我常常要取出我所珍藏的他写给我的信，细细阅读。这时，我又仿佛回到了那如火如荼的民族解放战争的年代……”

烽火连三月，家书抵万金。让我们一起随着林颖女士的思绪了解这位抗日英雄的理想与感情世界。

“月色如画，惟少一月下谈心的你”

彭雪枫和林颖相识于抗战的战火烽烟之中，彭是新四军的将领，林为中共地方组织的工作人员。1941年9月4日，彭给林的第一封信表达他理想伴侣的标准，他说：“我心中的同志，她的党性，品格和才能，应当是纯洁，忠诚，坚定而又豪爽”“军人究竟还是军人，我的军衣已经穿了十八年了。”结婚后，他们因为工作相隔较远，长期不在一起生活。林颖回忆，结婚三年，共同生活尚不足半年时间。他们只能通过一封封书信互诉衷肠，又相互勉励。他把对妻子的爱，全部投注到家书的字里行间。

1941年9月29日，“夜半1时23分于半城众人入梦时”，彭雪枫写道：“数月以来，月色如画，惟少一月下谈心的你，可谓辜负良夜太甚！此情此景此事，何日才能到来呢！？你有同感没有？‘千言万语总不尽’，何处何时才是我们畅所欲言的境遇呢？”“我们的别离，除去淮海区那一次，就是以这一次为最远了，所以也分外的惦念！尤其你在病中。”

夜深人静，纸短言长。今日读来，仍能感受那浓浓的思念。

“把功夫用在相互帮助，相互教育，相互鼓励上”

彭雪枫长林颖十三岁，家书中他谈自己的思念，自己的战斗，也谈彼此共同的成长。林颖说：“雪枫同志不仅是我的爱人，更是我的良师益友。”“他教育我怎样做一个坚强的革命者，怎样能做一个纯正的共产党员，怎样做一个既忠诚于党的事业，又具有政治理论水平和丰富知识的干部，怎样做一个人民群众的知心人。”

彭雪枫以为，理想的感情是相互欣赏彼此的优点，又要能匡正不足。在信中，彭谈到自己“急躁、激动”问题，希望林颖也能“加强自己思想意识上的锻炼”“养成对政治的浓厚兴趣”。他说：“最近党中央关于增强党性的指示，是我党自有历史以来最有意义最有教育价值的文献之一，你必熟读，妥为笔记，而主要还依靠于左右同志们的相互坦白、相互检讨。特别应当参考着洛甫的《论待人接物》那篇文章，胡服同志《论共产党员修养》小册子，这对于我辈为人为党员为一个革命家，有着决定的作用。”

在待人接物的问题上，彭雪枫始终记得毛泽东同志对他的叮嘱：“对人诚恳是不会失败的！”在信中，他劝林颖：“不要过于锋芒外露，大方之中含有腼腆。这句话拿来送给你，共同勉励吧。”至于具体的革命工作，“越下层越好锻炼，越深入越能正确解决问题，越能建立信仰。”

“我们忠诚坦白之对于爱，一如我们忠诚坦白之对于党”

革命时代的爱情，早已超越一人一家，与党和人民的事业联系在一起。

彭雪枫把感情、婚姻和革命理想融合在一起，信中出现最多的是关于革命、修养和党的事业。他告诉林颖：“我想，我俩是为了党的事业，为了革命的伟大的爱！相互帮助，相互鼓励，相互安慰，使我们的事业更前进更收获大些，这应当是我们的神圣的目标。”理想的爱情不是花前月下，而是感情上的相互扶持，事业上的相互勉励。

彭雪枫常常把对爱情的忠诚坦白，比作对党的忠诚坦白。林颖婚后的第一个生日，彭雪枫赠送的礼物是一本人物传记。他在扉页上工工整整地写着：“我们忠诚坦白之对于爱，一如我们忠诚坦白之对于党。”后来，他又不止一次告诉林颖：“我们的一切都是党的，人民的，连自己的生命也是属于党的，属于人民的。”“林与枫应保持着党的正风和浩然之气，要在政治家的风度上表示共产党人之伟大。”

将自己的一切献身于党和人民的事业之中，已成为抗战年代革命军人的信仰。彭雪枫的家书，真诚自然，诚恳亲切，表现我党革命军人的情，也反映了他高尚的情怀、纯洁的党性。

1945年初，毛泽东同志惊闻彭雪枫战死沙场，带着沉痛的心情写道：“雪枫同志在与敌人斗争中牺牲了，全民族和全党都悲痛这个损失。为了弥补这个损失，应该学习雪枫同志的英勇精神，更加努力扩大解放区，扩大八路军、新四军，促成联合政府和联合统帅部，使日本侵略者在有效的联合打击下早日消灭，使独立民主的新中国早日实现。”

《光明日报》（ 2018年09月18日 05版）（网站首页图：新华社资料图片）