古柏：英俊奋发的红军高级指挥员（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社南昌9月17日电 （记者袁慧晶）在江西寻乌县革命烈士纪念馆的核心区域，有一方占地面积5000平方米的纪念广场。广场上，一尊铜制塑像在阳光照耀下熠熠生辉，再现了塑像原型昔日领导农民起义时的意气风发。

这里是曾被毛泽东评价为“吾友古柏，英俊奋发”的中国工农红军高级指挥员古柏的纪念广场，1986年10月建成为当地重要的爱国主义教育基地。

古柏，1906年生于江西长宁（后改寻邬，今寻乌）。1920年起在广东梅县广益中学读书，并兼任梅县女子师范学校教员，曾参加进步学生运动。1925年12月加入中国共产党。1927年大革命失败后回家乡组织农民协会，建立中共寻邬支部，开展革命活动。

1928年3月，古柏参加领导寻邬农民起义，建立游击队。1929年春，中国工农红军第4军主力从井冈山向赣南进军到寻邬时，红4军一部与当地游击队合编为第21纵队，他任政治委员，率部开展游击战争。同年10月，中共寻邬县委组建，古柏任书记兼军事委员会主任委员，领导创建寻邬根据地。

1930年5月，古柏协助毛泽东开展寻邬调查，毛泽东在《寻邬调查》中写道：“在全部工作上帮助我组织这个调查的，是寻邬党的书记古柏同志。”此后，古柏调到毛泽东身边工作，先后任中共第4军前委秘书长、第一方面军总前委秘书长，全力以赴协助毛泽东工作。

在王明“左”倾冒险主义统治时期，古柏坚定地支持毛泽东的正确主张，因此，与邓小平、毛泽覃、谢唯俊一起受到错误批判。他坚持真理，百折不挠，始终忠实积极地为党工作。

中央红军主力长征后，古柏留下坚持斗争，任闽粤赣红军游击纵队司令。1935年2月，被派往赣粤边开展游击战争。3月6日在广东龙川上坪鸳鸯坑被国民党军包围，在掩护同志们突围的战斗中英勇牺牲，年仅29岁。古柏牺牲的噩耗传到延安后，毛泽东亲笔题词：“吾友古柏，英俊奋发，为国捐躯，殊堪悲悼。”

“寻乌县是原中央革命根据地的重要组成部分，这块红土地上的人民在历次革命斗争中作出过巨大牺牲，古柏是其中最杰出的代表。”寻乌县革命烈士纪念馆馆长何荣华说，古柏永远活在故乡人民心中。

为缅怀古柏烈士，继承发扬革命传统，1980年秋，古柏家乡人民将古柏出生地的乡镇小学命名为“古柏学校”。1984年，寻乌县革命烈士纪念馆修建古柏烈士纪念碑。

《 人民日报 》（ 2018年09月18日 06 版）