编者按：1931年9月18日，日本军国主义悍然发动九一八事变，激起中国人民的奋勇抵抗。九一八事变成为中国人民抗日战争的起点，并揭开了世界反法西斯战争的序幕。求是网带您回顾习近平关于中国人民抗日战争那些掷地有声的经典论述。

抗战胜利的重大意义

第一次完全胜利

中国人民抗日战争胜利，是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这一伟大胜利，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱。这一伟大胜利，重新确立了中国在世界上的大国地位，使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。这一伟大胜利，开辟了中华民族伟大复兴的光明前景，开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

——2015年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话

中华民族的历史转折点

中国人民抗日战争的伟大胜利，为中华民族由近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点，充分显示了中华民族有同侵略者血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。

——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

战争史上的奇观

伟大的中国人民抗日战争，使中华民族的觉醒和团结达到了前所未有的高度。正如毛泽东同志所指出的，这是“战争史上的奇观，中华民族的壮举，惊天动地的伟业”。

——2014年7月7日，习近平在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上的讲话

铭记历史、珍爱和平

牢记历史是要以史为鉴、面向未来

前事不忘，后事之师。我们强调牢记历史并不是要延续仇恨，而是要以史为鉴、面向未来，大家来共同珍爱和平、维护和平，让中日两国人民世世代代友好下去，让各国人民永享太平。

——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

和平是需要争取和维护的

历史告诉我们，和平是需要争取的，和平是需要维护的。只有人人都珍惜和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才是有希望的。

——2014年12月13日，习近平在南京大屠杀死难者国家公祭仪式上的讲话

对外侵略扩张最终都会失败

纵观世界历史，依靠武力对外侵略扩张最终都是要失败的。这是历史规律。中国将坚定不移走和平发展道路，并且希望世界各国共同走和平发展道路，让和平的阳光永远普照人类生活的星球。

——2014年7月7日，习近平在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上的讲话

坚定维护和平的决心

战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。今天，和平与发展已经成为时代主题，但世界仍很不太平，战争的达摩克利斯之剑依然悬在人类头上。我们要以史为鉴，坚定维护和平的决心。

——2015年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话

抗战历史不容歪曲

一切颠倒黑白的做法都是自欺欺人

在事实和公理面前，一切信口雌黄、指鹿为马的言行都是徒劳的。黑的就是黑的，说一万遍也不可能变成白的；白的就是白的，说一万遍也不可能变成黑的。一切颠倒黑白的做法，最后都只能是自欺欺人。

——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

任何人都不可能改变历史和事实

历史就是历史，事实就是事实，任何人都不可能改变历史和事实。付出了巨大牺牲的中国人民，将坚定不移捍卫用鲜血和生命写下的历史。任何人想要否认、歪曲甚至美化侵略历史，中国人民和各国人民绝不答应！

——2014年7月7日，习近平在纪念全民族抗战爆发七十七周年仪式上的讲话

否认侵略历史必然失信于世界人民

一切否认侵略战争性质的言行，一切歪曲甚至美化侵略战争的言行，一切逃避侵略战争历史责任的言行，不论以什么形式出现，不论讲得如何冠冕堂皇，都是自欺欺人的。“得道者多助，失道者寡助。”否认侵略历史，是对历史的嘲弄，是对人类良知的侮辱，必然失信于世界人民。

——2015年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年招待会上的讲话

让历史说话，用史实发言

深入开展中国人民抗日战争研究，必须坚持正确历史观、加强规划和力量整合、加强史料收集和整理、加强舆论宣传工作，让历史说话，用史实发言，着力研究和深入阐释中国人民抗日战争的伟大意义、中国人民抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位、中国共产党的中流砥柱作用是中国人民抗日战争胜利的关键等重大问题。

——2015年7月30日，习近平主持中共中央政治局第二十五次集体学习的讲话

传承伟大的抗战精神

弥足珍贵的精神财富

在中国人民抗日战争的壮阔进程中，形成了伟大的抗战精神，中国人民向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。伟大的抗战精神，是中国人民弥足珍贵的精神财富，永远是激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力。

——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

弘扬伟大的抗战精神

前进道路上，全国各族人民要在中国共产党领导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，沿着中国特色社会主义道路，按照“四个全面”战略布局，弘扬伟大的爱国主义精神，弘扬伟大的抗战精神，万众一心，风雨无阻，向着我们既定的目标继续奋勇前进！

——2015年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年招待会上的讲话