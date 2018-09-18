编者按：历史是人民书写的，而英雄是人民的优秀代表。对历史的铭记、对英雄的崇尚，是激励我们砥砺前行的强大动力。习近平曾在多个场合表达对英雄的崇敬之情，号召全社会铭记英雄，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄。又是一年9.18，求是网带您一起回顾习近平这些震撼人心的话！

为什么要崇尚英雄？

实现中华民族伟大复兴需要英雄

今天，中国正在发生日新月异的变化，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的目标。实现我们的目标，需要英雄，需要英雄精神。

——2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话

英雄是民族最闪亮的坐标

祖国是人民最坚实的依靠，英雄是民族最闪亮的坐标。

——2016年11月30日，习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话

激励我们前行的强大力量

包括抗战英雄在内的一切民族英雄，都是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。

——2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话

一个有希望的民族不能没有英雄

一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。包括抗战英雄在内的一切民族英雄，都是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。

——2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话

和平年代同样需要英雄情怀

中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀。

——2016年2月1日至3日，习近平春节前夕赴江西看望慰问广大干部群众时的讲话

谁是总书记心中的英雄？

人民是真正的英雄

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！博大精深的中华文明是中国人民创造的！历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的！中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的！

——2018年3月20日，习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

投身抗战的人都是英雄

在14年反抗日本军国主义侵略特别是8年全面抗战的艰苦岁月中，全体中华儿女万众一心、众志成城，凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志，谱写了感天动地、气壮山河的壮丽史诗，涌现出杨靖宇、赵尚志、左权、彭雪枫、佟麟阁、赵登禹、张自忠、戴安澜等一批抗日英烈和八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”、东北抗联八位女战士及国民党军“八百壮士”等众多英雄群体。无论是正面战场还是敌后战场，无论是直接参战还是后方支援，所有投身中国人民抗日战争中的人们，都是抗战英雄，都是民族英雄。

——2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话

在全社会崇尚英雄

铭记英雄

我们通过立法确定了中国人民抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、南京大屠杀死难者国家公祭日，举行了隆重活动。对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献。

——2014年12月31日，习近平主席发表2015年新年贺词

崇尚英雄，捍卫英雄

我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄，戮力同心为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！

——2015年9月2日，习近平在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上的讲话

记录英雄、塑造英雄

对中华民族的英雄，要心怀崇敬，浓墨重彩记录英雄、塑造英雄，让英雄在文艺作品中得到传扬，引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，绝不做亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的事情。

——2016年11月30日，习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话

形成崇尚英雄的良好氛围

要充分发挥党和国家功勋荣誉表彰的精神引领、典型示范作用，推动全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。

——2016年5月，习近平对党和国家功勋荣誉表彰工作作出重要指示

警惕对英雄人物的抹黑

有些人刻意抹黑我们的英雄人物，歪曲我们的光辉历史，要引起我们高度警觉。

——2014年10月31日，习近平在全军政治工作会议上的讲话