要闻|李强实地察看新技术展示

晨报讯 市委书记李强昨天来到2018世界人工智能大会主场馆及展示区，察看中外人工智能参展企业的新技术、新产品、新应用和新理念展示。李强强调，习近平主席向2018世界人工智能大会发来贺信，为推动人工智能快速健康发展指明了方向。我们要进一步增强信心决心，抓住机遇、乘势而上、主动作为，全力促进人工智能核心技术加快突破、最新成果率先应用、领军企业蓬勃发展、顶尖人才纷至沓来，为上海推动高质量发展、创造高品质生活提供更加有力的支撑。

要立足于城市安全有序运行，依托人工智能技术全力打造统一高效的“城市大脑”，完善“神经元系统”，真正实现实时感知、准确预测、及时处置，提高城市科学化、精细化、智能化、法治化管理水平。

作为一种通用技术，人工智能的核心价值就在于 “赋能”，从参展企业的实践运用看，人工智能正在社会治理、公共服务、城市运行等领域全面拓展，帮助我们快速提高生产效率、优化资源配置，助推经济高质量发展。希望企业在核心技术攻关、商业模式创新等方面大胆探索、积极实践，更好地服务社会发展、增进民生福祉。

企业要提升原始创新、自主创新能力，加快人工智能和实体经济深度融合,实现更好发展。（网站首页图：晨报图片）