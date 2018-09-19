要闻|上海打造智慧城市，AI“大显身手”

交通、医疗、政务等一批与市民生活息息相关的智能服务得到普及

晨报记者 吴正彬 谢 竲

昨天，2018世界人工智能大会多个主题论坛分别在上海西岸艺术中心、国际会议中心等地举行。在昨天下午举行的 “城市大脑·未来生活”主题论坛上，专家们就人工智能在智慧城市建设中的作用展开了分享、交流。

“刷脸”坐公交不是梦

论坛上，中国工程院院士、同济大学副校长吴志强教授在发表主旨演讲时表示，除了美国、欧盟之外，中国是唯一一个把城市全生命周期的规划写入下一代人工智能发展规划的。中国正在用城市全生命周期规划来推动下一代的人工智能发展，全方位努力将其和下一代的技术融合起来。

吴志强教授认为，随着人工智能的发展，新型智慧城市将以超过人们想象的速度不断向前迈进。根据目前的态势，只需数年时间，一座城市居民的生活方式就可能出现翻天覆地的变化。为此，吴志强教授分享了一些在不远的将来就可能实现的人工智能解决方案。

“就交通方面举个例子，随着人脸识别技术的发展和应用，用不了多久，我们或许就能实现直接‘刷脸’乘公交。再远一点，随着智慧交通网络的建立和完善，以后公交车甚至可能会像专车一样，也可以用专门的APP来预订，人们可以在离自己最近的点上车，都不用去公交站。”吴志强说。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云城市大脑人工智能负责人华先胜则用已在推进的人工智能应用，对人工智能在城市交通问题治理中的作用做了分享。他介绍说，当前城市中存在着大量没有智能的球机（球形摄像机），在不增加外场设备、不改变现有链路的情况下，通过视觉云上的计算，可以让这些球机变得有智能，不管是交通违法还是交通事故，都可以让它进行监控。

A I为大楼“把好关”

在很多人的印象里，“保安”主要还是跟小区、单位里负责巡逻、检查的工作人员联系在一起，事实上，这项和我们生活密不可分的服务，也正接受着人工智能技术的不断注入。

“的确，武装押运和人力防范还是我们工作的重要一部分，但同时我们也在加强和公安方面联网，逐步渗透到智慧城市的一些项目中。”上海保安总公司总经理韦恺人举例说，“智慧大楼”项目目前已在多个写字楼得到实践应用，包括楼内的灯光、温度调节，进楼人员的把关等服务都有A I的“影子”，例如部分楼宇可能会遇到未经预约的访客，通过相应的检测技术，能够让安保人员提前掌握周边潜在的“不速之客”。

而原本依靠传统巡逻来发现问题的模式，也转型升级到通过技术防范、智能监控、行为感知和大楼内的定位来发现异常行为，从而进行精准的处置。例如通过“人脸识别+人证核验”技术，办公人员靠“刷脸”才能进入指定楼层，一旦偏离了设定的通行范围、区域，安保人员也会马上知晓，在出入口处就能“把好关”。

此外，韦恺人还提到了一个“无感知安检”的概念——也许若干年后，人们再来参加人工智能大会时，“过安检”都“没感觉”了，不仅没有了人工核对的流程，甚至连包裹的安检都是“悄悄”进行的，“人走过去，有问题再做检查，没问题就通过了，相信未来是能够实现的，同时我们也希望能够通过类似多场景的安保技术应用，为大家打造一个更安全的上海。”

诸多智能技术得到应用

事实上，在上海打造智慧城市的过程中，人工智能已经在各行各业“大显身手”。

据上海市经济和信息化委员会总工程师张英介绍，上海全面推进面向未来的智慧城市建设，泛在化、融合化、智敏化水平显著提升，交通、医疗、政务等一批与市民生活息息相关的智能服务得到了普及。在上海打造智慧城市的过程中，人工智能技术已得到了诸多应用。例如，在智慧交通领域，利用计算机视觉+深度学习这两大人工智能领域的重要技术，打造智能化的交通系统，在车辆检测与感知、车脸识别、交通视频分析、无人驾驶等领域发力，建立起实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。在智慧民生领域，利用语音识别+机器人+机器学习等人工智能关键技术，打造智能化的民生系统，可以着力解决城市发展中暴露的民生问题。

对于人工智能在民生领域的应用，张英透露:“针对老年人的健康问题，我们正在借助人工智能打造智慧养老系统。系统会实时监控老年人的健康数据，并根据记录分析数据，进行健康管理。子女不仅可以随时查阅数据，还可通过闭路设备随时了解父母的生活情况，得到专业的建议和资讯。

天气是市民最常讨论的话题之一，随着人工智能技术在智慧城市建设中的进一步发展和应用，智慧气象系统的打造，将不断推进智能感知应用，推动数据监测，并通过机器学习，为城市防灾减灾、气候变化的预测等提供技术支撑。而在城市综合管理上，针对城市公共设施，可以通过数据挖掘，打造各种智慧网络，最终实现所有公共设施的智能化管理。（网站首页图：晨报记者 朱影影摄）