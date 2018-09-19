帮你冲咖啡，陪你打乒乓|现在机器人真挺“牛”的



“豹咖啡”不到两分钟便可调制出一杯咖啡

乒乓球爱好者与“庞伯特”一决高下 本文图片/晨报记者 朱影影

在2018世界人工智能大会上，搭载着人工智能之心的 “服务机器人”纷纷出现，其中，一台装载着机械臂的无人咖啡机更是分外吸睛。

“可以给我一杯拿铁吗？”在记者的询问下，一名工作人员掏出手机，在界面上轻轻按几下，隔着透视玻璃的两支机械手臂便开始熟练地“工作”起来，只见左手臂握住一只塑料杯，缓缓伸向牛奶机，同时，右手臂开始接咖啡，待牛奶和咖啡分别都装至半杯后，两只机械臂开始“会合”，左手臂再将牛奶慢慢倒入咖啡杯中，最后再完成拉花，两分钟不到，一杯拿铁便已完成。

据介绍，这台名为“豹咖啡”的无人咖啡机属于猎豹移动旗下的服务机器人，不久的将来，这台“豹咖啡”的无人咖啡机就会正式落地上海，届时，喜爱咖啡的市民便可以通过扫描机身上的二维码，拿铁、卡布奇诺、摩卡……各式各样的咖啡品种都能在小程序端进行选择。（晨报记者 张 立）

世界人工智能大会开幕后，一台名叫“庞伯特”的乒乓球机器人一跃成为了热门体验项目。

比“阿尔法狗”更厉害

昨天上午，2018世界人工智能大会油罐艺术区的“零售星球”中，中国乒乓球学院的国家一级运动员对阵“庞伯特”，球桌上一来一回，你来我往，难解难分。偶尔运动员放一个“短球”，只见“庞伯特”突然“位移”前冲，回击了过去。“反应那么快啊”“这个球救得好”，周围的观众纷纷称赞。

同样是竞技场上的AI机器人，“庞伯特”自然会被拿来和当年“一战成名”的“阿尔法狗”作对比。在新松机器人自动化有限公司总裁、中国机器人产业联盟理事长曲道奎眼中，“庞伯特”可比风靡一时的“阿尔法狗”更厉害，“毕竟下围棋还是在一个虚拟环境中进行，但 “庞伯特”把机器人技术、人工智能、感知系统、深度学习、大数据等进行了深度融合，除了技能识别、反应决策，还得把球‘打’回去。”

当然，作为世界人工智能大会上的“拳头”展品，“庞伯特”深度学习、强化学习的能力才是最主要的亮点，它能够主动去学习不同发球者的打球方式、打球轨迹，并智能制定回球的策略，在日复一日的“训练中”，“庞伯特”也在飞快进步着。

今后会超越世界冠军

“阿尔法狗”击败了世界冠军，“庞伯特”能打赢奥运冠军吗？

作为专业人士，曲道奎的观点是，暂时不行，但，总有一天能“打得过”。已经有很多事实证明，人工智能领域已经超越了我们人类，在乒乓球领域的未来趋势可能也是如此，由于人类受制于肌肉的极限，在精度、准确度上也无法得到保障，而机器人有主动学习的功能，再加上可以通过高清摄像头捕捉每一个球的旋转，并进行精密的分析，再通过机器人的精确复制，实现“想怎么打怎么打”，或是“想打哪里打哪里”并不困难，“当然了，这肯定是未来才能实现的，目前从加速度、控制角度等方面来看，受到技术、结构、材料的限制，距离超越世界冠军还有一定距离。”(晨报记者 谢 竲)