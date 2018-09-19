城事|街头K歌到深夜 附近居民不OK

四川北路公园内外每晚20多台音响同时响起 居民：隔音玻璃都挡不住噪音





公园外的露天卡拉OK摊头，常常到了深夜还有人在高声歌唱。

公园内功放音响发出高分贝音量为广场舞伴奏 本文图片/晨报记者 张佳琪

晨报首席记者 张益维

四川北路公园，这座位于上海内环“烫金地段”的开放式绿地，有着安静与喧嚣两副截然不同的面貌：白天，它是由历史纪念馆、文化中心、咖啡馆组成的静谧城市人文绿地；入夜，公园内外则变成了由功放音响、高跟舞鞋组成的露天狂欢场。

“这里可能是内环便携式音响密度最高的地方”，几乎每晚，至少20台音响在这里为广场舞、萨克斯、架子鼓以及露天卡拉OK伴奏。“墙上加了隔音层，窗户上加了隔音玻璃，也挡不住噪音。”附近居民说，他们仿佛每晚都生活在演唱会现场，“想要早点睡觉，只能戴耳塞”。

公园里：

每支队伍音响都调到最大

人们很难准确捕捉到四川北路公园“变身”的那一刻。也许就是接个电话的功夫，原本安静得让老人在长椅上打瞌睡的公园，突然就被音乐、高跟舞鞋和喊拍子声音占领了。

穿着高跟舞鞋的阿姨、将腰带扎得老紧的爷叔，彼此熟稔地打着招呼。不远处的树荫下，一队叔叔阿姨已经排好了跳舞的队形。大家似乎都在等待某个“发令枪”，“枪”声一响，一首又一首经典老歌便在公园的不同角落接连响起。

这晚，“发令枪”来自曾阿姨调试音响时不小心传出的音乐。曾阿姨是四川北路公园里一支规模较大的广场舞队伍的领队。在队伍中，她负责准备设备、编排舞蹈，学习最新舞种，并教给大家，其他成员会向她每年缴纳300元至400元的费用。

“不赚什么钱的，就是玩。”曾阿姨说。日常生活中，她是一个家政阿姨，主要收入来源是为他人清扫房屋。对她而言，跳广场舞更多的是为了缓解平日里的寂寞。

“在家没事做，就出来玩喽。”曾阿姨说，她的队伍里大多是外来打工者，很多人已经和她一起在这附近跳了十几年，“很多在七浦路附近上班的小姑娘都会来，一个人在外面没事情做嘛”。

尽管曾阿姨来得最早，占据了公园较核心的位置。但很快，她的队伍就遇到了每支在这个公园里跳舞的队伍都会遇到的尴尬。晚上公园的空地上挤着至少9支广场舞队伍，每支队伍都有着自己的音响和曲目。因为广场小，音乐能够覆盖的范围，就成了每支队伍能占领的实际面积。为给队伍多占些空间，每支队伍都会将自己的音响调到最大。

在这些队伍中穿梭，记者手机上的分贝测试APP会随着人们所在的位置不断跳动：80分贝、90分贝……因远离一台音响而降下来的分贝数字，马上会因靠近另一台音响而快速升高。手机上具有“听音识曲”功能的APP干脆直接罢工了，因为各个音响之间靠得太近了，被互相交织的音调搞错乱了。

公园外：

露天卡拉OK摊头最热闹

分贝高的不止是公园里的广场舞队伍，还有公园外四川北路上街沿上的萨克斯演奏者、架子鼓演奏者以及露天卡拉OK摊头。

在自带的功放音响的伴奏下，欧阳先生独自沉迷在萨克斯的演奏练习中。“我自学的，才学了半年，我一个人吹比较单调，家里老婆也不喜欢，就带着音响到这里吹。”欧阳先生说，退休后，他常跟着几名萨克斯演奏者一起，在公园外的上街沿上吹奏。

另一边，姚先生正在打着架子鼓。和欧阳先生差不多，他学架子鼓的时间也只有4个月。

“我没跟人学过，都是自己摸索的。”姚先生说，因为担心扰民，他从未在家里练习过，全靠将架子鼓搬到这里练习。

上街沿上最热闹的，要数摆摊头的露天卡拉OK，唱三首歌只要10元钱，来唱歌的都是些“老面孔”。摆摊的胖阿姨就住在附近，她会跟着每首歌摇摆。

“侬来啦，小琴（音）刚来过，唱了一首歌走了。”胖阿姨招呼着一名相熟的客人。只要有人开唱，分贝立马超过90分贝。

“去唱啊，怕什么，又不是做坏事。”在卡拉OK摊头，经常可以听到有人这样怂恿犹豫不决的顾客。

在另一个卡拉OK摊头，一位爷叔正唱着《九百九十九朵玫瑰》，他的声音很沙哑，底气也不足，很多音已唱不出来。但这丝毫不影响路过的旁听者将他里三层外三层地围了起来。有人抱着小孩或宠物狗，听了一首又一首也不肯离开。几位围观的爷叔阿姨还会随着音乐舞动身体，神情和动作比歌唱者本人还要投入。

“只要不下雨，我每天都来听。听完萨克斯，刚好9点半，回家再看一个电影频道的大片，然后睡觉。”在萨克斯演奏者所在的区域，一位坐在花坛边的爷叔说，花坛是听萨克斯的“一等座”，其他人只能站着听。而坐在这里的人也大都相互熟识，会彼此攀谈，互派香烟。

“说实话，这里的音乐声对住在附近的居民来说，是挺打扰的。”王先生说，最近两年，他每晚都会骑着摩托车，带着妻子和整套的音响设备，到四川北路公园吹萨克斯。

“我不吹的，我老婆喜欢，我负责陪着她。”王先生说，之所以一定要带着音响练萨克斯，是因为这样吹才好听。

“我们一开始是在黄浦江滨江练的，后来那里不让带音响了，我们就换到了苏州河边，后来又换到了鲁迅公园，再后来才换到这里。”王先生说。

虽然都是露天演奏，但萨克斯演奏者们相对而言，有着自己的腔调：为了尽量减少扰民，他们会在晚上9点半以前以一首“啊朋友再见”结束演奏。

但，即便如此，附近居民也有不买账的。一位居民说:“不是好听不好听的问题，就算是歌星，天天在楼下开演唱会，我们也受不了的。”

最为饱受诟病的，是好几个摆摊头的露天卡拉OK，在功放音响的加持下，经常跑调的演唱时常令附近居民听后起一身鸡皮疙瘩，更可怕的是，这种露天卡拉OK完全没有管理与自律可言，经常会唱到夜里10点，甚至更晚……

“拉锯战”何时才会停歇

公园内外的热闹，对参与者而言是寄托，但对住在附近的一些居民而言，更像是难以摆脱的“噩梦”。

一位居民统计发现，在四川北路公园夜晚7点至9点的 “黄金时段”，至少有20台音响、15种不同的音乐在公园内外同时响起，每台音响设备的声音都不会低于80分贝，这些高音量叠加在一起，再好的隔音设备也无法挡住噪音的侵扰。

“投诉从来没有断过。”四川北路公园的保安说，“有人喜欢，就有人不喜欢。前些年投诉的还要厉害些。”在他的记忆里，附近居民有关音乐噪音的 “拉锯战”，已经持续了多年。

“现在已经好很多了，至少公园内，我们能确保晚上9点以后，所有的音乐都停止。但是公园外的那些唱歌、玩乐器的摊头我们不好管，我们没有这个权限。”这名保安说。

同样不好管的，还有音乐的音量：“公园里是没有高音喇叭的，但是现在普通的音响音量也很大，就算告诉他们将音量调小，一离开他们又会将音量调大。”

“墙上加了隔音层，窗户上加了隔音玻璃，也挡不住这些噪音。”居民姜朝说，他们仿佛每晚都生活在演唱会现场，“想要早点睡觉，就只能戴耳塞”。

为了能改善这一问题，附近居民曾多次投诉，但效果却不尽如人意。“管理者一来，大家都不唱了，管理者一走，全场嗨！”姜朝如此描述。

对于姜朝所反映的问题，有人很同情他，表示 “我都替你闹心”，但也有人说：“毕竟是公园，四川北路也就这里热闹了。”

“热闹？我家里年轻人晚上要休息，孙子要写作业的。声音太大了，吵得心脏受不了。”现场一位阿姨高声反驳，毕竟这里隔着一条10多米宽的马路就是居民小区。

住在附近的小区居民也曾查阅很多文件，向自带功放音响的萨克斯、架子鼓、露天卡拉OK演奏（唱）者们普及标准：《上海市社会生活噪音污染防治办法》规定，“健身、娱乐时不得使用带有外置扩音装置的音响器材”，且“在住宅楼及其配套商业用房、商住综合楼内以及住宅小区、学校、医院、机关等周围，不得开设卡拉OK等易产生噪声污染的歌舞娱乐场所”；《声环境质量标准》规定，6：00-22：00，小区里的环境噪音不超过 60分贝；22：00-次日 6：00，不超过 50分贝。

但是，如果没有管理，这里的标准就只存在于文件中。一位居民说，由于噪音太吵，附近居民也经常会投诉。而在公园附近，也经常可以看到城管、民警等管理者的身影，他们苦口婆心劝说沉浸在音乐中的叔叔阿姨“小点声”。

但，更多时候，沉浸在音乐中的他们一边答应着，一边继续沉浸其中。

没人知道这场旷日持久的“拉锯战”何时才会停歇……