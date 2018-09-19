声音|桂大使的话大家听懂没

首席美编/黄欣

子不语

在瑞典警察粗暴对待中国游客事件上，中国驻瑞典大使桂从友先生的表现越来越抢眼。

9月17日，在瑞典方面表示涉事警察没有违法后，桂从友接受了瑞典《快报》记者采访。在采访中，他再次强调“中国有近14亿人，中国党和政府珍惜每一个人的生命、安全与尊严。维护每一位境外中国公民的生命、安全与尊严是我们驻外使领馆的应尽职责。”

作为驻外大使，桂从友表达的当然不仅仅是他个人的态度，而是中华人民共和国政府对于每一位境外中国公民的态度。

对于三名中国游客的行为到底有否失当，桂从友的表态也很明确：既然瑞典警方已经认定3名游客的行为并不违反法律，那么 “即使这3名中国游客的行为有不足或瑕疵之处，都不能构成瑞典警察这样粗暴对待他们的理由。”

不可否认，通过视频我们看到，三名中国游客的行为，确实有令人反感的地方。许多网友之所以不断表达对于他们某些行为的厌恶，是因为同样的场景经常发生在我们身边。不择手段地维护自己的利益，不达到目的誓不罢休的纠缠精神，相信我们许多人都曾深受其扰，所以即使他们遭遇了不公正的对待，也很难激起我们的同情心，反而在某种程度上激起了心里暗暗的爽感。

这种心态可以理解，但不该赞同。而桂从友代表官方的表态则毫无含糊：三名中国游客的素质是好是差，既然未违反当地法律，那就是小是非。但境外中国公民的权益与尊严是否被侵犯，他们的合法权利能否得到保护，这是大是非。解决大是非与纠缠小是非之间，孰轻孰重，一目了然。

打个比方，就好比小孩在学校里调皮捣蛋，遭遇了老师过分的体罚。作为家长，第一反应肯定是去跟学校理论，给孩子讨个说法，绝不会先给孩子的调皮捣蛋定个性，啪啪扇上两个耳光。先在外面讨个公道，孩子的问题，回到家关起门来再教育他。

设身处地地想想，我们出境在外，外交部、使领馆就是我们的家长，当每个人受到不公正对待的时候，第一时间想要的，肯定是家长为我们讨个公道，而不是有人先来批评教育我们，甚至带着嘲讽的语气吐出两个字“活该”。

回过头来想想，其实所有的事情都在往好的方面发展——对不当行为的反感，意味着其实我们正在越来越注重我们的言行、素质，随着新生代的成长，我们可以看到，“纠缠精神”正在渐渐退出历史舞台；而更令人感到心安的是，我们看到我们的“家长”，对境外中国公民的保护越来越有力，这是《战狼 2》曾经令我们热血沸腾的地方，也是桂从友大使的表态现在令我们击节赞赏的地方。

但桂从友在访谈中，也给我们提了个醒：“实际上，3名中国游客人生地不熟，不远万里深夜刚刚抵达斯德哥尔摩，需要帮助。他们能找谁呢？他们本可以找我们使馆，但遗憾的是他们没有这样做。瑞典警察如果不愿意协助他们，最好的办法是联系我们使馆，但他们也没有这样做。”

如果要从瑞典警察粗暴对待中国游客事件中归纳出一些什么的话，要注意自己的言行、做一个有素质的游客，这可以算是一桩。但更重要，应该是让我们记住，在境外遇到无法解决的困难时，别忘了入境时外交部自动给你发送的短信，上面有中国驻当地大使馆的电话，他们永远是我们最坚强的后盾。