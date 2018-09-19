财经|节前维持弱平衡状态

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开，一度将前期低点跌穿，盘中海工装备、包装印刷、家用电器等板块涨幅居前，午后多头利用基建板块发力上攻，创业板指数更是强劲上扬，最终收盘大涨2.04%。两市合计成交2536亿元，大盘呈现放量回升的状态。

工业互联网规模达万亿

2017年以后，全国已有十多个省市跟进企业上云政策，助推企业加速上云，工业互联网第一轮投资帷幕开启。当前我国从政策层面，自上而下统筹推进工业互联网建设，着力打造网络、平台和安全体系，以形成有效支撑工业互联网发展的生态链。2017年我国工业互联网市场规模约为4700亿元，预计 2018年到2019年年均增长约18%。具体到细分市场结构上看，基础设施、软件与应用、通信与平台、工业安全的占比分别是 40.90%、30.70%、27.60%、0.80%。

据中国工业互联网产业联盟测算，我国工业互联网直接产业规模到2020年将达到万亿元规模。我国将在2018-2020年实施工业互联网三年行动计划，2018年是计划实施的第一年，行业龙头企业将充分受益。

千亿红利惠企业

我国销售电价按用电性质分为4大类，分别是居民、农业、大工业、一般工商业。一般工商业又分两部分，一部分是商业用电，另一部分是小型工业用电，这些企业变压器容量在315千伏安以下。商业企业和小型工业企业用电价格执行一般工商业电价。从各类电价水平来看，全国平均销售电价水平是每千瓦时0.65元，其中居民电价每千瓦时0.55元，农业电价每千瓦时0.48元，大工业电价每千瓦时0.64元，一般工商业电价每千瓦时0.80元，一般工商业电价是这四类里面最高的。

近日有关人士表示，电价关乎企业生产经营成本，一般工商业电价主要涉及中小企业，范围非常广，社会关注度高。国家电网公司将严格执行国家发改委的各项工商业减负政策，确保工商企

业用能成本降到明处、落到实处。

不确定因素较多

自上周三开启的连续净投放进程仍在继续。昨日早间，央行开展2000亿元逆回购操作，其中7天期1500亿元、14天期500亿元，因昨日无央行流动性工具到期，故全部实现净投放。市场人士表示，多种因素叠加致短期流动性边际收紧。央行持续开展大力度操作有助平抑货币市场波动、稳定市场参与者预期，资金面紧张态势不会持续扩大。

但是，技术上沪深两市连续走弱，沪市距离前期低点2638点仅一步之遥。尽管目前股市估值已低，政策面也有呵护之举，但A股面临的不确定因素较多，市场情绪不稳，信心涣散，导致大A迟迟没有出现强劲反弹。昨日沪市能够大涨，肯定有护盘力量的功劳，加之下午流传的发改委召开加大基础设施投资的会议信息提振了市场信心，基建板块崛起起到了稳定大盘和提升士气的作用，考虑到中秋、国庆长假在即，节前股指应该会维持弱平衡状态。（网站首页图：新华社资料图片）