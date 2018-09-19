上港坐稳头把交椅|武磊追平郝海东进球纪录

埃尔克森打入制胜一球/晨报记者 顾力华

上港2∶1恒大

晨报记者 俞 炯

从开场不到一分钟就取得领先，到下半场一开始被扳平比分，再到最后打入制胜球，昨晚在上海体育场进行的中超榜首大战可谓跌宕起伏。上海上港最终在主场2∶1力克卫冕冠军广州恒大，在打完这场补赛之后，他们坐稳了联赛领头羊的位置，领先身后的广州恒大和北京国安都是4分，这也是上港队在中超历史上首次战胜广州恒大。

众志成城的上港队取得梦幻开局，开场第一次进攻就由奥斯卡助攻武磊破门。这是武磊本赛季中超联赛的第21个进球，打破了他自己个人的联赛单赛季进球纪录，这个进球也让武磊在中国顶级联赛进球榜上追平了排在第二位的郝海东（96个进球）。

不过广州恒大显示出了他们在中场强大的战斗力，在接下来的比赛中，始终压制住上港队，向主队球门施加了巨大压力。整个上半场，广州恒大两次打中门框；有三个进球，因为一个手球在先，两个越位在先，都被判罚无效。

由于高拉特、保利尼奥和塔利斯卡的个人能力实在太强，因此上港队不得不紧缩防线死守。但广州恒大还是在下半场开始10分钟后利用角球机会，扳平了比分。不甘心平局，也必须要拿三分的上港队不得不阵型前压加强进攻，比赛进入了两队对攻的节奏。虽然武磊在第6 5分钟的进球也被判罚越位在先，但上港队还是在第71分钟打出了精彩的前场任意球配合，奥斯卡直塞，埃尔克森将球打进，主队再次反超。

为了守住最后的胜利，上港队主帅佩雷拉先是用雷文杰换下了比赛中受伤无法坚持的胡尔克，然后又用俞豪换下武磊改打五后卫阵型。最终，伤停补时过了9分钟，执法本场比赛的匈牙利名哨考绍伊吹响了全场比赛结束的哨声。自从20 10年中甲联赛以来，上港队首次在联赛中战胜了七冠王广州恒大。

目前所有球队都已经完成了22轮的比赛，在本赛季中超联赛还剩最后8轮的情况下，上港队暂时以49分排名第一，广州恒大和北京国安都是45分。本周末，中超联赛将进入第23轮的争夺，上港队主场出战曾经在第一回合中战胜过自己的长春亚泰；广州恒大则是客场出战江苏苏宁。上港队需要延续胜利，来保持住积分榜上领先的优势。