体育|新赛制新场地 带给球迷全新体验

2018世界斯诺克上海大师赛完美收官





奥沙利文最终夺冠 /晨报记者 顾力华

晨报记者 王 嫣

9月16日晚，2018世界斯诺克上海大师赛在富豪环球东亚酒店圆满落幕。奥沙利文11∶9击败霍金斯，成为赛事举办12年来首位成功卫冕的冠军，同时他也以三个冠军成为上海大师赛夺冠次数最多的球员。

同时，奥沙利文还和宾汉姆分享了赛事的单杆最高奖，而这其中的故事也相当精彩：比赛首日，斯图亚特·宾汉姆在比赛中便打出单杆140分。不料收之桑榆、失之东隅。8强战中，宾汉姆对阵奥沙利文，眼睁睁地看着对手轰出同样的单杆140分，还把自己淘汰出局。

今年赛事“新”字当头，独特的24人邀请赛赛制，使得参赛阵容更加华丽，比赛更为紧凑，也为中国球员提供了更多与高排位选手交手的机会。作为今年赛事最重要的配套活动——2018全国业余斯诺克大师赛，则给了民间高手、草根英雄逐鹿正赛的机会，也为本土球员在家门口参加国际大赛提供了“专属通道”。另一方面，2018全国业余斯诺克大师赛推出的“人气王”评选活动，给了业余大师与球迷更多的互动机会，最终评选产生的“人气王”也因此获得了2019年全国业余斯诺克大师赛全国总决赛的直通名额。

今年罗尼·奥沙利文、马克·威廉姆斯两位斯诺克大师还亲任导师与业余大师们共同奉献了一场真人明星导师秀，成为正赛开赛前夕的“开胃大餐”。赛事组委会希望通过这种轻松的互动交流方式，将斯诺克赛事的魅力和影响力传播出去，进一步推广这项赛事，积极推进斯诺克运动在中国的发展。

上海大师赛的“新”还体现在比赛场地上，今年的比赛场地移师富豪环球东亚酒店，带给球员和观众全新的体验。参赛球员纷纷表示，新的比赛场地提供了高品质的赛事保障，另一方面半决赛、决赛一票难求的火爆场面，超高的上座率也让“大师”们更有表现欲望，尤其决赛堪称近年决赛经典。