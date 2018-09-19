文化| “话剧国家队”成话剧迷“秋日必选”

国家话剧院四部精品齐聚2018年上海演出季





《青春禁忌游戏》导演查明哲、《人生天地间》导演刘立滨、《行者无疆》导演赵淼（由上及下） /晨报记者 何雯亚



晨报记者 邱俪华

昨天，记者从中国国家话剧院2018年上海演出季新闻发布会获悉，国话三部新创剧目《船歌》《行者无疆》《人生天地间》和一部经典保留剧目《青春禁忌游戏》，将于10月10日至11月18日在沪上演。其中《船歌》是国家话剧院为庆祝改革开放40周年而精心创作的重点剧目，还将参加第二十届中国上海国际艺术节展演。

五年来，“中国国家话剧院上海演出季”作为国话面向上海的品牌演出活动，已成话剧迷的“秋日必选”，《伏生》《北京法源寺》《谷文昌》等10余部国家话剧院优秀剧目相继在上海热演并引发关注。

《船歌》

平凡中见伟大

在改革开放40周年的历史节点，国家话剧院推出现实题材作品《船歌》，以纪念这个伟大的时代，书写正在经历的传奇。该剧将于11月17日、18日在上海美琪大戏院公演。

该剧主创曾多次深入深圳、厦门、汕头、珠海等地，从构思到形成大纲、初稿，再到反复修改，组织专家论证，举全院之力创排，历时整整一年。编剧刘深说：“我并非创作者，而是生活和历史的记录者，《船歌》不仅是人的赞歌，更是对农村，对城市，对改革开放历史进程的讴歌。”导演姜涛也表示：“《船歌》聚焦在一个个平凡而伟大的特区百姓身上，以小见大，由平凡细微的事情反映重大的主题，提出了什么是幸福，如何追求幸福的命题。”《青春禁忌游戏》

十五年常演不衰

国家话剧院经典保留剧目《青春禁忌游戏》将于10月10日、11日在上海美琪大戏院上演。

《青春禁忌游戏》是俄罗斯女作家柳德米拉·拉祖莫夫斯卡雅创作于20世纪80年代的一部剧作，讲述了一名怀有理想主义的女老师和四个残酷冷漠的学生之间一场关于“道德与现实”的悲剧斗争，一场青春无底线的反叛游戏引发了“生死抉择”。该剧对社会现实、教育问题及人性进行了深刻严肃的探讨，至今仍令人振聋发聩。

该剧首演于2003年，15年来常演不衰。随着一批批艺术家的不断磨砺，这部世界经典之作散发出历久弥新的艺术魅力。《行者无疆》

中西戏剧的交融

国家话剧院2018年新创舞台剧《行者无疆》将于11月7日、8日在上海大剧院别克中剧场与观众见面。

该剧聚焦张骞第一次出使西域十三年的心路历程，展现他的家国情怀、坚定信念和开拓精神。剧情以虚实两条线索展开，一方面立足史实，讲述张骞西行路上的种种经历，另一方面则通过梦境、潜意识和想象，探索张骞内心世界的变化。导演赵淼在剧中特别突出了“总体戏剧”的理念，运用了形体表演和多元化的舞台手段。同时，该剧的创排也是一次中西戏剧文化的碰撞与交融，来自法国的舞美设计团队为本剧打造了多义、超现实的多媒体影像风格和音乐风格。刚刚过去的8月，该剧完成了爱丁堡边缘艺术节的12场演出，并获该艺术节“亚洲艺术奖”评委会颁发的“最佳剧目奖”。

《人生天地间》

演绎全新“阿Q”

改编自鲁迅中篇小说《阿Q正传》的独角戏《人生天地间》，将于11月14日、15日在上海静安文化馆静·剧场上演。该剧由杨占坤编剧，刘立滨导演，苏小刚主演。

全剧通过底层小人物阿Q亡魂回顾自己在未庄平淡又悲惨的短暂一生，以荒谬的喜剧性的行为演绎了一出精神悲剧。中央戏剧学院教授、导演刘立滨表示，该剧融入了戏曲、评书、绕口令等民族艺术元素，具有强烈的喜剧色彩和娱乐性，也是对演员的巨大考验；在配乐上，则选取了带有东方佛禅意味的音乐，将全剧浸入哲思意境中。