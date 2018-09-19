习近平这些贺信，与未来紧密关联

来源：央视网

2018年4月24日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在湖北考察。图片来源：新华社

一封又一封贺信，表达了习近平对会议的祝福和新科技发展的欣喜，传递着他对广大科技人士的勉励和鼓舞，更寄托着他对科学技术发展为人民带来美好生活的深深期盼。

今年以来，我国各省份不断深入推进新发展理念，许多城市更是结合当今科技领域的前沿技术、热门课题，相继召开一场又一场国际性科技大会。每每如此，习近平都会致以贺信，既表祝贺，又指明方向。

无论是与人们生活紧密相关的科学素质，还是居于科技前沿的人工智能，科学技术引领社会发展的方方面面，习近平都很关注。

央视网消息 ：9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开，同日，2018世界人工智能大会在上海召开。当晚《新闻联播》播报，国家主席习近平分别向两场国际大会致贺信。

2018年9月17日到19日，2018世界人工智能大会在上海举行。本次会议的主题是“人工智能赋能新时代”。

贺信，寄语人工智能

9月17日至19日，2018世界人工智能大会在上海举办。这场主题为“人工智能赋能新时代”的国际大会，邀请到近40个国家和地区的专家、学者、企业家，200多家人工智能领域领军企业参加。脑机融合、群体智能、智能芯片、智能驾驶等，都是大会的热门话题。

“新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。”在致2018世界人工智能大会的贺信中，习近平把“人工智能技术”视为世界各国的“发展机遇”。

早在2016年4月，习近平赴安徽考察，在观看安徽高新技术企业的科技创新成果集中展示时，智能语音技术给习近平留下深刻印象，这项技术让机器可以像人类那样“能听会说”“能理解会思考”。习近平对该项技术在多语种翻译、服务机器人等领域的应用前景十分看好。

在看完安徽高新技术企业成果展示后，习近平不仅高度肯定科技创新种种成果，更进一步勉励道：“当今世界科技革命和产业变革方兴未艾，我们要增强使命感，把创新作为最大政策，奋起直追、迎头赶上。”

如今，中国经济社会发展向着高质量迈进，在数字经济发展机遇面前，习近平在致2018世界人工智能大会的贺信中又一次为人工智能技术的应用发展前景点赞：“人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平，有效增强公共服务和城市管理能力。”

2017年“两会”期间，习近平和上海团人大代表谈起大城市、超大城市的精细化管理，他形象地说，城市管理应该像绣花一样精细。

相信，在人工智能技术的助力下，未来几年，人民的工作环境、生活条件，城市乃至乡村的公共服务可以更加完善、更加科学、更具人性化。