习近平这些贺信，与未来紧密关联

来源：央视网
2018年4月24日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在湖北考察。图片来源：新华社
央视网消息：9月17日，世界公众科学素质促进大会在北京召开，同日，2018世界人工智能大会在上海召开。当晚《新闻联播》播报，国家主席习近平分别向两场国际大会致贺信。
无论是与人们生活紧密相关的科学素质，还是居于科技前沿的人工智能，科学技术引领社会发展的方方面面，习近平都很关注。
“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。”
今年以来，我国各省份不断深入推进新发展理念，许多城市更是结合当今科技领域的前沿技术、热门课题，相继召开一场又一场国际性科技大会。每每如此，习近平都会致以贺信，既表祝贺，又指明方向。
一封又一封贺信，表达了习近平对会议的祝福和新科技发展的欣喜，传递着他对广大科技人士的勉励和鼓舞，更寄托着他对科学技术发展为人民带来美好生活的深深期盼。
2018年9月17日到19日，2018世界人工智能大会在上海举行。本次会议的主题是“人工智能赋能新时代”。
贺信，寄语人工智能
9月17日至19日，2018世界人工智能大会在上海举办。这场主题为“人工智能赋能新时代”的国际大会，邀请到近40个国家和地区的专家、学者、企业家，200多家人工智能领域领军企业参加。脑机融合、群体智能、智能芯片、智能驾驶等，都是大会的热门话题。
“新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。”在致2018世界人工智能大会的贺信中，习近平把“人工智能技术”视为世界各国的“发展机遇”。
早在2016年4月，习近平赴安徽考察，在观看安徽高新技术企业的科技创新成果集中展示时，智能语音技术给习近平留下深刻印象，这项技术让机器可以像人类那样“能听会说”“能理解会思考”。习近平对该项技术在多语种翻译、服务机器人等领域的应用前景十分看好。
在看完安徽高新技术企业成果展示后，习近平不仅高度肯定科技创新种种成果，更进一步勉励道：“当今世界科技革命和产业变革方兴未艾，我们要增强使命感，把创新作为最大政策，奋起直追、迎头赶上。”
如今，中国经济社会发展向着高质量迈进，在数字经济发展机遇面前，习近平在致2018世界人工智能大会的贺信中又一次为人工智能技术的应用发展前景点赞：“人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平，有效增强公共服务和城市管理能力。”
2017年“两会”期间，习近平和上海团人大代表谈起大城市、超大城市的精细化管理，他形象地说，城市管理应该像绣花一样精细。
相信，在人工智能技术的助力下，未来几年，人民的工作环境、生活条件，城市乃至乡村的公共服务可以更加完善、更加科学、更具人性化。
2018年9月17日至19日，首届世界公众科学素质促进大会在北京举行。本次会议的主题是“公众科学素质与人类命运共同体”。
贺信，寄语科学素质
以“公众科学素质与人类命运共同体”为主题的首届世界公众科学素质促进大会9月17日至19日举办。作为一场国际性大会，多位诺贝尔奖得主、来自37个国家和地区、22个国际组织的代表共聚北京。
在致世界公众科学素质促进大会的贺信中，习近平说道：“中国高度重视科学普及，不断提高广大人民科学文化素质。”他希望此次大会各位嘉宾能够积极交流经验、互学互鉴，“为增强公众科学素质、促进科学成果共享、推动构建人类命运共同体作出贡献”。
2018年，我国第10次公民科学素质调查显示，我国公民具备科学素质的比例已达8.47%。从2010年的3.27%到2015年的6.2%，再到今年的8.47%，我国公民科学素质不断攀升，很有信心在2020年实现10%的目标。
10%，是一个国际化标准的重要节点。根据有关统计，30多个科技先进国家在迈入创新型国家行列时，其具备科学素质的公民比例均超过10%。一个国家的公民科学素质，不仅是其人才培养能力的体现，更是其创新发展的重大支撑。
深知“科学技术是第一生产力，创新是引领发展的第一动力”的习近平更是非常重视我国公民科学素质培养，他一次又一次地强调着：
“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”；
“没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化”；
“希望广大科技工作者以提高全民科学素质为己任，把普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法作为义不容辞的责任”……
为了不断提升我国公民科学素质，9月15日至21日，2018年“全国科普日”活动在全国多省展开，预计有3亿人次将以线上线下方式参与1.8万多项科普活动。
在致世界公众科学素质促进大会的贺信中，习近平再次强调，当前的科技革命“正在深刻影响世界发展格局，深刻改变人类生产生活方式”。
2020年，我国公民科学素质比例将实现10%；2050年，当我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国之际，全体公民都将具备科学素质。可以说，建成创新型国家，不能让任何一个人掉队，科技创新的福祉要让每一个人共享。
2018年4月22至24日，首届数字中国建设峰会在福建省福州市举行。本届峰会的主题是“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”。
贺信，寄语明日中国
在新发展理念引领下，如今走在科技创新潮流的城市，已不只北京、上海。
4月22日至24日，首届数字中国建设峰会在福州举办。习近平致以贺信，强调：“加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。”
5月26日至29日，2018中国国际大数据产业博览会在贵阳举办。习近平在贺信中强调：“我们秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。”
8月23日至25日，首届中国国际智能产业博览会走进重庆。习近平再致以贺信指出：“中国高度重视创新驱动发展，坚定贯彻新发展理念，加快推进数字产业化、产业数字化，努力推动高质量发展、创造高品质生活。中国愿积极参与数字经济国际合作，同各国携手推动数字经济健康发展，为世界经济增长培育新动力、开辟新空间。”
一次又一次关注，一封又一封贺信，一遍又一遍强调……
对我国科学技术发展，习近平时常调研察看，长期密切关注，所有这些无不出自这样的初心——“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。”（文/钱景童）